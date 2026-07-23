Firouzja se corona y Andreikin 1-0 a Abdu

El iraní francés Alireza Firouzja empata con Arjún Erigaisi en la séptima y última ronda y se corona invicto en el IV Quantibox Grand Masters de Chennai el torneo cerrado más fuerte que se organiza en India en una sesión en la que el gran maestro ruso Dmitry Andreikin derrota al astro de Uzbekistán Nodirbek Abdusattórov en una partida intensamente disputada con imprecisiones y errores y con un brillante remate final que permite a Andreikin finalizar en la segunda posición de la clasificación final, invicto con una victoria y seis empates.

El monarca mundial Gukesh Dommaraju logra un empate ante Hans Moke Niemann, finaliza con el farolillo rojo en último lugar y se mantiene en el Club de los +2,700 puntos Elo.

Clasificación Final después de la R-7, última:

1) Alireza Firouzja, Francia, 4 ½ puntos reales (+2, abrió con dos victorias sobre Pranesh y Gukesh, =5, -0).

2) Dmitry Andreikin, 4 (+1, derrotó a Abdusattórov, =6, -0);

3) Arjún Erigaisi, India, 4 (+2, venció a Niemann y Gukesh) =4, -1 ante Nihal Sarín).

4) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 3 ½ (+1, se impuso a Nihal Sarín, =5 -1 ante Andreikín).

5) Pranesh, M., India, 3 ½ (+1 batió a Gukesh, =5, -1 ante Firouzja).

6) Nihal Sarín 3 ½ (+1, victoria sobre Erigaisi =5 -1 ante Abdusattórov).

7) Hans Moke Niemann, EU, 3 (-0, =6, -1 ante Erigaisi).

8) Gukesh, Dommaraju, India, 2 punto (-0, =4, -3 perdió ante Firouzja, Erigaisi y Pranesh).

Resultado Ronda 7, última: 1) Gukesh, Dommaraju ½ Hans Moke Niemann; 2) Nihal Sarín ½ Pranesh M; 3) Alireza Firouzja ½ Arjún Erigaisi; 4) Dmitry Andreikin ½ Nodirbek Abdusattórov.

Blancas: Dmitry Andreikin, Rusia, 2,710.

Negras: Nodirbek Abdusattórfov, Uzbekistán, 2,766.

Gambito de Dama, Anti-Merano D44.

R-7, Quantibox Grand Masters de Chennai, India, 22–07-2026.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 c6 5.Ag5 dxc4 6.a4 Ab4 Abdu reflexiona en el sexto movimiento 17´42”. Pulsa equilibrio de la posición. Acaso enfrenta a una jugada de laboratorio del ruso Andreikin. 7.e4 Axc3+ 8.bxc3 Da5 9.e5 Ce4 10.Tc1 La posición se presentó idéntica en la partida entre Jan Hein Donner y Arturo Pomar Salamanca, en el match Países Bajos vs España en la Copa Claire Benedict ; tablas el 16–03–1959 en Lugano, Suiza. Esta Copa se realizó de 1953 a 1979 entre los países de Europa; 14 veces en Suiza 11 consecutivas desde su inauguración. 10...b5 (10...Cxc3? 11.Dd2+-) 11.Dc2 Cxg5 12.Cxg5 Dxa4 13.Dxa4 bxa4 Los módulos valoran igualdad, pero hay cuatro peones aislados negros en flanco dama, los de la cuarta fila más débiles. Acaso una mayoría de ajedrecistas elija la conducción de las piezas blancas. Poseen una fuerte cadena central, se pueden adueñar con rapidez de la columna abierta y el caballo puede tomar el control de las cabezas de playa d6 y c5. El Af1 es activo y el primer jugador tiene mejor desarrollo. 14.Ce4= Cd7 15.Axc4 Re7 [15...Tb8 16.Rd2 Tb2+ 17.Tc2 Txc2+ 18.Rxc2 c5 19.Ab5 cxd4 20.cxd4 0–0 21.Ta1±] 16.f4= a5 17.Tb1 Aa6= 18.Axa6 Txa6 19.Rd2!

+= Es mejor la conexión de la torres que la invasión en la séptima: 19.Tb7 Tb6 20.Txb6 Cxb6 21.Rd2 Tb8 22.Ta1 Cd5 23.Txa4 Tb2+ 24.Rd3 Cxf4+ 25.Rc4 Te2=. 19...Tha8 20.c4 c5 21.d5² f6 22.Tb7= T6a7 [22...Tb6 23.d6+ Re8 24.Txb6 Cxb6 25.exf6= gxf6 (25...Cxc4+? 26.Rc3 Cb6 27.fxg7 Rf7 28.Tb1+-) 26.Cxf6+ Rf7 27.Ce4 Cxc4+ 28.Rd3 Cb2+ 29.Rc3=] 23.d6+ Rd8 24.Tb5 fxe5 25.fxe5 Cxe5 26.Txc5 Cd7 27.Tb5 Cf6? (+2.64 unidades de ventaja) Un grave error de Abdusattórov que permite la activación del caballo sobre puntos sensibles de la posición 28.Cc5! Tc8 [28...e5 29.Rc3 a3 30.Rb3 Cd7 31.Ce6+ Rc8 32.Tc1+-] 29.Te1 Re8 Tiempo: 14´54” vs 15´07” 30.Rc3!+- [30.Cxe6?= Txc4 31.Cxg7+ Rf7 32.Rd3 Tb4=] 30...a3 31.Cxe6+- a2 32.c5? Error que hace perder a Dmitry Andreikin su ventaja decisiva. 32...Rd7= 33.Cxg7= Cd5+?² Abdu quema unos 30” de su tiempo de reflexión y su jugada es un grave error. Mantenía el equilibrio mediante: 33...Ce4+!= El caballo no puede ser capturado. Si 34.Txe4 a1D+ 35.Rd3 Df1+ 36.Te2 Tc6 37.Ce6 Dxe2+–+ 38.Rxe2 Rxe6–+. 34.Rc4+- Rc6 35.Cf5! Te8 36.Cd4+ Rd7 37.c6+1-0. Negras abandonan. Abdu al igual que Andreikin visualizan lo vulnerable del rey que recibe jaque mate en siete tras la captura de e6. Si: 37...Rxd6 38.Txd5+ Rc7 39.Txe8 a1D 40.Ce6+ Rb6 41.Tb8+ Rxc6 42.Tc8+ Rb7 43.Tc7+ Rb6 44.Td6++.