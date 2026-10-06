Final magistral de Ponkrátov en la pugna de T y A vs T y Caballo

Acaso las partidas del GM Pável Ponkrátov son poco conocidas, aunque su nombre se relaciona con frecuencia al pasar revista por importantes torneos. Nacido el 15 de julio de 1988 en Chelyabinsk, Rusia, produjo ayer una partida magistral durante la R-4 de la Súper Final del 76 Campeonato Nacional de Rusia que se celebra en Rostov del Don. Ocupa la 2a posición a 1/2 punto del prodigioso Andrey Esipenko, invicto con 4 puntos.

Pável Ponkrátov se distingue por ser un ajedrecista sobresaliente en ajedrez rápido y en el blitz. Ha superado en este campo a notables como Viswantahan Anand a quien le lleva un score favorable e impresionante de +4, =3. -0. Se ha impuesto a otros grandes maestros de la talla de Wesley So, Morozévich, Dúbov, Richard Rapport, Zoltan Almazi, Arjún Erigaisi, Peantala Harirkishna, Hans Moke Niemann, el peruano mexicano José Eduardo Mexicano Alcántara.

Esta característica en la toma de decisiones y en la precisión de movimiento basadas en el estudio y proyectados en muchas ocasiones mediante la intuición lo han llevado a ganar en seis ocasiones el Campeonato de Blitz en Europa; es además campeón de ajedrez rápido en Chelyabinsk. Es el más joven maestro internacional y GM de Montes Urales. El 3 de octubre de 2006 alcanzó el título de MI y el de GM el 23 de abril de 2020. En 2020 ganó el Open de Ciudad de León, en las mismas fechas que Anand conquistó el Magistral. En enero de 2021 conquistó el Open de Chennai. En el 2021 llegó a estar en la posición 77 del mundo.

No hay necesidad de contar. A vuelo de pájaro en la Megabase se percibe que ha jugado más de dos millares de partidas de blitz, rápido y clásico desde el 2000 a la fecha. Alguien dijo con ironía que Efim Geller, con score superior a varios campeones mundiales entre ellos Bobby Fischer y Mikhail Botrvinnik, que su talento lo había desarrollado con las posaderas, de tanto estar sentado estudiando y jugando torneos.

Viene a colación el progreso revolucionario actual que logran con rapidez meteórica los niños prodigio y los profesionales del juego; además de la lucidez mental y la habilidad para el ajedrez, a través de internet se presenta la enorme oportunidad de jugar a cualesquiera hora del día con adversarios superiores, de todos los niveles conforme se avanza, lo que antes era realmente imposible.

Clasificación después de la Ronda 4: 1) Andrey Esipenko (2,680) 24 años, 4 puntos reales: 2) Pável Ponkrátov (2,540), 3 ½; 3) Sawa Vetokhin (2,555), 17 años, 3; 4) David Paravyan (2,587), 3; 5) Arseney Nestérov (2,590), 2 ½; 6) Aleksey Gogánov (2,507), 2 ½; 7) Dmitry Kokárev, (2,510), 2 ½; 8) Evgeny Nájer (2,580) 2; 9) Iván Pópov (2,595) 2; 10) Alexey Grebney, 20 años, sub campeón mundial en Sub 18 (2,614), 2; 11) Erneswto Inarkiev (2,637) 1 ½; 12) Vadim Zujaginsev (2,522), 1 ½.

Blancas: Vadim Zujaginssev, Rusia, 2,522.

Negras: Pável Ponkratov, Rusia, 2,540.

Defensa Siciliana, B50.

R-4, 78 Súper Final del C. de Rusia, Rostov del Don, 05–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 Cf6 4.Ae2 Cc6 5.0–0 e5 6.h3 Ae7 7.d3 0–0 8.Ag5 Cd7 9.Axe7 Cxe7 10.Ch2 Cf6 11.f4 exf4 12.Txf4 Cg6 13.Tf2 d5 14.exd5 Cxd5 15.Dd2= Cxc3 16.bxc3 Ae6 17.Cf3 h6 18.Ch2 Como se representa una pérdida de tiempo. 18...Da5 19.Cf1 Tae8 20.c4 Da3= Negras con microventaja por la configuración de peones. 21.Te1 No es correcta la entrega de peón con la idea de la inocua celada. 21...Dxa2–+ 22.Dc3 Con la discreta Ta1. 22...Da6 23.Af3 Ac8 24.Txe8 Txe8 25.Ad5 Ae6 26.Cg3 Dd6 27.Cf5? Axf5 28.Txf5 Debilita la primera fila. 28...Te7 29.Dd2 Dg3 30.Tf1 b6µ 31.Df2 Dxf2+ 32.Rxf2 Final ventajoso de las negras que poseen el peón libre en a7 y mayoría en flanco de rey. 32...Cf4 33.Af3 g5 34.Td1 Rg7 35.c3 Se convierte en peón vulnerable. 35...h5 36.d4 Rf6 37.Ac6 Te2+ 38.Rf1 [38.Rg3 Te3+ 39.Rh2 Txc3²] 38...Te3 39.dxc5 bxc5 40.Ta1 Como primera parte de un plan las negras van a crear otro peón libre. 40...Txc3 41.Txa7 Txc4 42.Ae8 Tc1+ Impecable desde antes de este movimiento la defensa de f7. Admirable cálculo e imaginación. 43.Rf2 Cd3+ 44.Re3 Ce5 45.Ab5 Tc2 46.Re4 Cg6 47.g3 Tc3 48.g4 h4! 49.Ta6+ Rg7 50.Ta7 Tc1 51.Tc7 Cf4 52.Ad7 Te1+! 53.Rf5 Te7 Blancas abandonan anre la clavada mortal y la creación de una imagen de jaque mate con f6 y Cd5, seguido de Ce3++ o la perdida de material. Si 54.Tb7 f6 55.Ac8 Cd5 56.Txe7+ Cxe7+ 57.Re6 Cxc8-+.