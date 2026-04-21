Dau, de 14 años, domina open de Hong-Kong

El adolescente Khuong Dau arroja un rayo en el tablero; fulmina a Loek van Weily en preciosa miniatura.

En partida brillante, el adolescente vietnamita Khuong Duy Dau, de 14 años de edad, sorprende al vencer al experimentado gran maestro Leok Van Wely, seis veces campeón nacional de Países Bajos, en el XXIII Open de Hong-Kong que se realizó del 10 de abril y concluyó este domingo con la participación de 241 ajedrecistas de 51 países, con la presencia de 15 grandes maestros, y una cerrada competencia en la que nueve jugadores finalizaron con 7 puntos después de nueve rondas al ritmo clásico.

La victoria de Khuong Duy Dau, quien ya había dado muestras de un talento extraordinario en el C. Mundial de Blitz celebrado en Qatar, ocurrió en 25 movimientos de una Siciliana, con el agudo ataque Keres. El neerlandés dejó su rey en el centro y el vietnamita quebró toda resistencia defensiva con un sacrificio de caballo en el umbral de la apertura y el medio juego.

Con la victoria general de 7 puntos reales (+5, =4, -0), alcanzó su segunda norma de Gran Maestro. Con 2,502 puntos tuvo una espectacular performance de 2,668 que le hicieron ganar +19 en su Elo personal.

Tras derrotar a Van Wely, primero en la siembra, hilvanó tres empates ante los GMs, Nigel Short (2,590) Brandón Jacobson, (2,590) y Titas Stremavicius (2,556).

En la Copa Mundial de Doha, en blitz, pasó inadvertida su sensacional actuación. Con 2,438 y posición 171 finalizó en 58. Ganó a nueve GMs entre ellos el ruso Dennis Lazaivk, Shamsiddin Vokhidov, los chilenes Pablo Salinas Herrera y Cristóbal Henriquez Villagra, el prestigioso peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántrara, el iraní Idani Pouya…

Blancas: Khuong Duy Dau, Vietnam, 2,502.

Negras: Loek Van Wely, Países Bajos, 16–04-2026.

Defensa Siciliana, V. Najdorf, Ataque Keres, B81.

R-6, XXIII Open de Bangkok, Tailandia, 16–04-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 Movimiento temático que identifica la línea del polonés argentino Najdorf. Con la columna c semiabierta representa la raíz de una ofensiva en flanco dama que se combina generalmente con la Ta-c8 y con el avance amenazador b7-b5. 6.h3 e6 Los peones forman la estructura Scheveningen, un poderoso muro que controla la quinta fila. 7.g4 El agudo ataque Keres característico de la lucha en flancos opuestos que se produce en la Siciliana. Algunos maestros expresan de los peones, “primeros en llegar, primeros en servirse.” Javokhir Sindárov 1/2 Nodirbek Yakubbóev, Copa Mundial FIDE, Goa, 23–11–2025. Ambos, de Uzbekistán. 7...Ae7 8.Ag2 Las blancas podrían continuar con g5 o con Ae3 en preparación para el enroque largo largo. El AR en su nueva posición dirige sus Rayos X a la casilla a8. Los antagonistas se alínean a la teoría general. 8...Cfd7 Los sicilianos son jugadores de contra-ataque con sólidos conocimiento defensivos. Loek Van Wely podría enrocarse en corto y buscar activar sus unidades en flanco dama. Al parecer está a la espera de descubrir plenamente las claras intenciones de las blancas. Pero dejar el rey en el centro lo hace vulnerable. No es fácil tomar una decisión. 9.a4 Cc6 La lucha se mantiene en equilibrio y no es tan sencillo expulsar al caballo central con d5 porque se debilita la casilla f5. Acaso el neerlandés no esté tan cómodo con su posición. 10.Ae3 Cde5 Con el ojo puesto en c4. 11.De2 La dama toma el control de c4 y se dispone a jugar f4 con el fin de expulsar la pieza activa. Reiteremos la idea del poder de las piezas en en el concepto de los Rayos X: la dama blanca toca al rey blanco. Si 11.f4 Cc4 12.Ac1 Db6 13.Cxc6 Ce3 14.Axe3 Dxe3+ con pequeña ventaja de las negras. 11...g5 Un lance un tanto impreciso. Las negras aspiran mantener su caballo centralizado. Retardan el enroque lo que permite al adolescente tomar la iniciativa con la ruptura. 12.h4! Movimiento creativo que da paso a una preciosa combinación que ha visualizado el prodigio vietnamita con su cálculo profundo y exacto. 12...gxh4?+- 13.f4 Cg6 Y de súbito un sacrificio posicional inesperado de largo alcance 14.Cf5! Y el quid tardío: tomar o no tomar. La posición naufraga en la instantánea valoración de los módulos de cálculo. 14...exf5 (14...Af6 15.0–0–0 exf5 16.exf5 0–0 17.Cd5 Te8 18.Df2+-) 15.exf5 h3 Intento desesperado de contrachance. 16.Txh3 Ch4 Con el centro abierto la pareja de alfiles alcanza su mayor poder. Hay que conservarlo para sumarlo al ataque. 17.Ae4! El vietnamita amenaza g5 y la captura de h4. 17...h5 18.0–0–0 hxg4 19.Dxg4 Da5 20.Af2 El dominio central permite mucho juego. Cc3-d5 por ejemplo 20...Tb8 21.Axh4 Axf5 22.Axf5 Axh4 23.Txh4 Txh4 24.Dg8+ Re7 25.Te1+ Negras rinden.