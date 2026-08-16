Magnus Carlsen revalida título en Copa Esports

El exmonarca mundial Magnus Carlsen, noruego de 35 años, con el más alto elo del planeta, revalidó ayer su título en la Copa Mundial Esports tras vencer al gran maestro ruso Dennis Lazavik, de 19 años, en una final que constó de dos series de cuatro partidas al ritmo de 10 minutos. Por su victoria Carlsen recibió un premio económico de 250,000 dólares y Lazavik de 190,000.

En ambas series Carlsen se impuso por 3-1 sin perder una sola partida. En el primer choque se impuso por 1-0, ½, ½, 1-0. En el segundo ganó con igual secuencia, con el cambio de colores. De alguna manera puede considerarse una revancha de la Final del Champions Tours que sostuvieron en febrero de 2024, con victoria de Lazavik sobre Carlsen tras que llegaron a la final con victorias respectivas sobre el peruano José Eduardo Martínez Alcántara y Vladimir Fedoseev.

En el certamen inicial ocho jugadores de la élite fueron sembrados y 89 jugadores, distribuidos en cuatro grupos, lucharon por ganar dos puestos para entrar a una eliminatoria con jugadores sembrados en cuartos de final. Entre los vencedores de grupo estuvieron Wei, Yi, Daniil Dúbov, Andrew Tang y Alexander Grischuk.

En la fase de cuartos de final Alireza Firouzja como una tromba derrotó a Wei, Yi, al GM indio Arjún Erigaisi y el uzbeko Nodirbek Abdusattórov. En la fase semifinal lo frenó Carlsen con un score de 4-1 ( ½, ½, 1-0, 1-0, 1-0). Lazavik venció en cuartos de final a Abdusattórov por 3-2 ( ½, ½, ½, ½, 1-0) y en semifinal a Hikaru Nakamura por 3 ½ - 1 ½ (+2, =3, -0).

El tercer lugar en seis juegos, lo ganó Nakamura a Firouzja por 4-1 ( ½, 1-0, ½, 1-0 y el quinto juego 1-0 abandono de Firouzja. Naka recibió 145,000 dólares.

Presentamos algunas partidas atractivas en las que el lector aficionado puede recrearse con la alta clase de los maestros, partidas salteadas de imprecisiones pero en las que se puede apreciar la creatividad, la imaginación, y el cálculo.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,936. Negras: Dennis Lazavik, Rusia, 2,804. Defensa Caro-Kann, , B13. R-3, Copa Mundial Esports, 15–08-2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Cf3 a6 7.cxd5 Cxd5 8.Ac4 Ae6 9.Cg5 Cxc3 10.Axe6 Cxd1 11.Axf7+ Rd7 12.Ae6+ Rc7 13.Af4+ Rb6 14.Txd1 Ra7 15.d5 Da5+ 16.Ad2 Cb4 17.0–0 g6 18.a3 Db5 19.Axb4 Ag7 20.Axe7 The8 21.Ad6 h6 22.Cf7 Txe6 23.dxe6 Df5 24.b4 Tc8 25.Tfe1 Ac3 26.Ac5+ Txc5 27.bxc5 Axe1 28.Txe1 1–0.

Blancas. Hikaru Nakamaura, EU, 2,831. Negras: Dennis Lazavik, Rusia, 2,798. Apertura Inglesa, C28. R-2, Copa Mundial Esports, 14–08-2026.

1.c4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3 Cc6 4.e4 Ab4 5.d3 d6 6.h3 0–0 7.g3 a6 8.Ag2 b5 9.cxb5 axb5 10.0–0 Axc3 11.bxc3 h6 12.Te1 Te8 13.a3 Ae6 14.Tb1 Tb8 15.Ae3 d5 16.Dc2 De7 17.a4 bxa4 18.Dxa4 Dd7 19.exd5 Axd5 20.Txb8 Txb8 21.Dd1 Td8 22.De2 Ae6 23.d4 exd4 24.Cxd4 Ad5 25.Cxc6 Dxc6 26.Td1 Td7 27.Axd5 Txd5 28.Ad4 Dd7 29.Ta1 Dxh3 30.Ta8+ Rh7 31.Axf6 gxf6 32.De4+ Df5 33.Dxf5+ Txf5 34.Ta4 Tc5 35.c4 Rg6 36.Rg2 h5 37.Rf3 Tf5+ 38.Re3 Te5+ 39.Rd3 f5 40.Ta7 Te7 41.Ta8 f4 42.gxf4 f6 43.Tg8+ Rf5 44.Th8 Rg4 45.f3+ Rxf3 46.Txh5 Rxf4 47.Rd4 f5 48.Th1 Rg3 0–1.

Blancas: Dennis Lazavik, Rusia, 2,786. Negras: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,807. Ataque Indio, A08. R–1–5, Copa Mundial Esport, 14–08-2026.

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c5 4.0–0 g6 5.c4 Cc6 6.d4 dxc4 7.Da4 cxd4 8.Cxd4 Dxd4 9.Axc6+ Ad7 10.Td1 Axc6 11.Dxc6+ bxc6 12.Txd4 Ag7 13.Txc4 Cd5 14.Cc3 Rd7 15.Ca4 Thb8 16.Cc5+ Re8 17.Cd3 Tc8 18.Rf1 a5 19.e4 Cb4 20.Cxb4 axb4 21.Txb4 c5 22.Tc4 Tcb8 23.Tc2 Tb4 24.f3 c4 25.Re2 Ad4 26.a3 Tb3 27.Ta2 Ta4 28.Ad2 e5 29.Ac3 Re7 30.Rd2 Re6 31.f4 f6 32.Re2 h5 33.Rf3 f5 34.fxe5 Rxe5 35.exf5 Rxf5 36.h3 g5 37.g4+ hxg4+ 38.hxg4+ Re5 39.Tc1 Axc3 40.Txc3 Txc3+ 41.bxc3 Rd5 42.Td2+ Re5 43.Td4 Txa3 44.Txc4 Rd5 45.Tc8 Re5 46.Tc5+ Rd6 47.Tc8 Rd5 48.Re3 Ta4 49.c4+ Re6 50.Tc5 Rf6 51.Re4 Ta1 52.Tc6+ Re7 53.Rf5 Ta5+ 54.c5 Ta1 55.Rxg5 Tc1 56.Rg6 Rd7 57.Td6+ Re7 58.Td5 Re6 59.Tf5 Re7 60.g5 Re6 61.Tf6+ Re5 62.c6 1–0.

Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 2,818. Negras: Hikaru Nakamura, EU, 2,822. Peón Dama, D00. R-3, CM Esports, 15–08-2026.

1.d4 d5 2.Af4 Cf6 3.e3 Af5 4.Ad3 Axd3 5.cxd3 c6 6.Cc3 e6 7.Cf3 Ae7 8.e4 Cbd7 9.e5 Cg8 10.a3 Ch6 11.Axh6 gxh6 12.0–0 0–0 13.Ce2 Rh8 14.g3 Tg8 15.Cf4 a5 16.Rg2 a4 17.Th1 c5 18.Ce2 Db6 19.Dd2 Ag5 20.Cf4 cxd4 21.h4 Axf4 22.Dxf4 Taf8 23.Dxh6 f6 24.Tae1 Dxb2 25.Tb1 De2 26.Cxd4 Txg3+ 0–1.