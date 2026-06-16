Madaminov, campeón; Erigaisi, cátedra de alfiles

El gran maestro Mukhiddin Madaminov, en duelo de uzbekos y bajo el sistema de desempate por blitz se corona en la III Copa de Uzbekistán al derrotar por 2-0 al prodigio Shamsiddin Vokhidov, tras que ambos finalizaron empatados en ajedrez clásico con 5 ½ puntos.

Gilberto Hernández, 13 en la siembra, abrió ayer con una victoria en el LIX edición del Capablanca

Clasificación final, Ronda 9: 1) Mukhiddin Madaminov, Uzbekistán, 5 ½ puntos; 2) Vokhidov Shamsiddin, Uzbekistán, 5 ½; 3) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 5; 4) Shakriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 5; 5) Arjún Erigaisi, India, 5; 6) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 4 ½; 7) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 4; 8) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 4; 9) Santosh Vidit, India, 3 ½; 10) Nikolas Theodorou, Grecia, 3 puntos.

Resultados R-9: 1) Mamedyarov ½ Nepomniachtchi; 2) Vidit ½ Yakubbóev; 3) Abdusattórov ½ Shamsiddin; 4) Erigaisi 1-0 Theodorou; 5) Niemann ½ Madaminov.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,761.

Negras: Nikolas Theodorou, Grecia, 2,634.

Defensa Petrof, C42.

R-9, última, III Copa Uzbekistán, Tashkent, Uzbekistán, 15–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5= En el duelo por las casillas centrales uno de los puntos principales es,al tiempo de desarrollar las piezas, hostigar y expulsar la pieza activa, el Ce4. 6.Ad3 Cc6 7.0–0 Ag4 8.Te1 Ae7 (8...Cxd4?? sería un gravísimo error por la respuesta fulimnante 9.Axe4 Cxf3+ 10.Axf3+ Ae6 11.Dxd5+-) 9.c3 f5 10.Db3 Era posible 10.Cbd2 como llegó a jugar Capablanca en la partida que ganó a Boris Kostich por 5–0 en La Habana en 1919. 10...0–0= 11.Cbd2 El Caballo naturalmente previene daños en la coraza del enroque de rey. Por el momento su presencia entorpece el desarrollo del Ac1. 11...Ca5 12.Dc2 Cc6 13.b4 a6 14.Tb1 Ad6 15.b5 axb5= 16.Txb5 Observe que las blancas pueden capturar el peón central impunemente. 16...Rh8 De no ser por este lance 17.Txd5 Axh2+ 18.Cxh2 Dxd5 19.Ac4+-. 17.h3 Las blancas tienden una pequeña trampa. 17...Cxd2 (17...Ah5 18.Cxe4 fxe4 19.Axe4 dxe4 20.Txh5+-.Si 20...exf3?? 21.Dxh7++. 18.Cxd2 Dh4 19.Af1 Ce7 20.Txb7 f4 Erigaisi visualiza una combinación de siete movimientos, con un sacrificio estratégico, de calidad, dinámico, en la que va a crear una sólida estructura con mayoría de peones en flanco de rey. 21.hxg4 f3 22.Cxf3 Txf3 23.Te5! Axe5 24.dxe5 Tff8 25.De2 Cg6 26.g3 De7 27.f4 Tfb8 28.Txb8+ Txb8 29.Dd3 Desde una perspectiva general las blancas siguen en lucha por el centro. 29...c6 30.Ae3 Da3 Imprecisión en el final. Preferible:30...Ta8 31.Db1 De6 32.Df5 (32.f5?–+ Dxe5 33.Rf2 Ce7 34.Ad4 Dd6–+) 32...Cf8 33.Dxe6 Cxe6±. 31.Ad4 Db2 (31...c5 32.Af2 Dxa2 (32...d4 33.cxd4 Dxd3 34.Axd3 cxd4 35.e6 Ta8 36.g5 Ta3 37.Ac4+-) 33.Axc5+-] 32.e6+- Ta8 33.c4 dxc4 34.Dxc4 Dd2 35.a4 Ce7 36.Ac5 Cd5 37.Af2 Dc3 38.De4 Las blancas podían simplificar y ganar la partida. 38.Dxc3 Cxc3 39.a5 Rg8 (39...Txa5 40.Ae1+-) 40.a6+-. 38...Db4 39.Dxb4 Cxb4 40.a5 Cd5 (40...Txa5 41.Ae1 c5 42.e7 Ta8 43.Ab5+-) 41.a6 Cc7 42.e7 Rg8 43.Ac4+ Cd5 44.a7 Rf7 45.Ac5 Re6 46.Aa6 Las negras abandonan. 1–0.

Blancas: Mukhiddin Madaminov, Uzbekistán, 2523.

Negras: Vokhidov, Shamsiddin, Uzbekistán, 2,550.

Defensa Siciliana, V. Alapin, B22.

R–1, Desempate Blitz 3 minutos, III UzChess, Tashkent, 15–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c3 Cf6 4.e5 Cd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Ac4 Ae7 8.0–0 0–0 9.De2 a6 10.Te1 b5 11.Ad3 Cd7 12.De4 f5 13.De2 dxe5 14.dxe5 Ab7 15.Cc3 Cc5 16.Cxd5 Axd5 17.Ac2 Ac4 18.De3 Cd3 19.Td1 Ac5 20.Txd3 Axe3 21.Txd8 Axf2+ 22.Rxf2 Tfxd8 23.Ae3 Tac8 24.b4 Ad3 25.Ab3 Ac4 26.Ac5 a5 27.Ab6 Td3 28.bxa5 f4 29.a6 Ta8 30.a7 h6 31.Ac2 Ta3 32.Ae4 T8xa7 33.Axa7 Txa7 34.Cd4 b4 35.Cc6 Ta4 36.h4 Rf8 37.h5 b3 38.a3 Ab5 39.Cb4 Ta5 40.Ad3 b2 41.Tb1 Ad7 42.Txb2 Txa3 43.Ae2 Ta5 44.Cd3 Td5 45.Cxf4 1–0.

Blancas: Vokhidov, Shamsiddin, Uzbekistán, 2,550.

Negras: Madaminov, Mukhiddin, Uzbekistán, 2,523.

Giuoco Piano, C54.

R-2, Desempate blitz, III Cup Uz-Chess, Tashkent, 15–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 0–0 6.0–0 d5 7.exd5 Cxd5 8.a4 Af5 9.a5 a6 10.Te1 Cf6 11.b4 Aa7 12.Dc2 Dd7 13.Cbd2 Tad8 14.Ce4 Axe4 15.dxe4 Cg4 16.Ae3 Axe3 17.fxe3 Ca7 18.h3 Cf6 19.Tad1 De7 20.Cd2 c5 21.Tb1 Cc6 22.Db2 g6 23.Af1 Rg7 24.Ted1 Td7 25.b5 Cxa5 26.Da2 Dd8 27.bxa6 bxa6 28.Dc2 c4 29.Cxc4 Txd1 30.Txd1 Dc7 31.Cxa5 Dxa5 32.Td6 Dc5 33.Txa6 Dxe3+ 34.Rh2 Cxe4 35.Ad3 Cc5 0–1.