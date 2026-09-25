Descalabro de Uzbekistán: Alemania rompe su invicto

La esplendente trayectoria de los grandes maestros de Uzbekistán, siete victorias en matches y 28 partidas (+17, =11, -0) sin perder, fue apagada ayer por la selección de Alemania en la octava ronda de la Olimpiada de Samarcanda. Los germanos le encajaron la derrota por 2 ½ - 1 ½ con victorias en el tercer y cuarto tablero. Los dos conjuntos comparten el liderazgo con 14 puntos y ocho equipos encabezados por China los atenazan a un punto de distancia cuando hoy el espectacular certamen entra a la recta final con tres matches entre equipos poderosos: Uzbekistán vs Estados Unidos, primero en la siembra; India vs Alemania y Francia vs China.

La R-8 arrojó partidas de elevada calidad y dinamismo como la que consiguió con las piezas negras el chino Wei, Yi sobre el GM polonés de 24 años de edad Szymon Gumularz, de 24 años. Son superioridad estratégica Wei, Yi ofreció una demostración de imaginación, cálculo profundo y técnica finalista con un sacrificio de dama al transformar y coronar el juego posicional en un golpe táctico brillante con red de mate.

El resultado del duelo Alemania vs Uzbekistán: 1) Vincent Keymer ½ Nodirbek Abdusattórov; 2) Matthias Bluebaum 0-1 Javokhir Sindárov; 3) Frederick Svane 1-0 Nodirbek Yakubbóev y 4) Rasmus Svane 1-0 Vokhidov, Shamsiddin. En el orden tablero 1 y 3 conducen las piezas blancas.

Alineación probable de la Ronda 9: Uzbekistán vs Estados Unidos: 1) N. Abdusattórov vs Fabiano Caruana; 2) Javokhir Sindárov vs Wesley So; 3) Javokhir Yakubbóev vs. Hans Moke Niemann y 4) Vokhidov, Shamsiddin vs. Levon Aronian.

Mañana se conocerá el nuevo presidente de la FIDE.

Blancas: Szymon Gumulars, Polonia, 2,608.

Negras: Wei, Yi, China, 2,752.

Apertura Inglesa, A17.

R-8, O. de Samarcanda, 24–09-2026.

1.Cf3 d5 2.e3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Ad6 5.b3 Cbd7 6.Ab2 a6 7.d4 b6 8.cxd5 exd5 9.g3 Ab7 10.Ag2 De7 11.Dc2 0–0–0=+. 12.a4 Ce4 13.a5 b5 14.0–0 h5= 15.h4?–+ [15.Ch4 g6 16.Ce2 Thg8 17.Tfe1 Rb8-+.] 15...f6 16.Tfc1 Cxc3 17.Axc3 Rb8 18.b4?–+ [18.Af1 Cf8 19.Ad3 Ce6 20.Af5–+] 18...g5 19.Ae1 Tdg8 20.Ta3 Cf8 21.hxg5 fxg5 22.Ce5 Axe5 23.dxe5 h4 24.Tc3 Ce6 25.Tc6 Dd7 26.g4 [26.Txe6 Dxe6 27.Dxc7+ Ra8 28.Dd6 Dxd6 29.exd6 h3 30.Ah1 h2+ 31.Rf1 Tc8–+] 26...h3 27.Ah1 h2+ 28.Rf1 d4 29.Ad2 d3–+ 30.Dc3 Cc5! 31.f3 Dxc6 32.bxc5 Dxf3+ 33.Axf3 Axf3 34.Rf2 Tf8 35.e4 Ad1+ Negras rinden. Si: 36.Af4 Txf4+ 37.Re3 h1D 38.Db4 Td8 39.c6 Tf3+ 40.Rd2 Tf2+ 41.Rc3 [41.Re3 Te2++] 41...De1++ 0–1.

Blancas: Frederick, Svane, Alemania, 2,655.

Negras: Nodirbgek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,685.

Siciliana, Rossolimo, B51.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Cd7 4.a4 Cgf6 5.Cc3 a6 6.Ac4 Da5 7.d3 b5 8.Ab3 e6 9.Af4 b4 10.Cb1 Ch5 11.Ae3 Ae7 12.Cbd2 Dc7 13.0–0 h6 14.Ce5 Cdf6 15.g4 g5 16.Cxf7 Th7 17.gxh5 Txf7 18.f4 d5 19.fxg5 hxg5 20.a5 Ad7 21.exd5 exd5 22.Axd5 Cxd5 23.Txf7 Ae6 24.Txe7+ Dxe7 25.Df3 0–0–0 26.Te1 Tf8 27.De4 Df6 28.Axc5 Te8 29.Cc4 1–0.

Blancas: Marc´Andria Maurizzi, Francia, 2,612.

Negras: Reza Mahdavi, Irán, 2,485.

Siciliana, Najdorf, B90.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Cb3 e6 7.g4 b5 8.a3 Ab7 9.Ag2 Cfd7 10.h4 Cc6 11.Ag5 Dc7 12.De2 h6 13.Ae3 Cce5 14.0–0–0 Tc8 15.Ad4 Cb6 16.Ca5 Aa8 17.f4 Cbd7 18.Cb3 Cc4 19.g5 hxg5 20.hxg5 Txh1 21.Txh1 Cc5 22.Th8 Cxb3+ 23.cxb3 e5 24.Af2 Cxa3 25.Ah3 Tb8 26.g6 f6 27.Txf8+ Rxf8 28.Dh5 1–0.

Blancas: Yagis Kaan Erdogmus, Turquía, 2,716.Negras: Shawn Rodrigue-Lemiueux, Canada, 2,536.Siciliana, V Clásica, B40.R-8, Olimpiada de Samarcanda, 24–08-2026. 1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Ad3 Cc6 6.Cf3 d5 7.exd5 Cxd5 8.a3 Ae7 9.0–0 0–0 10.c4 Cf6 11.Cc3 e5 12.h3 Ae6 13.Dc2 Dc8 14.Te1 h6 15.Ae3 Td8 16.Tad1 Af8 17.Af1 Txd1 18.Txd1 Ca5 19.b3 Axa3 20.Cxe5 Ac5 21.Af4 Cc6 22.Cb5 Af5 23.Db2 Ce4 24.Cd3 Ab6 25.c5 Cxc5 26.Cxc5 Axc5 27.Cc7 Tb8 28.Cd5 Ta8 29.Axh6 gxh6 30.Cf6+ Rf8 31.Dc1 Ad4 32.Dxh6+ Re7 33.Cd5+ Rd7 34.Df4 Ae6 35.Ab5 Db8 36.Dxd4 1–0.

Blancas: Sandro Mareco, Argentina, 2,551.

Negras: Zhengyon Jayden Wong, Singapur, 2,360.

Defensa Caro-Kaan, V. del avance, B12.

R-8, O. Samarcanda, 24–07-2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.h4 h5 5.Ad3 Axd3 6.Dxd3 Da5+ 7.Cd2 e6 8.Cgf3 Ch6 9.0–0 Cf5 10.a4 Da6 11.c4 Ab4 12.b3 Cd7 13.Aa3 Axd2 14.Cxd2 Cxh4 15.b4 dxc4 16.Cxc4 Cf5 17.b5 Dxa4 18.Cd6+ Cxd6 19.Axd6 Dxb5 20.Dg3 Th7 21.Tfb1 Dd5 22.Dg5 Cf6 23.Txb7 Dxd4 24.Te7+ Rd8 25.Tf1 1–0.