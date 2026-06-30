D. Gukesh, en el Súper a Rapid&Blitz de Croacia

El campeón mundial Dommaraju Gukesh, GM indio de 20 años, juega desde mañana en el Súper Rapid&Blitz de Zagreb, Croacia, con otros nueve grandes maestros de la elite incluso el alemán Vincent Keymer y el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, entre los diez mejores del planeta, en un certamen que forma parte del Grand Chess Tour y en forma coincidente con el probable anuncio oficial, por parte de la FIDE, de las reglas y aspectos técnicos del match por la corona mundial que D. Gukesh va a sostener contra el uzbeko Javokhir Sindárov, del 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2026 en una sede por darse a conocer. Se barajan los nombres de Canadá o Inglaterra o algún otro país de Europa o Asia.

En el Grand Chess Tour de Zagreb junto a Gukesh, de 20 años de edad, 15 en el ranking oficial, con 2,732 puntos Elo y el maestro más precoz de la historia en conquistar el título tras vencer al chino Ding Liren, por 7 ½ - 6 ½ en 2024 son:

Entre paréntesis su posición en la clasificación mundial: 5) Vincent Keymer, Alemania, 2,762. De 21 años de edad y bajo la guía de Peter Leko, alcanzó los +2,700 puntos Elo en 2,022 y en 2024 los +2,750 al ganar el Campeonato de Alemania y el Master de Chennai.

9) Anish Giri, 32 años, originario de San Petersburgo, su Elo es de 2,753. Ha sido cuatro veces campeón de Países Bajos. En 2015 rebasó los 2,800 puntos Elo y en 2023 conquistó el prestigioso certamen Tata Steel, de Wijk aan Zee 2023.

15) D. Gukesh, 20 años, 2,732 puntos Elo, monarca mundial y el más precoz ganador del Torneo de Candidatos.

14) Jorden Van Foreest, 27 años, Elo de 2,736. El gran maestro neerlandés fue vencedor del Tata Steel de Wijk aan Zee, 2021.

4) Nodirbek Abdusattórov, 21 años, con elo de 2,780. Gran Maestro a los 13 años con 3 meses, campeón mundial de partidas rápidas en 2021 y oro olímpico en 2022 así como ganador del Tata Steel y el Master de Praga este año.

58) Bodgan Daniel Deac, rumano de 24 años, con 2,655 puntos Elo de fuerza. Gran Maestro a los 14 años; tercer lugar de Europa en 2021 y campeón del Open de Reykjavik, Islandia con 7 ½ de 9 posibles, en 2024.

6) Alireza Firouzja, iraní francés, de 23 años de edad, con elo de 2,759. Posee el récord mundial de precocidad, desplazó al noruego Magnus Carlsen, al cruzar el muro de los 2,800 puntos Elo a la edad de 18 años con 5 meses.

25) Máxime Vachier-Lagrave, francés de 35 años, con Elo de 2,717 puntos. Ha sido tres veces campeón nacional y monarca mundial en ajedrez relámpago en 2021. Con 2,819 es el séptimo Gran Maestro más fuerte de la historia.

12) Pragnnaandhaa, Rameshbabu, Gran Maestro indio de 20 años de edad con Elo de 2,741 puntos. Ajedrecista precoz logró el título de Maestro Internacional a los 10 años, 10 meses y 19 días y el de gran maestro a los 12-10-13. En 2,026 conquistó el título del Tata Steel de Wijk aan Zee al vencer a Gukesh en el desempate y además ganó oro en la Olimpiada de Budapest el mismo año.

60) Iván Saric, croata de 35 años de edad. Desde hace tres lustros es el referente del ajedrez de Croacia. Campeón mundial Sub 18 y campeón de Europa Sub 18 en 2,008. Autor del libro La Siciliana Abierta. En 2014 batió a Magnus Carlsen en la Olimpiada de Tromsö, Noruega, 2014. Es la sexta vez que participa en el Grand Chess Tous.

Clasificación del Campeonato Mundial celebrado en Batumi, Georgia, en la categoría niñas Sub 12. Faltó ayer en la lista de resultados.

1)Eivi Beijesh, (1,924), India 9 puntos reales. 2) Alisa Genriett Yunker, (2,056), Rusia, 8 ½; 3) Milana Filippova, ( 1,924), Kazajistán, 8 ½ puntos. 62) Nirvana Camacho Chávez, (1,639), México, 5 puntos (+4, =2, -5). Performance de 1,567, pierde -56 puntos en su Elo personal.

El certamen organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE9 y la Federación Nacional de Georgia, con gran tradición del milenario juego en Georgia (se acostumbraba que la novia, en el casamiento, regalara al novio un juego de ajedrez) fue ganada por Rusia con 2 oros y una plata. 2º) Azaerbaiyán 2-0-0; 3) Canadá, 1-1-0; 4) Polonia 1-0-0; 5) Estados Unidos, 0-1-2; 6) España, 0-1-1; 7) India, 0-1-0; 8) República China, 0-1-0; 9) Kazajistán 0-0-1; 10) Turquía, 0-0-1.

La Solución. Si el lector aficionado sólo vio una línea no resolvió el problema. Son dos líneas 1. Th7, Rf5; 2. Th5++. Y 1.Ta5+ Rh4; 2. Th6++.