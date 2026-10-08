Lección de cálculo y juego posicional de A. Esipenko

El ajedrez, ante todo, es lucha, con sus matices de alegría y crueldad; una lucha multifacética en la que predomina el cálculo, la imaginación, la concepción del juego posicional, aspectos aleatorias, la fugacidad y presión del tiempo…, representado en la fuerza Elo. Tocó en la cuarta ronda de la Súper Final del 79 Campeonato Nacional de Rusia que se realiza en Rostov del Don, Mar Negro, el choque entre dos jugadores del Club Óblast de Sverdlovsk: el gran maestro Dmitry Nikolayev Kokárov, undécimo en la siembra y líder, contra Andrey Esipenko, de 24 años, un brillante talento que se dio a conocer hace unos diez años cuando el Campeonato Mundial Juvenil Sub16 y además porque en el prestigioso torneo internacional Tata Steel de Wijk aan Zee de 2021, derrotó a Magnus Carlsen en una Siciliana Scheveningen con el Ataque Keres, y se clasificó en el tercer lugar general, a sus 19 años.

El duelo ha sido de lo más atractivo. En el tablero se dibujó el esquema de la Siciliana, variante Kalashníkov. El GM Kokárov eligió la estructura Maroczy con lo fortaleció la casilla d5 y neutralizó la ofensiva en el flanco dama. Realizó un vistoso sacrificio de pieza menor (24.Cb5) que le permitió ganar un peón central, pero Esipenko con superior potencial en el juego posicional y profundidad de cálculo explotó la debilidad de la primera fila con el control de la columna g con una red de mate en la que se manifestó la armonía de las piezas.

Andrey Esipenko con el liderazgo de la competencia en la que están en juego cinco lugares para la Copa Mundial FIDE 2027 enfrentará en la R-7 a Vadim Zujaginssev (2,522). Por cierto la Copa Mundial 2027 elevará el número de jugadores de 206 a 224 jugadores en nuevo formato y con un premio superior global superior a los tres millones de dólares.

R-7, hoy: 1) Alekssey Grébnev vs Pável Ponkratov; 2) Andrey Esipenko vs Vadim Zvjaginsev; 3) David Paravyan –vs Aleksey Goganov; 4) Sawa Vetokhin vs Iván Popov; 5) Ernesto Inarkiev vs Eugeny Kokárev; 6) Nájer vs Arseney Nestérov.

Blancas: Dmitry Nikolaevich Kokarev, Oblas de Sverdlovsk, 2,523.

Negras: Andrey Evgenievich Esipenko, Rusia, Oblas de Sverdlovsk, 2,680.

Defensa Siciliana Kaláishnikov, B12.

R-4, Súper Final del 79 C. Nacional de Rusia, Róstov del Don, 05–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5 La configuración Kalashníkov. que un poco más adelante por la posición de los caballos con cierta semejanza con la Lásker- Svéshníkov, Pélikan. El orden de las jugadas es muy importante. “En matemáticas, decía Rafael Tadeo Pavón “El Jarocho” (QEPD), allá por los 60, “el orden de los factores no afecta el producto; pero en ajedrez sí”; un cambio en el orden de los movimientos conduce a un camino muy distinto. 5.Cb5 d6 6.c4 La ventaja de este movimiento es que controla d5 y a las negras no les resultará tan fácil organizar un plan ofensivo en flanco dama. Además acaso dentro del espíritu siciliano la Tc8 puede ejercer mayor presión en la columna semiabierta que la torre blanca en c1. 6...g6 7.Ad3 Cf6 8.0–0 Ag7 Posición que se presentó en la partida Kokárev (2,538) 1–0 (2,616) Alexander Riazatsev, en el Campeonato Nacional de Rusia por equipos entre Sverdlovsk vs Moscú, 26–04-2025. 9.f3 Fortalece el centro. Era posible Cc3 o bien Ae3. 9...0–0 10.Ag5 Ae6² 11.C1c3 a6 12.Ca3 Db6+= 13.Tf2 h6 14.Ac1 [14.Ad2 Dxb2 15.Ccb5 axb5 16.Cxb5 Cd4 17.Ae1 Dxa1 18.Dxa1+-] 14...Tac8 15.Cd5 La captura implicaría ceder la pareja a las blancas. 15...Dd8 16.Ae3+= Cd7 17.Dd2 Rh7 18.Tc1 f5 19.exf5 gxf5 20.Ab1 [20.g4 Dh4 21.gxf5 Axf5 22.Axf5+ Txf5 23.Dc2 Tcf8 24.Tg2 Cd4-/+] 20...Ce7 21.Cxe7 Dxe7± 22.Td1 Tc6?+- Se suceden impresiciones de negras y blancas. [22...Df7 23.Dxd6 Cf6 24.Db6 Rg8] 23.g4?+= [23.b3 Cf6 24.g4 e4 25.Ad4 d5+=] 23...Dh4 24.Cb5!? Vistoso sacrificio con el que las blancas ganan el peón d6. 24...axb5 25.cxb5 Tcc8 26.Dxd6 Df6 27.gxf5 Af7! Este lance defensivo acaso no lo pulsó Kokárev. No vio al realizar el sacrificio la debilidad en la primera fila. 28.Da3?–+ [28.Dxd7 Tcd8] 28...Tg8 La Da3 queda bajo el fuego del Af8 con el jaque descubierto. 29.Rh1 Kokárev reflexiono 6´21” y los relojes señalan 10´53” vs 10´51”. 29...Af8 30.Da7? Ac5 31.Axc5 Cxc5 Un error genera otro. 32.b4? Dh4! Doble ataque a piezas sin apoyo. 33.Tdf1 Dxb4 34.Db6 Tc6! 35.a3 Dxb1 36.Da5 Cd3 Blancas abandonan.