Homenaje póstumo al MI Francisco Magaña

Cuando se tiene idea del ingente esfuerzo que representa alcanzar el título vitalicio de maestro internacional, reconocido por la FIDE, se puede aquilatar el valor deportivo y la singular habilidad de cálculo, disciplina e imagen de esfuerzo y afán de superación, años de investigación y esmerado estudio sobre el noble juego, del ajedrecista.

En el estado de Michoacán, sólo una persona ha logrado el nivel de MI: Francisco Magaña Echevarría (1955-2013), originario de Pátzcuaro, acaso una de las pocas poblaciones que no tiene iglesia en su plaza principal.

Hoy por la mañana en Pátzcuaro, a las 10 horas, se reúne un grupo de personas entre las que figuran Fernando Emilio Saavedra Palma, su esposa María Concepción Véjar y los hermanos de Francisco, Juan, Evodia y Eduardo, en el palacio municipal, con el secretario del Ayuntamiento licenciado Juan Francisco Carbajal Vázquez.

Solicitarán se rinda homenaje póstumo y que una de las calles de Pátzcuaro reciba el nombre de Magaña, ingeniero y ajedrecista. En Tepic se dio el nombre de Simón Delgado, de una escuela, al matemático y seleccionado olímpico en La Habana 1966, uno de los mejores en México y de los más rápidos y, en Mérida, una calle que desemboca en Paseo Montejo lleva el nombre del GM Carlos Torre Repetto.

Fernando Saavedra es un acólito de la diosa Caissa. Desde su trinchera ha realizado importante labor de divulgación en el país; ha escrito poemas sobre ajedrez y se ha dedicado a la enseñanza en niños. Cuenta cuentos; autor de El Peón Aislado, ilustrador. Participó en el área de cultura de la Fenamac. En 2025 recibió reconocimiento al ingresar al Salón de La Fama de México junto a Félix Villarreal, Alfredo Iglesias, Astrid Martín del Campo, Kenneth Frey, Guil Russek, Armando Acevedo... Su iniciativa ha tenido eco. Recibe el apoyo de Gustavo Maass Garza, creador del Salón de la Fama de América y México en labor conjunta con el venezolano Uvencio Blanco Hernández, escritor, miembro de FIDE. Repercutió y recibe solidaridad de Antonio Gude, ex secretario y DT de la Real Federación Española; traductor de importante obras como Mi sistema y La Práctica de Mi Sistema de Nimzowitch, Ajedrez en la Cumbre de Petrossian y dos notables libros: La planificación del Final I y II de Shereshevsky y Slutsky, sobre aperturas cerradas y abiertas.

Magaña fue un poco anterior a la generación de jugadores que formaron Marcel Sisniega, Kenneth Frey, Rafael Espinosa, Guiil Russek Libni, Roberto Martín del Campo.

El MI y ex campeón nacional Kenneth Frey -representante de México en las Olimpiadas de Malta 80, Lucerna 1982 y Dubái 1986, así como capitán de la selección mexicana en 1990 en Novi Sad, Yugoeslavia, con la mejor posición de México en su historial 14-19 entre 106 países-, expresó: “Francisco Magaña era un jugador muy fuerte en la táctica de enorme fuerza en el cálculo; su capacidad era impresionante, aunque le faltaba algo de técnica”. Frey jugó una partida de largo y complejo final que le ganó al michoacano en 1985 en Acapulco.

El MI Guil Russek Libni señaló que jugó una partida con Magaña que concluyó en tablas. Lo recuerda vagamente porque Magaña tuvo un paso relativamente fugaz por el ajedrez; ocupó un importante puesto directriz en una fábrica automotriz en Toluca. “Era un buen ajedrecista. Era mayor que yo, cuando lo conocí me parecía la imagen de San Francisco de Asís, una persona alta, demacrado, parecía un ermitaño; era una persona muy reservada”.

El MI Ibrahim Martínez, 7º en el Mundial por equipos en Argentina, señaló: “De joven era el “coco” de Sisniega; después Sisniega despegó alto”.

La partida Magaña (2,271) vs Iván Cheparinov, Bulgaria, (2,640) que finalizó en tablas en el Torneo Internacional Morelia-Linares en 2007, y que presentaremos mañana, fue posible gracias a la información que me proporcionó el fuerte ajedrecista César Pastrana Rodríguez, uno de los mejores oftalmólogos del país.

En la megabase de datos con 11 millones de partidas no aparece una sola del michoacano. En parte por su presencia, relativamente fugaz, y porque en aquella época no todos los organizadores de torneos reportaban las partidas y por su pronta y sensible desaparición en un accidente automovilístico.

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