Martínez Alcántara brilla en el Grand Prix Bucarest

El GM peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara es uno de los tres relámpagos más tonantes y luminosos del tablero mundial.

Con frecuencia su imagen aparece en la plataforma de Chess.com, junto al ex monarca mundial el noruego Magnus Carlsen y el estadounidenses Hikaru Nakamura.

El domingo, Martínez Alcántara, ganó invicto, en 10 rondas (+7, =3, -0) el Grand Premio de Rumania, de ajedrez rápido, al ritmo de 15´ con 05” de añadido, en una competencia en la que participaron 581 jugadores de 27 países.

Hilvanó seis victorias y luego dos empates ante el español Jaime Santos Latasa y el legendario ucraniano Vassily Ivanchuk; batió con un golpe táctico al indio Narayanan y concluyó con tablas ante el GM Aylin Suleymanli, de Azerbaiyán.

Martínez Alcántara, Suleymanli y el chileno Cristóbal Henríquez Villagra finalizaron invictos y los búlgaros Radoslaw Dimítrov y Kiriil Georgiev, con una derrota. En la conducción de las negras, Martínez Alcántara, poseedor de granítica defensa, construyó una muralla, repelió la ofensiva y simplificó para empatar y llevarse el primer lugar.

Actuación de José Eduardo Martínez Alcántara, México: R-1) + Emilia Georgieva (1,747), Bulgaria; R-2) +Mihail Marzakov (1,994), Bulgaria; R-3) +Iosif Ciocani, (2,175), Rumania; R-4) +Sasha-Matei Cracium, (2,307), Rumania; R-5) +Grzegorz Nasuta, (2,449), Polonia; 6) + GM Dimitrios Mastrovasilis (2,521), Grecia; 7) =GM Jaime Santos Latasa, España, (2,630); 8) =GM Vassily Ivanchuk (2,618), Ucrania; 9) +GM Narayanan, SL, (2,546), India; 10) =GM Aydin Suleimán (2,535), Azerbaiyán.

Super Chess Classic de Rumania: Mañana empieza el Súper Chess Classic de Rumania, en Bucarest, segundo torneo del Grand Chess Tour con la presencia de diez Grandes Maestros, seis entre los primeros nueve del mundo.

1) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,788; 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,776; 3) Anish Giri, Países Bajos, 2,767; 4) Vincent Keymer, Alemania, 2,759; 5) Alireza Firouzja, Francia, 2,759; 6) Wesley So, Estados Unidos, 2,754; 7) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,735; 8) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,733; 9) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717; 10) Bogdan-Daniel Boac, Rumania, 2,650.

Blancas: Aydin Sulyermanli, Azerbaiyán, 2,535.

Negras: José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,625.

Apertura Peón Dama, D02.

R–10, Grand Prix de Bucarest, Rumania, 07–05-2026.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 e6 4.e3 c5 5.Cbd2 Cc6 6.c3 Ad6 7.Ag3 De7 8.Ce5 Cd7 9.f4 0–0 10.Ad3 f5 11.0–0 Cf6 12.Ah4 Dc7 13.Cdf3 Ad7 14.Cxd7 Dxd7 15.Axf6 Txf6 16.Ce5 Axe5 17.fxe5 Tf7 18.g4 g6 19.Rh1 Rh8 20.gxf5 gxf5 21.Dh5 cxd4 22.exd4 Tg8 23.Dh4 Tg4 24.Dh3 Tfg7 25.Tg1 Ce7 26.Dh6 T4g6 27.Dh3 ½ .

Blancas: Grzegorz Nasuta, Polonia, 2,449.

Negras: J.E. Martínez Alcántara, México, 2,625.

Partida Escocesa, C45.

R-5, Grand Prix, rápido, Bucarest, Rumania, 10–05-2025.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Df6 5.Ce2 Ac5 6.Cf4 Cge7 7.Cc3 Ab4 8.Ad2 0–0 9.Cd3 Aa5 10.Ae2 Td8 11.0–0 d5 12.Cxd5 Cxd5 13.exd5 Txd5 14.Af3 Td8 15.Axc6 Axd2 16.Axb7 Axb7 17.Dxd2 c5 18.b3 c4 19.bxc4 Dc6 20.f3 Dxc4 21.Tab1 Aa6 22.Tb2 Dd4+ 23.Df2 Dc3 24.Tfb1 h6 25.De1 Dd4+ 26.Df2 Df6 27.Cc5 Dxb2 0–1.

Partida de Aramgedón o muerte súbita que le da la victoria en el Gran Premio de Bucarest, al GM mexicano José Eduardo Martínez Alcántara.

Blancas: Aydin Suleymanli, Arbaiyán, 2,665.

Negras: José E. Martínez Alcántara, México, 10–05-2026.

Giuoco Piano, Línea principal, C54.

R–11., Armagedon, Grand Prix de Bucarest, 10–05-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Ab3 Ce4 8.cxd4 Ab4+ 9.Ad2 Cxd2 10.Cbxd2 0–0 11.a3 Aa5 12.Aa4 Ce7 13.b4 Ab6 14.Ac2 Af5 15.0–0 Dd7 16.Cb3 c6 17.Te1 Axc2 18.Dxc2 Df5 19.Dxf5 Cxf5 20.g4 Ce7 21.Cc5 Axc5 22.dxc5 Cg6 23.Te3 Tae8 24.Tae1 Te7 25.h4 Tfe8 26.h5 Cf4 27.Rh2 Ce6 28.Rg3 b6 29.cxb6 axb6 30.Td1 Td7 31.Ch4 g6 32.f4 d4 33.Tf3 g5 34.fxg5 Cxg5 35.Tf5 h6 36.Rf4 Ch3+ 37.Re4 Cg5+ 38.Rd3 c5 39.bxc5 bxc5 40.Tf6 c4+ 41.Rxc4 Tc8+ 42.Rd3 Tc3+ 43.Re2 Txa3 44.Cf5 Ce4 45.Cxh6+ Rf8 46.Tc6 Cc3+ 47.Re1 Cxd1 48.Cf5 Tc3 49.Ta6 Te3+ 50.Rxd1 Txe5 51.h6 Rg8 52.Rd2 d3 53.Tf6 Te2+ 54.Rd1 Te6 55.Txe6 fxe6 56.Ch4 Rh7 57.g5 Td5 58.Cf3 Txg5 59.Cxg5+ Rxh6 60.Cxe6 d2 ½.