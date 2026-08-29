Se construye un puente Hacia el futuro con el Total World Championsip

La rapidez parece ser el signo creciente de la modernidad del siglo XXI; una rapidez que exige adaptarse al vértigo de las nuevas expresiones del ajedrez y sus formatos de calificación. 24 astros entre los que figuran el monarca Magnus Carlsen, los recientes finalistas del GCT, Praggnanadhaa, Caruana, Wesley So, Keymer y dos mujeres Vaishali, Rameshbabu, GM india desafiante oficial a la corona mundial en poder de la china Ju, Wenjun, y la kazaja (el vocablo significa cosaca en ruso) Bibisara Assaubayeva, tres veces campeona mundial de blitz, serán protagonistas de la prueba piloto de la primera competencia de clásico rápido, ajedrez rápido y blitz con miras al Campeonato Mundial Total, Total World Chess Championship Tour que se celebrará en marzo de 2027 en sede por designar por los promotores, la FIDE y la organización Norway Chess originaria de la idea.

El torneo piloto se celebrará del 10 al 25 de noviembre en el hotel Anantara New York Palace de Budapest.

Se estima que los tres controles de tiempo Fasta Classic al ritmo de 45 minutos con 30” desde el primer movimiento, el Rapid de 15 minutos con +10” y el blitz, tres minutos con 2 segundo adicionales no sólo proyectarán dinamismo y espectacularidad al juego de ajedrez si no que de él saldrá un nuevo campeón dominante en las tres áreas.

Se proyecta una extensión eliminatoria con el respalda de la FIDE en las ciudades principales de los cinco continentes combinada con atractivos estímulos económicos.

Acaso, lo más probable, es que estemos en presencia de un mojón o construcción de un puente hacia el futuro. La disminución del control tiempo -compare el clásico del Tata Steel o el Campeonato Mundial, con 120 minutos por 40, +30´ con 30”-, así como el 960 ó Fischer Random, aunque atractivos no son universalmente aceptados.

Cuando hace 29 años, en 1997, Excélsior cambio de golpe y porrazo el lenguaje o anotación descriptiva por el algebraico más exacto, en apego a la pronunciación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), llegaron cartas y llamadas telefónicas en franco rechazo. Era necesario adaptarse como hoy a la rapidez

La Solución. La posición, como la mayoría de los problemas que compuso Oskar Blumenthal (13 de marzo de 1852, en Berlín – 24 de abril de 2017 en Berlín), cuenta con un puñado de piezas lo que le da un toque de aparente sencillez.

En 1902 publicó una colección de 360 problemas de mate en dos y en tres movimientos a los que llamó miniaturas y al año siguiente otra colección de 400 con la particularidad de presentar ocho piezas como máximo lo que combina además de la sencillez un halo de elegancia.

Blumenthal se graduó en filosofía en la Universidad de Leipzig en 1902. Fue dramaturgo y compositor de ajedrez. Como crítico de teatro se le conocía como “Oskar, el maldito” por sus comentarios agudos, vitriólicos.

La posición parece un dual. Hay dos movimientos que aparentemente responden al enunciado de mate en dos jugadas. Pero el caballo anula la falsa solución con un lance defensivo que puede escapar a algunos jugadores.

Seguramente el lector aficionado olfateó a golpe de vista a la dama, como principal protagonista, y en efecto así es. También pulsó la actividad del alfil por las casilla negras. Nunca olvide cómo el obispo traza un rombo en el tablero.

La jugada clave es 1. Dh7!! si 1. … Cxd6, 2. Aa5++. Y si 1. … Rc7 2.d8 (D)++. Observe cómo el caballo queda clavado. Igual si 1. … Re7, 2.d8(D)++.

El movimiento falso que parece responder a líneas semejantes es 1. Db7 con mate en dos si 1. … Re7 2.d8(D)++. Igual hay mate en dos si 1. … Cxd6; entonces 2.Ah4++. Y es un sabroso plato de miel sobre hojuelas de avena. Pero no: Si 1. Db7? Las negras refutan el mate en dos jugadas mediante 1. … Cg5. Y a otra cosa mariposa.

Le sugiero al lector aficionado que tanto los problemas como los “estudios” conocidos también como finales artísticos, los resuelva colocando las piezas en el díptico al igual que al analizar partidas.

Y una vez que finalice, entonces visualice en la memoria los movimientos. Es costumbre que los ajedrecistas se reúnan en grupos de cinco o doce jugadores y se estudie y analice concienzudamente por tres o cuatro horas una partida de los clásicos. O bien el sentido de alguna línea específica de apertura con la guía de uno de ellos como instructor.