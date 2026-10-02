Imaginación y fantasía del mago chino Wei, Yi

Como si comunicara a las piezas armonía musical con su varita mágica el hechicero chino Wei, Yi, crea una partida de singular belleza en el tema: ofensiva sobre el rey centralizado. Una partida compleja en la que aficionados y diletantes, incluso jugadores de un Elo ligeramente superior a los 2,550 puntos apenas pueden apreciar y valorar como le sucedió a su adversario el GM Abdimalik Abdisalimov, Uzbekistán 2, con 2,548, en la undécima y última ronda de la Olimpiada de Samarcanda.

Sacrifica dos peones en la apertura en una línea de la Semi-Eslava con el fin de activar el poder de sus piezas;, luego un 2o peón e impide que el rey blanco pueda enrocarse. Hace dos jugadas de fantasía que sólo puede crear un jugador con +2,700. Lo que se aprecia en el tablero, es como la punta del iceberg; apenas una parte, tal vez menos de la novena, del contenido tan profundo del significado de cada movimiento.

Blancas: Abdimalik Abdisalimov, Uzbekistán II, 2,548.

Negras: Wei, Yi, China, 2,752.

Semi-Eslava, D10.

R–11, O. de Samarkanda, 26–09-2026.

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 c6 4.e3 Tras los primeros movimientos las blancas han construido loa sólida estructura Carlsbad y las negras con su última jugada (c6) la configuración de la Eslava. De este peón (c6) nació el plan denominado Ataque las Minorías. 4...Cf6 5.Cf3 Cbd7 6.Dc2 Ad6 Una posición teórica. Los ejércitos mantienen la tensión central y cumplen con el desarrollo. 7.b3 0–0 8.Ae2 Acaso con la idea de enrocar. Las blancas presentan una micro ventaja en función al Ac8 de las negras; puede estimarse que el segundo jugador podría continuar con b6 y darle aire su unidad inactiva. 8...e5 Wei, Yi se adelanta a los acontecimientos. Las blancas van a retardar su enroque. Y en la partida veremos dentro de los diversos temas y matices de la lucha una ofensiva magistral, imaginativa y de cálculo profundo del mago y artista chino. 9.cxd5 Si 9.0–0 e4 10.Cd2 Te8 Las negras toman la iniciativa y una pequeña ventaja al hostigar y hacer perder un tiempo al Cf3.; 9.dxe5 Cxe5 10.cxd5 Cxf3+ 11.Axf3 cxd5 12.0–0 Ag4 13.Axg4 Axh2+=. 9...e4! Sacrificio de peón central de la profunda comprensión del juego posicional 9...cxd5 10.Cb5 Ab4+ 11.Ad2 Axd2+ 12.Cxd2. 10.Cxe4 Cxe4 11.Dxe4 Cf6 12.Db1! cxd5 En el tablero no es tan sencillo valorar una posición. Las negras tienen peón de menos y uno aislado que acaso compensen relativamente la mayor actividad de sus alfiles. 13.Ad3 Ce4 14.Axe4 dxe4 15.Dxe4 [-/+] 15...Te8= Con su ajedrez dinámico, Wei, Yi sacrifica un segundo peón a cambio de activar sus piezas. Hay intuición y hay riesgo. 16.Dd3 Da5+! 17.Ad2 Dh5 18.Ce5 [18.0–0?–+ Ag4 19.Ce5 Ae2 Las negras ganarían la calidad y el juego.] 18...Axe5 19.dxe5 Af5 20.De2 [20.e4 Axe4 21.De2 (21.Dxe4 Txe5–+) 21...Dg6–+ Las negras no pueden enrocar. 22.f4 Tac8–+ Con ventaja decisiva.] 20...Dg6 21.f3 Ad3 22.Df2 [22.Dd1 Dxg2 23.e4 Dxh1+–+] 22...Tac8 23.e4 Tc2 24.De3 Aa6 25.Tc1 Txa2–+ 26.Rf2 Con la desesperada idea de realizar el enroque artificial mediante Th1-e1 seguido de Rg1. 26...Td8 27.Thd1 Obligada. Podríamos decir ahora que las blancas juegan y ganan. Lo que uno ve es la punta del iceberg del juego posicional de la imaginación y el cálculo del gran maestro. 27...h6! El módulo Stockfish la valora como única para mantener la ventaja decisiva. Wei, Yi ha visualizado la casilla con el fin de llevar al rey a h7 y evitar un jaque en la octava. 28.Dc3? Era preferible 28.h4 Td3 29.De1 Ab5 30.Tc8+ Rh7 31.Tcc1 Ad7 32.Ta1 Tb2-/+] 28...Db6+ 29.Rg3 El mago Wei Yi, saca de la manga una jugada de fantasía, difícil de imaginar como preludio del destructivo remate. [29.De3 Tdxd2+ 30.Txd2 Txd2+ Y se pierde la dama o recibe jaque mate.] 29...Af1!! El final lo juega con la precisión del módulo de cálculo. 30.Txf1 Dg6+ El cronómetro refleja las enormes dificultades que ha sufrido un GM con elo de 2,548 para sobrellevar la partida. 3´34” de Abdisalimov y 41´06” del hechicero chino. 31.Rh3 [31.Rf2 Taxd2+ 32.Re1 Dxg2 33.De3 T8d3 34.Df2 con mate en seis jugadas: 34...Txf2 35.Txf2 Te3+ 36.Rd1 Dxf2 37.Tc8+ Rh7 38.Th8+ Rxh8 39.Rc1 Te1#] 31...Dh5+ 32.Rg3 Taxd2 Las negras amenazan jaque mate en cuatro jugadas: 33. ... Dg5+ 34. Rh3 Dxg2+ 35. Rh4 g5+ 36. Rh5 Dh3++- 33.Tg1 33...Dg5+ 34.Rh3 Rh7! 35.e6 Dh5+ 36.Rg3 T8d3! 37.Dc5 Txg2+ 38.Rxg2 [38.Txg2 Txf3#] 38...Dxf3# 0–1.