Dragón escalofriante logra 2 oros en Hong Kong

Asia domina el ajedrez mundial. El equipo Dragon Chilling (Dragón Escalofriante) lidereado por el ex monarca mundial Ding, Líren, conquista los dos oros en disputa del Campeonato Mundial por equipos FIDE de Rápido y blitz, en Hong Kong.

Resultados, Cuartos de Final: A) WR Chess 1- 3 Uzbekistán y Mr Birdie and Friend 2-4 Dragón Escalofriante. B) Endgame 3-1 MGD1; Hesxamind chess Team 4-0 Chessgurukul.

Semifinales: A) Uzbekistán 2-4 Dragón Escalofriante. B) Endgame 4 – 2 Hexamind Chess Team.

Final: Dragón Escalofriante 4-0 Engame.

Por el tercer lugar: Hexamind Chess Team 2–4 Uzbekistán.

Clasificación Final. 1) Dragón Escalofriante, con Ding Liren, Wei, Yi, Yu, Yangyi, Lu Shanglei, Bai,Jinshi, Lei Tingjie, Jue Wenjun, Wang ZihaoXie y Xiao YMang, 75,000 euros..

2) Endgame, con Hans MokeNiemann, Estados Unidos, Leinier Domínguez, Estados Unidos, Alexey Sarana, Serbia; Denis Lazavik, Rusia; Amín Tabatabaei, Irán; Zhu, Jiner, China; Nguyen Anh Dung, Vietnam. Premio de 50,000 euros.

3) Uzbekistán, con Javokhir Sindárov; Nodirbek Abdusattórov; Nodirbek Yakubbóev; Shamsiddin Vokhidov; Mukhiddin, Madamínov; Afruza Khamdamova; Umida Omonova y Akjol Rakhmatullaev, todos de Uzbekistán.

El equipo de Ajedrez Unido en el que participaron dos de los mejores ajedrecistas latinoamericanos José Eduardo Martínez Alcántara, peruano-mexicano, y el prodigio Faustino Oro, al lado del ex monarca mundial Viswanathan Anand y el neerlandés Jorden Van Foreest fueron eliminados en octavos de final por 4-2 por el equipo Chessgurukul liderado por Praggnandhaa, Rameshbabu.

En el ceremonial de clausura Visy Anand expresó.”El ajedrez no es pertenencia exclusiva de la elite. Pertenece a los clubes, las escuelas, las familias, las comunidades locales y a todos los jugadores que aman este juego”.

Y Geoffrey Kao, presidente honorario de la Federación de Ajedrez de Hong Kong y China, aseguró: “Hemos demostrado que Hong Kong no es sólo un centro financiero y comercial, sino además un escenario para el ajedrez internacional”.

Disfrute con esta selección de partidas en bloque.

Blancas: Hans Moke Niemann, EUA, 2,709.

Negras: Ding,Liren, China, 2,757.

Defensa de Dos Caballos, C55.

R-4, Campeonato Mundial de FIDE Blitz, Hong Kong.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7 5.Cc3 0–0 6.a3 d6 7.Ae3 Ae6 8.Cd5 Dd7 9.Ab3 Ad8 10.c4 Cg4 11.0–0 Cxe3 12.fxe3 Ce7 13.d4 Cg6 14.Cc3 De7 15.Rh1 c6 16.Dd3 Ab6 17.Tad1 Tad8 18.d5 Ac8 19.dxc6 bxc6 20.Aa4 Dc7 21.b4 a6 22.Ab3 h6 23.Cg1 Ae6 24.Cge2 Da7 25.Tf3 Ch4 26.Tg3 f5 27.Ca4 f4 28.Cxb6 fxg3 29.hxg3 De7 30.gxh4 Dxh4+ 31.Rg1 Df2+ 32.Rh1 Ag4 33.Td2 Dh4+ 34.Rg1 De1+ 35.Rh2 Tf2 36.c5+ Rh7 37.Ad1 Af3 38.Cg3 Txd2 39.Dxd2 Dxd2 40.Axf3 dxc5 41.bxc5 Dxe3 0–1.

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,785.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,869.

Defensa Siciliana, Dragón Acelerado, B35.R2, Campeonato Mundial de Blitz, Hong, Kong, 21–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ag7 5.Cc3 Cc6 6.Ae3 Cf6 7.Ac4 Da5 8.0–0 0–0 9.Ab3 d6 10.h3 Ad7 11.f4 Cxd4 12.Axd4 Ac6 13.Dd3 Cd7 14.Axg7 Rxg7 15.Tae1 Dc5+ 16.Rh2 Tac8 17.Dg3 b5 18.e5 dxe5 19.f5 a5 20.a4 bxa4 21.Cxa4 Db4 22.Ta1 Cf6 23.Dxe5 De4 24.Dg3 Ch5 25.Df2 De5+ 26.g3 gxf5 27.Cb6 Tcd8 28.Cc4 Dc7 29.Txa5 Ae4 30.Tc5 Dd7 31.g4 Cf6 32.gxf5 Rh8 33.Df4 Tg8 34.Ce3 Dd2+ 35.Tf2 Dc1 36.Cg4 Dh1+ 37.Rg3 Ch5+ 0–1.

Blancas: Dennis Lazavik, Rusia, 2,652.

Negras, Wei, Yi, China, 2,698..

Gambito de Dama, Defensa Tarrasch, D33.

R-4, Campeonato Mundial FiDe4 de Blitz, Hong Kong, .

1.c4 e6 2.Cc3 c5 3.Cf3 Cf6 4.g3 d5 5.cxd5 exd5 6.d4 Cc6 7.Ag2 cxd4 8.Cxd4 Ac5 9.Cb3 Ab6 10.Ca4 0–0 11.Cxb6 axb6 12.Ae3 Te8 13.0–0 Ag4 14.h3 Ah5 15.g4 Ag6= 16.Ag5 h6 17.Ah4 Dd6 18.e3 Ae4 19.f3 Ag6 20.Af2 Cb4 21.Cd4 Cd3 22.Dd2 Cd7 23.b3 Tac8 24.Tad1 C7c5 25.Ce2 Ce6= 26.Ag3 Dc5 27.Rh2 Dc2 28.f4 Ae4 29.f5 Cf8 30.Cd4 Dc5 31.De2 Axg2 32.Rxg2 Cb4 Los antagonistas juegan con menos de 10 segundos en sus relojes. 33.Df2 Cd7 34.Ah4 Ce5= 35.Td2 Dc3 36.Tfd1 Cbd3 37.De2 Cc5 38.Tc2 Db4 39.Ae1 Da3 40.Ag3 Da5 41.Axe5 Txe5 42.Cf3 Te4 43.Txd5 Tce8 44.Dd2= Dxd2+ 45.Tdxd2 Txe3= 46.Cd4= Cd3 47.Tc7?? [47.Cf3 b5 48.Tc7 Cf4+ 49.Rg3 Cxh3 50.Rxh3 Txf3+ 51.Rg2 Tf4 52.Rg3 Tee4] 47...Cf4+ 48.Rf1 [48.Rf2 Cxh3+ 49.Rg2 Cf4+ 50.Rf1 Th3–+] 48...Txh3 49.Txb7? Th1+ 50.Rf2 Th2+ Blancas abandonan. 0–1.