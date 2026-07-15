FIDE modifica criterios del Torneo de Candidatos

Las fuertes ambiciones comerciales sumadas a las de orden político de Occidente en el deporte con incidencia en el ajedrez y con mayor intensidad e influencia en el conflicto bélico Ucrania-Rusia acaso hayan influido en la incorporación del Total Chess World Chess Championship Tour en el ciclo 2026-2027. Lo anuncia la FIDE ayer dentro de los criterios del Torneo de Candidatos y que seguramente podrían alcanzar repercusión en las elecciones de la presidencia durante la Olimpiada de Samarcanda a celebrarse en septiembre próximo.

La FIDE eliminó la regla que permitía al ajedrecista con el mayor alto rating o fuerza Elo participar en el TdeC, como sucedió con el chino Ding, Liren en el Ciclo 2022 que jugó 26 partidas de última hora, y con Hikaru Nakamura, que intervino en las últimas semanas en Torneos “Mickey Mouse” como él los denominó,-con partidas sin trascendencia-, para competir en la Isla de Chipre. Recuerde: Ding, Liren entró en sustitución del ucraniano-ruso Sergey Karjakin, expulsado del TdeC por sus declaraciones bélicas.

Al eliminar la regla del rating incorpora un criterio de rendimiento competitivo de orden superior al Elo.

FIDE establece que los ocho protagonistas del ciclo de Candidatos 2026-2027, calificarán de los siguientes Torneos: 2 del Grand Swiss; 2 del Total Chess World Chess Championship; 2 de la Copa Mundial (se reduce la Copa de 3 a 2) y 2 del Circuito FIDE.

El propósito es que los jugadores surjan de competencias y no por fuerza Elo. Que predomine el espíritu agonal. Hay aficionados que estiman subjetivamente y se hacen la pregunta: ¡Cómo es posible que un jugador con Elo tan elevado como el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov al que estiman capaz de ganar al campeón mundial no pueda intervenir en el TdeC.!

La respuesta es simple, sencilla. Porque no cumple, no ha cumplido con los criterios de calificación FIDE. La respuesta exige mayor amplitud relacionada con lo complejo de la lucha y la presencia de elementos aleatorios. El ajedrez, como la mayoría de los deportes, es una lucha hermosa y cruel. No se debe juzgar con el prisma de los buenos deseos, las esperanzas y los merecimientos…

El inteligente economista ruso Arkady Dvorkovich con Viswanathan Anand como su brazo derecho, y un puñado de buenos colaboradores, ha realizado papel de excelencia en FIDE, sobre todo en el campo de la mujer al abrir nuevos campos para su desarrollo profesional y estímulos económicos.

Estimuló también a los organizadores del Grand Swiss que se ha celebrado en Douglas, Isla de Man, en Inglaterra. Ha sido tan esmerada la atención a los ajedrecista que la FIDE les otorgó derecho a voto en las asambleas oficiales, como si fuesen una Federación Nacional.

Aunque en el comunicado no se especifica señalemos que el Total Chess World Chess Championship Tour, es una competencia que se celebra en el Norway Chess con intereses particulares de la Federación Noruega y del ex monarca mundial Magnus Carlsen. Es un torneo que recauda anualmente más de diez millones de dólares. El goleador Erling Haaland, que gusta del ajedrez, es uno de sus más recientes inversores. (Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2034)

El certamen comprende una competencia combinada de ajedrez clásico-rápido de 45´con 30” de añadido; ajedrez rápido de 15´+10” y blitz de 3 minutos con 2 segundos adicionales.

Se ignora -por mi parte revelo mi ignorancia- si este esquema de juego será modificado al sistema clásico. Esto puede ser harina de otro costal, pero favorecería a jugadores más rápidos y tal vez más jóvenes.

Una de las piedras angulares del deporte es que los torneos de selección se jueguen bajo las mismas condiciones que la final. Pero todo cambia. Quien iba a imaginar hace unos tres lustros que un Campeonato Mundial de ajedrez se fuese a decidir en partidas rápidas. Se tardaron mucho años en modificar las famosas revanchas de Botvinnik…

Aspiran a la presidencia de la FIDE el multimillonario germano Wadim Rosenstein, fundador de WR Chess y delegado de la Fed. de Alemania, y el MI inglés Malcolm Pein, figura influyente en el ajedrez británico: periodista, entrenador, editor, dueño de la librería que estaba en Baker Street a unas seis cuadras del underground donde se localiza la famosa estatua de Sherlock Holmes.

La Solución: 1. De6! f3 2. Dh6 Af4 3. Cf1++.