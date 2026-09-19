Gema de Wesley So sobre el GM danés Thybo (2,573) en Olimpiada Samarcanda

La mayor profundidad de cálculo se manifiesta por lo general a través del coeficiente Elo y del grado profesional catalogado por la FIDE. El juego creativo de Wesley So produce una partida bellísima que conduce a un espectacular jaque mate o a la destrucción del ejército de las negras y a la inevitable derrota. Su adversario, el gran maestro danés Jésper Sondergaard Thybo, con 2,579 puntos Elo, omite una amenaza de So, quinto lugar del planeta con 2,774 de fuerza; pero no sólo eso, sino que Jésper en el afán de buscar una contraofensiva se le escapa la jugada intermedia con la que So crea una red de mate en la debilidad que han propiciado las negras en sus casillas blancas cuando jugaron 20. … fxe6.

La ilustrativa partida corresponde a la R-3 de la Olimpiada de Samarcanda en la que 21 selecciones de 197 tuvieron su tercera victoria al hilo tras los prolegómenos de las tres primeras rondas en la que enfrentaron débiles a poderosos. El certamen entra a una fase de lucha y aparente equilibrio en la que podrán registrarse sorpresas individuales y hasta descalabros de equipos fuertes. Entre los 21 los favoritos son: 5) China, 8) Uzbekistán, 14) Estados Unidos con el más alto Elo de la competencia; 2,753; 1) Rumania, 2) Francia, 3) Polonia, 4) Uzbekistán; 6) España.

El seleccionado de México ocupa la posición 63 con 4 puntos en la división abierta y el sitio 58 en mujeres con 4 unidades. En la R-3 los hombres ganaron a Etiopía 3-1 y las mujeres a Malta por 4-0. Hoy se miden respectivamente a Eslovenia, en el tablero 23 y en mujeres a Siria en el tablero 40.

La Olimpiada de ajedrez es el más importante certamen por equipos que organiza la FIDE. Cada equipo juega con 4 ajedrecistas (y uno en reserva) bajo el sistema Suizo a 11 rondas y al ritmo clásico 90´+30”/40; +30’ +30”.

Algunos resultados R-3: Austria 1-3 Uzbekistán; Dinamarca 1 ½ - 2 ½ EUA; India 3-1 Italia; China 3 ½ - ½ Bulgaria.

Matches importantes en la R-4: Uzbekistán vs Turquía; EU vs Ucrania; Serbia vs China; España vs India; Argentina vs Armenia.

Blancas: Wesley So, Estados Unidos, 2,774.

Negras: Jesper Sondergaard Thybo, Dinamarca, 2,579.

Giuoco Piano, Línea principal C54.

R-3, 46 Olimpiada, Samarcanda, Uzbekistán, 18–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3 h6 6.c3 d6 7.Te1 0–0 8.Cbd2 Ab6 9.h3 Ce7 10.a4 a5 11.d4 Cc6 12.Ta3 Te8 13.Aa2 exd4 Los módulos de cálculo valoran igualdad. Si, y el equilibrio se mantendrá, siempre y cuando la partida la jueguen las máquinas. No así el humano. Las negras rompen la tensión, capturan un peón central pero activan la Ta3 hacia el centro o bien hacia la casilla g3. 14.cxd4 Cxd4 15.Cxd4 Axd4 16.Td3 Ac5 [16...c5 17.Cf3 Txe4 (17...Ae5?+- 18.Cxe5 Txe5 19.Txd6 De7 20.Af4 Txe4 21.Td8+ Rh7 22.Ab1+-) 18.Txe4 Cxe4 19.Cxd4 cxd4 20.Txd4 De8 21.Df3 Cc5 22.Ae3²] 17.e5 De7 18.Cf3 dxe5 19.Txe5 Ae6= 20.Axe6 fxe6= Equilibrio posicional y aunque las blancas poseen un peón de menos han roto la estructura negra y debilitado las casillas blancas del enroque del monarca negro. 21.Ch4 b6 22.De2 Tad8 23.Tg3 Se amenaza Axh6. Sorprende, dicho se relativamente porque el error forma parte de la naturaleza del juego, que un jugador de 2,579 puntos omita la amenaza. Su siguiente jugada es un blúnder. A Thybo se le escapó la jugada intermedia que visualizó Wesley So al iniciar la destrucción de las negras, por las débiles casillas blancas. 23...Td5? 24.Axh6! Txe5 25.Dxe5 Ad6 26.Dxe6+ Rh7 Tardíamente el danés vio la imagen que se produce con: [26...Dxe6?? 27.Txg7+ Rf8 28.Cg6#] 27.Df5+ Rg8 28.De6+ Rh7 29.Df5+ Rg8 30.f4 De1+ 31.Rh2 Af8 32.Axg7 Axg7 33.Txg7+ Rxg7 34.Dg6+ Rf8 35.Dxf6+ Rg8 36.Cf5 Negras rinden. 1–0.

Blancas: Yu, Yangyi, China, 2,710.

Negras: Kiril Georgiev, Bulgaria, 2,520.

Giuoco Piano, C54.

R-3, Olimpiada, Samarcanda, 18–09,2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.0–0 d6 6.c3 a5 7.Te1 0–0 8.h3 h6 9.Cbd2 Te8 10.Cf1 Ab6 11.Cg3 Ae6 12.Ab5 Ad7 13.Aa4 Ce7 14.Ac2 Cg6 15.d4 a4 16.Ae3 c5 17.dxe5 dxe5 18.Cf5 a3 19.Dc1 axb2 20.Dxb2 Dc7 21.Ted1 Ae6 22.a4 Axf5 23.exf5 Cf4 24.Axf4 exf4 25.Tab1 Aa5 26.Dxb7 Dxb7 27.Txb7 c4 28.Ab1 Tec8 29.Rf1 Axc3 30.Tc1 Aa5 31.Ce5 Tc7 32.Tb5 c3 33.Aa2 Ce4 34.Ad5 Cd2+ 35.Rg1 Taa7 36.Tb8+ Rh7 37.Cg6 fxg6 38.Ag8+ 1–0.