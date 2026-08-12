Caruana, líder en la Copa Sinquefield; Praggna vence a Sindárov

En compleja lucha, final de R, T, C y 2 peones contra R, T, C y un peón, el gran maestro indio Praggnanandha, Rameshbabu, de 21 años, derrota al astro de Uzbekistán Javokhir Sindárov, desafiante oficial a la corona mundial, durante la segunda ronda del súper torneo Copa Sinquefield, categoría XX, que se desarrolla en Saint Louis, como parte del Grand Chess Tour con el estímulo de cuatro plazas para la final de noviembre.

Los líderes de la XIII Copa Sinquefield son Fabiano Caruana, Wesley So, Máxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian y Praggna con 1 ½ puntos. Son 10 jugadores de la elite que elevan la competencia al rango XX FIDE con promedio de 2,747.8 puntos Elo. Sostendrán un round robin de nueve rondas al ritmo clásico de 90+x40 más 30 minutos con añadido de 30 segundos. Los finalistas se conocerán el jueves 20.

En la primera ronda Caruana batió a Jorden Van Foreest. Ayer el neerlandés perdió ante Wesley So en una sesión en que otras dos partidas fueron ganadas por blancas: Aronian 1-0 Keymer y Vachier-Sam Sevián.

Clasificación XIII Copa Sinquefield, Saint Louis: 1) Fabiano Caruana, 2,792, Estados Unidos, 2 puntos reales (+2, =0, -0); 2) Wesley So, 2,765, Estados Unidos, 2; 3) Máxime Vachier Lagrave, 2,713, Francia, 2; 4) Levon Aronian, Estados Unidos, 2,721, Estados Unidos, 2; 5) Praggnanandhaa, Rameshbabu, 2,750, India, 2; 6) Anish Giri, 2,764, Países Bajos, 1; 7) Vincent Keymer, 2,767, Alemania, ½; 8) Samuel Sevián, 2,701, Estados Unidos, ½; 9) Javokhir Sindárov, 2,777, Uzbekistán, ½; 10) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 0 puntos.

Ronda 2: 1) Giri ½, Caruana; 2) Praggna 1-0 Sindárov; 3) Aronian 1-0 Keymer; 4) Wesley So 1-0 Van Foreest; 5) Vachier 1-0 Sevian.

En la Copa Cairns dominan la china Tan Zhongyi y Alicia Lee, de 16 años, con 2 puntos.

Blancas: Praggnanandhaa, E, India, 2,750.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777.

Gambito de Dama, rehusado, D35.

R-2, XIII Copa Sinquefield, Saint Louis, 11–08-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 Cf6 6.e3 Af5 7.h3 c6 8.g4 Ag6 9.h4 h6 10.h5 Ah7 11.Ad3 Cbd7 12.Cge2 Cf8 13.Axh7 C6xh7 14.Dc2 Ce6 15.Ae5 0–0 16.0–0–0 a5 17.Rb1 Te8 18.Cg3 f6 19.Af4 Cxf4 20.exf4 Ad6 21.Cce2 Dc7 22.Cf5 Te6 23.Cxd6 Dxd6 24.Dd2 Db4 25.Dxb4 axb4 26.Cg3 Cf8 27.Td3 Tee8 28.Tb3 Ta4 29.Cf5 Te4 30.Te3 Txe3 31.fxe3 Ce6 32.Cd6 Ta7 33.Te1 Rf8 34.e4 Ta8 35.exd5 Cxf4 36.dxc6 bxc6 37.Rc2 g6 38.hxg6 Rg7 39.Te7+ Rxg6 40.Cf5 Tg8= 41.Tc7 Rg5 42.Txc6 Td8 43.Tc5 Ce6 44.Tb5 Rxg4 45.Cxh6+ Rf3= 46.Txb4 Cxd4+ 47.Rc3 Los antagonistas llegan a una posición muy compleja en la que es difícil conducir la defensa ante la energía cinética de los peones blancos. 47...Ce2+ 48.Rc4 Re4= 49.Tb6 Tc8+ 50.Rb4 Cf4 51.Rb3 Cd5 52.Te6+ Rd3 53.a3! Un movimiento importante defensivo con la perspectiva de construir una fortaleza y una casilla de seguridad para el rey blanco. 53...Tb8+ 54.Ra2 El rey negro es activo, pero su posición abierta lo hace vulnerable. No es tarea sencilla organizar una ofensiva contra los peones blancos que pueden protegerse mediante el avance y el auxilio de sus unidades. 54...Tb5 55.Tc6 Ta5 Con la amenaza Cb4+. Los relojes marcan 2´35” para Pragg y 11´04” para Sindárov. 56.Rb1 Re4 57.Tc4+ Rd3 58.Tc6= Re4 59.Cf7 Ta7 60.Cd6+ Re5 61.Cb5 Th7 62.Tc5 Se amenaza Cc3 y simplificar; el rey blanco entraría al cuadrado y ganaría. 62...Re4 63.Tc4+ Re5 64.Tc5 Re4 65.Tc4+ Re5 66.Cd4 Pragg elude el empate por tres posiciones iguales. Confía en el poder de sus peones. Los movimientos son necesarios para añadir 30 segundos al tiempo. 66...Th3= Tiempo: 2´13” vs 2´53”. En este tipo de lucha es harto evidente que el tiempo juega un papel fundamental. El jugador con ventaja, si se equivoca, puede perder la iniciativa, pero una imprecisión del otro conduce irremisiblemente a la derrota. Sindárov juega bajo la espada de Damocles. 67.Cc6+ Rd6 68.Cb4 Ce3 69.Tc6+ Re5 70.Cd3+ Rd4 71.Td6+ Rc4 72.Cf2 [72.Cf4 Th1+ 73.Ra2 Th2 74.Txf6=] 72...Tf3 73.Ce4 f5 74.Cd2+ Rc5 75.Td3 [75.Cxf3 Rxd6+= 76.Rc1 Rd5 77.Rd2 f4+=] 75...Th3 76.Ra2 f4 77.b4+ Rc6 78.Rb3 Th5 79.Cc4 Cd5 80.a4= Tg5 81.Cd2 Tg3 82.Cf3? Ce3?+- Con 50” mueve las piezas con la precisión de los módulos. 83.Cd4+ Rd5 84.Ce2+ Re4 85.Td8 Tf3 86.Cc3+ Re5 87.a5 Tf1 88.a6 Ta1 89.b5 f3 90.Te8+ Rd4 91.Te4+ Rc5 92.Tf4 Cd5 93.Tf5 f2 94.a7 f1D 95.Txf1 1–0.