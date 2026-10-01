Bodhana Sivanandan, de 11 años, 6 meses, 19 días conquista el título de GM
RÉCORD MUNDIAL DE PRECOCIDAD. La prodigiosa niña inglesa Bodhana Sivanandan, de 11 años, logra la 3ª norma de WGM al empatar ante la georgiana Nana Dzagnidze, de alta clase y experiencia en la R-10 de la Olimpiada de Samarcanda. En el diagrama jugó 51. Af1-h3 con la idea de situarlo en d5 y consolidar las tablas.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
Progreso de vértigo. La húngara Judith Polgar logró el título de gran maestro a la edad de 15 años y 5 meses, rompió el récord mundial de Bobby Fischer. Un acontecimiento en la esfera del ajedrez. Ahora en Samarcanda se proyecta una luz de asombro: la prodigiosa niña inglesa Bodhana Sivanandan, de padres indios, conquista su tercera norma de gran maestra WGM, en la Olimpiada al jugar como primer tablero de Inglaterra. Corona a los 11 años, 6 meses y 19 días, récord mundial de precocidad, una trayectoria admirable tras que durante el confinamiento de la pandemia aprendió a jugar sola al recibir de obsequio un juego de ajedrez.
En Samarcanda, Bodhana Sivanandan (2,354 puntos Elo), su score fue de 8 puntos de 11 (+6, =4,-1), con cuatro empates ante jugadoras con más de 2,400 puntos entre ellas la GM Nana Dzagnidze, (2,478), de 39 años. Dzagnidze, de vasta experiencia, fue campeona mundial Sub12; campeona de Europa en Riga 2017, oro olímpico en Dresde 2008, y monarca mundial de blitz en Riad 2017. La única derrota la sufrió ante la notable peruana Deysi Cori Tello (2,361) en la octava ronda.
Los 50 mejores ajedrecistas en la lista oficial FIDE de octubre:
1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,823; 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 3) Fabiano Caruana, EU, 2,784; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,782; 5) Nodibek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,780; 6) Wesley So, EU, 2,770; 7) Praggnananandhaa, R., India, 2,763; 8) Vincent Keymer, Alemania, 2,761; 9) Wei, Yi, China, 2,758; 19) Alireza Firouzja, Francia, 2,757.
11) Anish Giri, Países Bajos, 2,752; 12) Arjún Erigaisi, India, 2,746; 13) Jan-Krzysztof Duda, Polonia, 2,741; 14) Viswanathan Anand, India, 2,739; 15) Leinier Domínguez Pérez, EU, 2,732; 16) Le, Quan Liem, Vietnam,2,732; 17) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,731; 18) M. Amín Tabatabaei, Irán, 2,728; 19) Levon Aronian, EU, 2,725; 20) Ding, Liren, China, 2,723.
21) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,719; 22) Hans Moke Niemann, EU, 2,717; 23) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717; 24) Jorden Van Forest, Países Bajos, 2,716; 25) Dmitri Andreikin, Rusia, 2,714; 26) Nodirbek Yakubbóek, Uzbekistán, 2,712; 27) Richard Rapport, Hungría, 2,711; 28) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,710; 29) Gukesh Dommaraju, India, 2,710; 30) Nihal Sarin, India, 2,709.
31) Samuel Sevian, EU, 2,708; 32) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,705; 33) Yu, Yangyi, China, 2,704; 34) Veselin Topálov, Bulgaria, 2,695; 35) Wang, Hao, China, 2,694; 36) Santosh Gujrathi Vidit, India, 2,693; 37) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,691; 38) Teimour Radjábov, Azerbaiyán, 2,689; 39) Awonder Liang, EU, 2,685; 40) Andrey Esipenko, Rusia, 2,680.
41) Aydín Suleimán, Azerbaiyán, 2,679; 42) Chitambaram Aravindth, India, 2,677; 43) Pranav, Venkatesh, India, 2,677; 44) Pranesh, Munirethinam, India, 2,674; 45) Alexey Sarana, Serbia, 2,671; 46) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,666; 47) David Howell, Inglaterra, 2,665; 48) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,665; 49) Pável Eljánov, Ucrania, 2,664; 50) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,663.
Otros notables: 51) Peter Leko, Hungría, 2,663; 57) Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,657; 58) Volodar Murzín, Rusia, 2,656; 61) Daniil Dúbov, Rusia, 2,654; 68) Pentala Harikrishna, India, 2,648; 72) Sam Shankland, EU, 2,646; 74) Ediz Gurel, Turquía, 2,642; 76 Boris Gélfand, Israel, 2,641; 90) Ruslan Ponomariov, Ucrania, 2,632; 91) Iván Cheparínov, Bulgaria, 2631.
Blancas: Bodhana Sivanandan, Inglaterra, 2,354.
Negras: Nana Dzagnidze, Georgia, 2,478.S
Siciliana, B80.
R–10, O. Samarcanda, 28–09, 2026.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.g3 Cc6 4.Ag2 Cf6 5.Cc3 d6 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Ad7 8.0–0 Ae7 9.Cxc6 Axc6 10.a4 0–0 11.a5 Dc7 12.Te1 h6 13.De2 Tac8 14.Ae3 a6 15.Ab6 Db8 16.Ad4 Tfe8 17.Ca4 e5 18.Ac3 Ad8 19.Dd2 Ac7 20.Ab4 Ted8 21.c4 Axa4 22.Txa4 b5 23.axb6 Axb6 24.Ac3 a5 25.De2 Tc5 26.Tea1 Dc7 27.Ad2 Tb8 28.h3 Cd7 29.Dg4 Rh8 30.Df5 Cf8 31.Af1 Ce6 32.Ac3 Rg8 33.Df3 Tc6 34.Td1 Db7 35.Td5 Cc5 36.Ta2 a4 37.Ab4 Dc7 38.Axc5 Axc5 39.Txa4 Txb2 40.Ta8+ Tb8 41.Txb8+ Dxb8 42.Td3 Tb6 43.Dg4 Tb1 44.Tf3 g6 45.Dh4 Tb3 46.Df6 Txf3 47.Dxf3 Rg7 48.h4 h5 49.De2 Db1 50.Rh2 Da1 51.Ah3 Dd4 52.Rg2 Rf8 53.Ad7 Rg7 54.Ac6 Dc3 55.Df3 De1 56.Ad5 f6 57.Ac6 Dd2 58.Ad5 Ad4 59.Ac6 Dc2 60.Ad5 Ac5 61.Ae6 Ad4 62.Ad5 ½–½.