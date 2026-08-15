Brillante partida de Caruana al derrotar a Aronian en Sinquefield

Fabiano Caruana derrotó ayer a Levon Aronian en una hermosa partida de juego posicional en la R-5 del Grand Chess Tour correspondiente a la XIII Copa Sinquefield en Saint Louis, en ritmo clásico. Asciende al 2º. sitio de la clasificación y se coloca a medio punto del líder Wesley So, con 3 ½ puntos reales.

La creatividad, el cálculo y las finas sutilezas en la apertura de Caruana se manifestaron desde la apertura con un juego dinámico que le permitió, en la transición con el medio crear un peón libre en la columna c. El juego principió con la apertura Petroff que desde un puñado de años dejó de ser una construcción lenta y tablífera al combinarse los análisis de los módulos con las investigaciones de los maestros.

Enfrentaron dos ejércitos con D, T, dos piezas menores y cinco peones, uno de ellos el de Caruana libre en c5. Al intercambiar Damas en la casilla d6 e instalarse en ella el peón libre Caruana remató el juego con un golpe táctico que transformó el combate en una lucha de T, C y cuatro peones contra cinco peones y dos piezas menores.

Caruana desbordó en la estrategia a Aronian, artista del tablero.

Hoy, día de asueto. Mañana ¡Caruana, con negras, ante Sindárov!

Clasificación Ronda 5: 1) Wesley So, Estados Unidos, 3 ½ ( +2, =3, -0); 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos 3 (+2, =2, -1); 3) Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 3; 4) Vincent Keymer, Alemania, 3; 5) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3; 6) Levon Aronian, Estados Unidos, 2 ½; 7) Samuel Sevian, Estados Unidos, 2 ½; 8) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2; 9) Anish Giri, Países Bajos, 1 ½; 10) Jorden Van Foreest, Paises Bajos, 1 punto.

Resultados R-5: 1) Van Foreest ½ Vachier; 2) Caruana 1-0 Aronian; 3) Sindárov ½ Sevian; 4) So ½ Praggna; 5) Keymer 1-0 Giri.

R-6, mañana. 1) ¡Sindárov vs Caruana!; 2) Vachier vs So en duelo de invictos; 3) Giri vs Van Foreest; 4) Sevian vs. Keymer; 5) ¡Praggna vs Aronian!

Blancas: Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,792.

Negras: Levon Aronian, Estados Unidos, 2,721.

Defensa Petroff, C42.

R-5, GCT, Copa Sinquefield, Saint Louis, 14–08-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ad6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Te1 [9.Cc3 Cxc3 10.bxc3 Ag4 11.h3 Ah5 12.c5 Ac7+=] 9...Te8 10.Db3 Cd7 11.cxd5 cxd5 12.Cc3± No es conveniente la captura del peón central porque el juego negro se activa con la hostilización de la dama. Es posible la captura, pero Caruana, por cálculo e intuición, eligió un movimiento de desarrollo y que le permite tomar ventaja con la rápida conexión de las torres. [12.Dxd5+= Cdf6 13.Db3 Ae6 14.Dd1 (14.Dxb7 Tb8 15.Da6 (15.Dxa7? Ta8 16.Db7 Ad5 17.Dxd5 (17.Db5 Ta5–+) 17...Axh2+ 18.Rxh2 Dxd5) 15...Cxf2 16.Rxf2 Cg4+ 17.Rg1) 14...Ad5+=] 12...Cxc3 La captura con D o peón conduce al empate. Caruana elige un tercer movimiento en la que expresa su creatividad y cálculo. 13.Ag5! Ae7 [13...f6+- 14.bxc3 Txe1+ 15.Txe1+- Cf8 16.Ad2 Ae6 17.Dxb7+-] 14.bxc3 Axg5 15.Cxg5 Evidentemente las negras no pueden capturar el caballo. 15...Cf6 [Si 15...Dxg5 16.Txe8+ Cf8 17.Db4+-] 16.c4 Txe1+ 17.Txe1 h6 18.Cf3 b6 19.c5! Un lance que desliga los peones, los debilita y crea un peón libre. Ambos movimientos son ventajosos para las negras. 19...Ag4 20.Ce5 bxc5 21.Db7!+- Esta elección es más fuerte que: 21.dxc5?! Da5 22.Tc1 Te8 23.Cxg4 Cxg4 24.Af1 Dd2± 25.Tc2 Df4 26.g3+-. 21...De8 22.dxc5+- Hay un criminal en el tablero, conforme a la terminología del letonés Aarón Nimzovitch en Mi Sistema. 22...Tb8 23.Da6 [23.Dc7 Ae6 24.Cc6 Ta8 25.Cd4 Da4 26.Dc6+-] 23...De7 24.h3 Ah5 25.Dd6+- Dxd6 26.cxd6 Con la esperanza de bloquear el peón libre. 26...Td8 27.d7 Ag6 [27...Cxd7?? 28.Cxd7 Txd7 29.Te8++] 28.Ab5 a6 29.Aa4 Af5 La superioridad de la posición se resuelve con un golpecito táctico. 30.Cc6 Axd7 31.Cxd8 Axa4 32.f3 Ch5 33.Cb7 Cf4 34.Cc5 Ab5 35.a4 Ac4 36.h4 También gana con Te8+ seguido de Ta8. 36...g5 37.hxg5 hxg5 38.Te5 Rg7 [38...f6 Las blancas invaden la séptima con la amenaza después de Td7- Ta7.] 39.Txg5+ Rf6 40.Tg4 Re5 41.Rf2 d4 Cuando está perdida la posición, con juego correcto, no hay salvación. Todas las respuestas son inferiores. [41...Cg6 42.Re3 Rd6 43.Rd4 Af1 44.Tg5 Ac4 45.Tf5 Re7 46.g3+-] 42.g3 Ch3+ [42...Cd5 43.Cd7+ Rd6 44.Txd4 Ab3 45.Cb6 Rc5 46.Txd5+ Rxb6 47.a5+ Rc6 48.Te5+-] 43.Rg2 Rd5 44.Cd7 f5 45.Tg7 Rd6 46.Cb6 Negras abandonan. 1–0.