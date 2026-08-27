Alan Pichot conquista el Campeonato Nacional de España, invicto: +6,=3,-0

El argentino Alan Pichot, 28 años, que juega bajo la bandera de España, ganó el Campeonato Nacional de este país, realizado del 17 al 25 de agosto en el hotel Aníbal de Linares, invicto, en una competencia de 9 rondas, en ritmo clásico, en la que intervinieron 136 jugadores. En el certamen femenino se coronó por 3a ocasión Marta García al concluir en la posición 17 con 6 puntos (+4, =4, -1; perdió ante Pichot en la cuarta ronda).

Pichot conquistó la corona invicto tras que en la novena y última ronda batió al brillante talento Alex Villa Tornero (2,460), de 16 años de edad, en una Siciliana Alapin con sacrificio posicional de calidad con el que llegó a un final superior de D, A y 7 peones contra D, T y tres peones. Villa Tornero finalizó en 6º lugar. Pichot concluyó con seis victorias, tres empates y 0 derrotas. Las dos últimas rondas fueron decisivas. Pichot, quien representa al Club Oromana Novelec, de Andalucía, igualó con Eduardo Iturrizaga Bonelli, español venezolano, en la R-8 y éste empató en la R-9 con Daniel Pulvett Marín (2,485) mientras que el ruso españól Daniel Yuffa se imponía a Daniel García Ramos.

Clasificación final: 1) Alan Pichot 7 ½ (+6,=3,-0); 2) Daniil Yuffa, 7 (+5, =3, -1 ante Iturrizaga); 3) Eduardo Iurrizaga 7 (+6, =2, -1 ante Aarón Bendayán Claro (2,292). 4) David Antón Guijarro 6 ½; 5) Jaime Santos Latasa, 6 ½; 6) Alex Villa Tornero 6 ½; 7) Bernardo César, 6 ½; 8) Andrés Merario 6 ½.

Caruana aventaja a Praggna en la final del GCT 1 ½ - ½ y Keymer a So por 8-6.

Blancas: Fabiano Caruana, EUA, 2,792. Negras: Praggnanadha, R. India, 2,750. Giuoco Piano, C30. R-2, Final del GCT, Saint Louis, 26–08-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.Cc3 Cf6 5.d3 d6 6.Ca4 Ab6 7.a3 h6 8.0–0 0–0 9.h3 Te8 10.Te1 Ae6 11.Axe6 Txe6 12.b4 Dd7 13.c4 Cd4 14.Ch4 Cc6?!± 15.Cxb6 axb6 16.Ab2 La posición es compleja y a la valoración de los módulos de cálculo tras el siguiente movimiento de las negras las blancas poseen ventaja decisiva, pero en la repuesta, imprecisa, se esfuma el poder en el juego de las blancas. 16...Tae8?+- 17.Tf1?² Ce7 18.f4 exf4 19.Txf4 Cg6 [19...g5!+- 20.Txf6 gxh4 21.Dh5 Cg6 22.Dxh6+- (7.48 unidades).] 20.Cxg6 fxg6. Las negras presentan dos islas y dos columnas con peones doblados y las blancas con una configuración de peones, en términos generales, de orden superior y con un poco de mayor espacio y el control de la columna abierta f, lo que le da un aventaja muy pequeña. 21.a4 c6 22.a5 [22.Tf2 De7 23.Db3 Cd7 24.Taf1 Tf8 25.Txf8+ Cxf8 26.c5 bxc5 27.bxc5 d5 28.Rh2 Dd7 29.exd5 cxd5] 22...Ch5 23.Tf2 bxa5 24.bxa5+= [24.Txa5= b6 25.Ta3 d5 26.cxd5 cxd5 27.Dg4 dxe4 28.dxe4 Dc6=] 24...d5 25.cxd5 cxd5 26.Db3 Rh7 [26...dxe4 27.dxe4 Rh7!+=] 27.Dxd5 Td6= 28.Dc4 Tc8?+- un grave error de Praggna que lo lleva a la derrota ante la pérdida de calidad. Probablemente como se ha señalado en los últimos días: exceso de partidas con repercusión en cansancio. En su cálculo omitió la aguda respuesta de Caruana. 29.Tf7! Txc4 [29...De8 30.Db3 Td7 31.Taf1 Tcd8+- 32.Txd7 Txd7 33.Tf3 Dd8 34.e5 Dxa5 35.Ac3 Da8 36.d4 g5 37.e6 Te7 38.d5+-] 30.Txd7 Txd7 31.dxc4 La mayoría de peones compensa sobradamente que las blancas presenten tres aislados. Si desaparecieran todas las piezas del tablero excepto los peones de flanco dama, es harto evidente, que la posición ganaría rápidamente con c5. 31...Cf4 32.c5 Era posible con el fin de atar a la torre negra a la defensa de b7, jugar Tb1. En cualquier plan el objetivo de las blancas es atacar el peón débil b7 y en relación con el desarrollo de la lucha colocar la T en b6 y en el momento oportuno avanzar un peón en condiciones de coronar el otro o bien ganar pieza. En este tipo de finales la presión sobre b7 permite que el ejército a la ofensiva se imponga por ataque a una segunda debilidad. [32.Tb1 Ce6 33.Ac3 Tc7 34.Tb4 Cc5 35.Ad4 Cxe4 36.Ab6 Td7 37.c5 Td1+ 38.Rh2 Cc3 39.Td4 Txd4 40.c6 bxc6 (40...Tf4 41.cxb7 Tf8 42.Ac7+-) 41.Axd4+- Cb5 42.a6+-] 32...Ce6 33.Tc1 Cd8 34.Ae5 Cc6 35.Ad6 Rg8 36.Ta1 [36.Tf1 Td8 37.Tb1 Td7 38.e5 Rf7 39.a6 bxa6 40.Tb6 Ce7 41.c6 Ta7 42.c7 Cc8 43.Tb8+-] 36...Td8 37.Tb1 Te8 38.Ac7 Txe4 39.Txb7 Ta4 40.Tb6 Ce7 41.Td6 Rf7 42.Ab6 Cf5 43.Td8 Ce7 44.Ta8Alan Picho9t Cc6 45.a6 Re6 46.a7 Rd5 47.Tg8 Ataque a una segunda debilidad. 47...Cxa7 [47...Ta1+ 48.Rh2 Cxa7 49.Txg7 Cc6 50.Txg6+-] 48.Ta8 1–0.