En duelo espectacular Gukesh 0-1 ante Erigaisi

El monarca mundial Gukesh, Dommaraju, hace equilibrio en la frágil cuerda del tiempo a punto de romperse. Admira su juego intuitivo, mente fría y cálculo exacto, en posición adversa. Tiene problemas para resolver el juego de su compatriota Arjún Erigaisi. En el movimiento 30. Ag7 de una Semieslava entra en zeitnot; su reloj marca 2´15” contra 29’40” de su oponente. La partida fluctúa dramáticamente, parece que Gukesh puede alcanzar no sólo las tablas si no vencer con (+5.33 en el lance 26) sólo que al realizar 54.Tf5+? comete un blúnder, error garrafal. Se hunde, pero su caída permite apreciar la brillante técnica finalista, magistral, de Erigaisi, una línea combinatoria igual a la valorada por los módulos para coronar un peón negro central en lucha de dos caballos negros contra una Torre y Caballo blancos de Gukesh. Excepcional demostración de Erigaisi en la R-5 del torneo más fuerte de India, el IV Quantibox Grand Masters de Chennai, categoría XX de la FIDE con promedio de 2,726.1 puntos Elo.

Erigaisi se mantiene de líder. Se confirma la seria dificultad de Gukesh por recobrar su antigua forma física. Carga el farolillo rojo del último lugar con 1 ½ de 5 posibles.

Abdusattórov crea otra partida de altísimo nivel en su triunfo sobre Sarin.

Clasificación R-5: 1) Arjún Erigaisi, India, 3 ½ puntos reales. 2) Alireza firouzja, Francia, 3 ½; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2 ½; 4) Dimitry Andreikín, Rusia, 2 ½; 5) Hans Moke Niemann, Estados Unidos 2; 6) Pranesh M, India, 2; 7) Nihal Sarín, India, 2; 8) Gukesh, Dommaraju, India, 1 ½.

Emparejamiento Ronda 6: 1) Niemann vs Andreikin; 2) ¡Abdusattórov vs Firouzja!; 3) Erigaisi vs Sarín; 4) Pranesh vs Gukesh.

Ronda 7, última, mañana: 1) Gukesh vs Niemann; 2) Sarín vs Pranesh; 3) ¡Firouzja vs Erigaisi! 4) Andreikin vs. Abvdusattórov.

Blancas: Gukesh, Dommaraju, India, 2,717.

Negras: Arjun Erigaisi, India, 2,757.

Defensa Semi-Eslava, D31.

R-5, Quantibox, Grand Masters Chennai, India, 20–07-2026.

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 c6 6.e3 Af5 7.g4 Ae6 Posición idéntica a los juegos Geller 1–0 Spassky, en el Torneo 50 años de la Revolución, 22–05–1967 y Kortchnoi 0–1 Spassky, Torneo de Candidatos, Match, 1968. 8.h4 Cd7 [8...Axh4 9.Db3 g5 10.Ae5 f6 11.Ah2 Axg4 12.Ae2 Axe2 13.Dxb7+= Cd7 14.Cgxe2] 9.Ch3 Db6 10.Tb1 Axh4 11.g5 Ce7 12.Cg1 Cg6 13.Cf3 Ag4 14.Ah3 h5 15.Axg4 (15.gxh6 Axh3 16.Txh3 Cxf4 17.hxg7± Tg8 18.exf4 Af6±) 15...hxg4 16.Cxh4 Txh4 17.Txh4 Cxh4 18.Dxg4 Cg6 19.Ag3 Cdf8 Después del escarceo táctico, acaso, puede formarse el deseo de jugar f4 con la idea de f5, sólo que se deja un peón retrasado y se debilita la estructura blanca. 20.Rf1= [20.f4= Ce7 21.f5= g6 22.fxg6 fxg6=] 20...Ce7 21.Rg2 Ce6 22.Ce2 g6? 23.Th1! Dxb2 [23...0–0–0 24.Th7 Cf5 25.Txf7 Tf8 26.Tf6+-] 24.Th8+ Cf8+- 25.Ad6 Td8+- 26.Ac7 (+5.33 unidades). Tc8+- 27.Ad6 Td8 28.Ac7 Tc8 29.Ae5 Movimientos para ganar un poco de tiempo al reloj. 29...Cf5+- 30.Ag7?= Guklesh reflexiona 8´21” y entra en zeitnot. Los cronos marcan 2´15” de las blancas contra 29´40” de Erigaisi. Obviamente las negras no pueden capturar Cf7 debido a 30...Re7 [Si 30...Cxg7 31.Dxc8+ con mate en 5 jugadas: 31...Re7 32.Dxf8+ Re6 33.Dc8+ Re7 34.Td8 Ce8 35.Txe8+ Rd6 36.Dd8# Naturalmente las negras no aceptan el regalo de los dánaos.] 31.Af6+ Rd6 32.Ae5+= Re7 33.Af6+ Rd6 34.Ag7= Re7 35.e4= Si Af6+ el juego terminaría en tablas por la repetición de tres posiciones. 35...Cxg7 36.Dxc8= Cge6= 37.Cg3= Dxd4 38.Dxb7+ Cd7 39.Th4 Da4= 40.Db2= d4 [40...Cxg5 41.Db3 Dxb3 42.axb3 d4 43.Cf1 Ce6 44.Cd2=] 41.f4= d3 42.Dd2 Aunque los módulos avalen este movimiento por lo general no es conveniente la posición de centinela para la dama. Acaso fuese mejor probar: [42.f5 Cec5 43.Df2 Dc2 44.Cf1 Ce5 45.Ce3=] 42...Cdc5 43.f5 gxf5 44.Cxf5+ Rd7 45.Ce3?µ [45.e5 Dc2 46.Df2 Cxg5 47.Cd4=] 45...Cxg5 46.Df2?–+ Ccxe4 47.Db2 Tiempo en los relojes: 46” de Gukesh contra 10´36” de Erigaisi. El monarca se asfixia en tiempo. 47...Re6 48.Tf4 c5–+ 49.a3 Dc6 50.Db3+ c4 51.Dxc4+ Dxc4 52.Cxc4–+ Rd5 53.Cb2 d2= 54.Tf5+? Tras este grueso error de Gukesh el belicoso Arjún Erigaisi ofrece una línea magistral que lleva a la coronación del peón en brillante técnica finalista. 54...Rd4 55.Ta5 Rc3 56.Cd1+ Rc2 57.Ce3+ Rd3 58.Cd1 Re2 59.Cb2 Cf3 60.Rh3 Ce1 61.Td5 Cf2+ 62.Rh2 Ced3 63.Ca4 Ce4 0–1.