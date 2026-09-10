Iván Sokólov sufre doble derrota ante F. Oro y el español David Antón G.

Faustino Oro, prodigio argentino de 12 años derrota a Iván Sokólov, 58 años, prestigioso teórico que llevó al equipo de Uzbekistán a conquistar el primer lugar en la Olimpiada FIDE de Chennai 2022. Sokólov sufrió ayer una segunda derrota ante David Antón Guijarro, líder del Torneo de Leyendas y Prodigios que se realiza en Madrid, en una sesión en la que JE Martínez Alcántara se mantiene invicto en el tercer lugar del hexagonal que se juega a doble vuelta y al ritmo de 60 minutos con añadido de 30 segundo.

El ajedrez es un juego multifacético en el que la victoria se edifica con diversos elementos. No se triunfa por poseer conocimiento superiores al adversario; incuestionablemente salvo su mejor opinión, Iván Sokólov, nacido el 13 de junio en Jajce, Sarajevo, Yugoeslavia, es un respetado y prestigioso jugador, entrenador y analista, escritor de libros del medio juego, con un bagaje teórico muy superior al niño Faustino Oro.

Con 2,706 puntos Sokólov derrotó en el Corus de Wijk aan Zee al campeón mundial Vladimir Krámnik (2,777). Desde 2013 representa a Países Bajos y ha estado en 10 Olimpiadas. En enero de 2008 ocupó el sitio 32 del mundo con 2,686 y condujo a Uzbekistán con Nodirbek Abdusattórov, Javokhir Sindárov y otros maestros a ganar el oro en Chennai. Especialista en el medio ayer perdió por un error en este campo.

Oro ofreció enérgia, audacia al emplear la Vienesa y tras el error del neerlandés jugó con la precisión de los módulos.

Clasificación R-4 y R-5: 1) David Antón Guijarrro, (2,652), España, 4 puntos reales (+2, =2, -0); 2) Faustino Oro, (2,537), Argentina, 3 ½ (+2, =3, -0); 3) José Eduardo Martínez Alcántara, (2,657), México, 3 (+1, =4, -0); 4) Diego Flores, ( 2,590), Argentina, 2 (+1, =2, -2); 5) Iván Sokólov, (2,559), Países Bajos, 1 ½ (+0, =3, -2); 6) José Cuencia, (2,471), España, 1 (+0, =2, -3).

R-4: 1) Antón 1-0 Flores; 2)Cuenca 0-1 Martínez; 3) Oro 1-0 Sokólov.

R-5: 1) Sokólov 0-1 Antón; 2) Martínez ½ Oro; 3) Flores 1-0 Cuenca.

R-6: 1) Antón vs Cuenca; 2) Flores vs Oro; 3) Martínez -Sokólov.

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,537.

Negras: Iván Sokólov, Países Bajos, 2,559. Vienesa.

R-4, Leyendas y Prodigios, Madrid, 09–09-2026.

1.e4 e5 2.Cc3 Oro elige -”como para sacar de la teoría”, a Sokólov, una antigua apertura flexible que contiene la idea de jugar f4 como si fuese un gambito de Rey pero con la ventaja que las negras no pueden responder d5 como en el Falkbeer., puesto que el C domina esa casilla. 2...Cf6 3.d4 exd4 4.Dxd4 Cc6 5.Dd3 Ae7 6.Af4 d6 7.0–0–0 0–0 8.Cf3 Ae6 9.Rb1 a5 10.Dd2 Db8 11.Cg5 Ad7 12.h4 Ce5 13.h5³ h6= 14.Cf3 c6

Naturalmente capturar en f3 es colaborar con el enemigo, un gravísimo error, pues se abre la columna g por la que pueden actuar las piezas pesadas contra la casill g7. Las negras perderían el juego rápidamente. [14...Cxf3 15.gxf3 Ch7 16.Tg1+-] 15.Ch4 b5³ 16.f3 Td8 17.g4 [17.Ce2 Cxh5 18.Axh6 Cc4 19.Dc1 Af6 20.Cf5²] 17...b4 18.Ce2 d5? El avance d5 es un error suelta el Ce5 y deja la iniciativa a las blancas. 19.Dd4!+- blancas con ventaja decisiva. 19...Ad6 20.g5 Cxh5 21.gxh6+- c5 22.Dg1! dxe4 [22...Cc4 23.Axd6 Dxd6 24.Cc1 Ca3+ 25.bxa3 bxa3 26.Dg5 Tab8+ 27.Cb3 Df6 (27...a4? 28.Dxh5 axb3 29.axb3 Df6 30.e5 Dxh6 31.Dxh6 gxh6+-) 28.Dxf6 Cxf6+-] 23.Dg5 b3 24.axb3 a4 25.Dxh5 axb3 26.hxg7+- f6 27.Cg6 Ta1+ 28.Rxa1 Da7+ 29.Rb1 Da2+ 30.Rc1 Negras rinden. Si: 30...Da1+ 31.Rd2 Cc4+ 32.Re1 Dxd1+ 33.Rxd1 Y las blancas tienen línea de mate en pocas jugadas. 33...bxc2+ 34.Re1 c1D+ 35.Cxc1 Ah3 36.Txh3 Rf7 37.Ce5+ Re6 38.Axc4+ Re7 39.Df7# 1–0

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,732.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,748.

Inglesa, simétrica, A34.

R-20, Tech Mahindra GC, Bengaluru, India, 09–08-2026.

1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 Cc6 4.Ag2 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Cc3 g6 7.h4 h6 8.0–0 Ag7 9.Cxd5 Dxd5 10.d3 De6 11.Ae3 Axb2 12.Tb1 Ag7 13.Dd2 Dd6 14.Tfc1 Cd4? 15.a4 [15.Cxd4; 15.Cxd4 cxd4 16.Db2 0–0 17.Af4 e5 18.Ad2±] 15...Tb8 16.a5 Ag4 17.Axd4 cxd4 18.Db4 Dd8? 19.Ce5 Axe5 20.Db5+ Rf8 21.Dxe5 f6 22.Df4 h5 23.a6 b5 (Tiempo: Sindárov 6´20” vs 45” de Firouzja) 24.Dc7 [24.Tc7 Tc8 25.Tb7 e5 26.Dd2 Tc7 27.Tc1 Txb7 28.axb7+-] 24...Axe2 25.Tb3 Rf7 26.Dxa7 Ag4 27.Tb4 Tc8+- 28.Txc8 Dxc8 29.Db7 Dc1+ 30.Rh2 Dd2 31.Dd5+ Rg7 32.Dxd4 Da2 33.a7 Da5 34.Dc5 1–0.