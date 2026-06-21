Alta clase y fiesta de aciertos y errores en el Mundial Blitz

El blitz es un universo impredecible, parpadeante en rapidez e intensa aleatoriedad. El azar oscila como amenazante guadaña mortal. No es el más fuerte ni el más audaz, ni el mejor preparado el triunfador, ni el que se adapta mejor a la lucha. La victoria refleja cúmulo de factores agonales, lúdicos, de precisión, audacia, sicológicos. El blitz se juega a ritmo frenético en un hilo al máximo de tensión, con los nervios crispados. Las combinaciones golpean como esferitas de sólido metal en una copa de frágil cristal. En casa del jabonero el que cae, resbala. El Campeonato Mundial FIDE de Blitz, Hong Kong, es como se esperaba, es una nube de fuegos artificiales, arracimada de estallidos y colores.

La china Gu, Xiaobing, quien fuera subcampeona mundial juvenil en Estambul 2005, crea una posición ganadora. Un jaque con Alfil en la casilla f6 -cuando menos para incomodar al adversario y hacerlo consumir tiempo- la conducía a un jaque mate en cinco movimientos. La gran maestra ucraniana-rusa Kateryna Lagno, antagonista de Xiaobing, no ve la secuencia, y ataca en flanco dama. A Lagno, de brillante historial, clase y experiencia, dos veces monarca mundial de ajedrez rápido, “increíblemente” se le escapa, cuando le faltan 5 segundos en el reloj, el archiconocido mate de La Coz. Vence en un juego convulsionante.

Las partidas como lo sabe el lector aficionado se juegan al ritmo de tres minutos el total de la lucha con dos segundos de añadido. La rapidez y la inexactitud gira con frecuencia entre la comicidad, el drama, la sorpresa, la oportunidad…

Magnus Carlsen, el Argos noruego, tras sufrir derrotas consecutivas en ajedrez rápido, hilvana una secuencia de ocho victorias. La novena ronda la perdió ante Xu Xiangyu (2,543 puntos Elo). Fabrica vistoso remate ante el indonesio Megaranto en la R-1.

Los 48 equipos jugaron eliminatorias en dos matches por equipo. Pasaron 8 a la final. Entre los eliminados Chess Unitd con Anand, Van Foreest, Martínez Alcántara, Faustino Oro ¡con actuación de 9 ½ de 10!

Diviértase con la selección en bloque.

Blancas: Peter Svlider, Rusia, 2,695.

Negras: Wei, Yi, China, 2,698.

Ruy López, Defensa Abierta C83.R–1, Campeonato Mundial FIDE, blitz, Hong Kong, 20–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.Ae3 Ae7 10.c3 0–0 11.Te1 Ca5 12.Cbd2 Cxb3 13.axb3 Cc5 14.Axc5 Axc5 15.b4 Ab6 16.Cd4 Dd7 17.C2b3 f6 18.Cc5 Axc5 19.bxc5 fxe5 20.Txe5 Tae8 21.f3 Af7 22.De2 Txe5 23.Dxe5 Te8 24.Df4 De7 25.c6 b4 26.h4 bxc3 27.bxc3 Dc5 28.Txa6 Dxc3 29.Rh2 Dc5 30.Ta2 h6 31.Tc2 Db6 32.Tc3 Ag6 33.Tb3 Dc5 34.Tb5 Dc4 35.Tb7 Tf8 36.Dg4 h5 37.De6+ Rh7 38.De5 Te8 39.Df4 Te7 40.Tb8 Te8 41.Tb7 Te7 42.Dg5 Tf7 43.De5 Dc5 44.Ce6 Dxc6 45.Tb8 Dd6 46.Cg5+ 1–0.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,689.

Negras: Susanto Megaranto, Indonesia, 2,560.

Francesa, C00.

R–1. C. Mundial de Blitz, Hong Kong, 20–06-2026.

1.e4 e6 2.b3 d5 3.Ab2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.d4 c5 6.c3 Cc6 7.a3 f6 8.f4 Ae7 9.Cf3 0–0 10.Ad3 f5 11.Cbd2 a5 12.h4 Cb6 13.De2 Ad7 14.Cg5 De8 15.g4 Axg5 16.hxg5 g6 17.gxf5 exf5 18.dxc5 Cc8 19.Cf3 Cd8 20.c4 Ce6 21.Dh2 Df7 22.cxd5 Cxc5 23.Ac4 Te8 24.0–0–0 Cb6 25.e6 Cxe6 26.dxe6 Axe6 27.Ce5 Dc7 28.Td7 1–0.

Blancas: Gu, Xiaobing, China, 2,118.

Negras: Kateryna Lagno, Rusia, 2,414.

Gambito del centro, C22.

R–1, C. Mundial FIDE, Blitz, Hong Kong, 20–06-2026.

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.Dc4 Cf6 5.Cc3 Ab4 6.Ad2 0–0 7.0–0–0 d6 8.Cge2 Ae6 9.Db5 Cg4 10.Ae1 Cge5 11.Cf4 a6 12.De2 Ac4 13.De3 Te8 14.Dg3 Axf1 15.Txf1 Cg6 16.Cfd5 Ac5 17.f4 f6 18.h4 Rh8 19.h5 Cf8 20.h6 g6 21.Dg4 Cd7 22.Ah4 Tf8 23.e5 f5 24.Dg3 Dc8 25.e6 Cb6 26.Tde1 Ad4 27.Cxb6 cxb6 28.Cd5 Te8 29.c3 Ac5 30.e7 Rg8 31.Dg5 Ad4 32.Cf6+ Rf7 33.Cxe8 Rxe8 34.cxd4 Cb4+ 35.Rb1 Dc2+ 36.Ra1 Dc4 37.Rb1 Dc2+ 38.Ra1 Dc4 39.Rb1 Tc8 0–1.

Blancas: Vaishali Rameshbabu, India, 2,371.

Negras: Humpy Koneru, India, 2,412.

Giuoco Piano, Línea principal, C54.

R–1, C. Mundial de blitz, Hong Kong, 20–06-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cbd2 Axd2+ 8.Axd2 Cxe4 9.d5 Ce7 10.0–0 0–0 11.Ab4 d6 12.Te1 Cc5 13.Dd2 Ag4 14.Axc5 dxc5 15.Dg5 Axf3 16.Txe7 Ah5 17.Tae1 Ag6 18.h4 h6 19.De5 Dd6 20.Txc7 Dxe5 21.Txe5 b6 22.d6 Tfd8 23.d7 Rf8 24.Ab5 f6 25.Te3 a6 26.Ac6 Tab8 27.g4 h5 28.f3 hxg4 29.fxg4 c4 30.h5 Af7 31.Ab7 b5 32.Axa6 Tb6 33.Tc8 Tb8 34.Txb8 1–0.