El ajedrez de ataque de Alekhine (2)

En Alexander Alekhine se conjugaban a la perfección varias cualidades que lo convirtieron en unos de los grandes ajedrecistas de todos los tiempos: talento natural, suprema voluntad de ganar y una gran capacidad de estudio que lo convirtieron en un notable jugador de torneos, maestro en todas las facetas del ajedrez.

Su colección de partidas selectas es muy recomendable (en especial con sus propios comentarios) para aprender los secretos del juego dinámico. Veamos dos de sus famosas miniaturas:

Blancas: Alekhine – Negras: Feldt Tarnopol, 1916 Defensa francesa

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.exd5 Cxd5 (lo normal es 4…exd5 para resolver el problema del alfil pasivo de c8) 5.Ce4 f5? (un error posicional típico. El peón retrasado de e6 y la casilla e5 quedarán débiles para el resto de la partida) 6.Cg5! Ae7 7.C5f3 c6? (Feldt no reacciona en el centro con energía. Era necesaria 7…c5) 8.Ce5 0–0 9.Cgf3 b6 10.Ad3 Ab7 11.0–0 Te8? (el negro quiere defender el peón de e6, pero descuida la casilla f7, lo que tendrá nefastas consecuencias…. había que seguir con 11...Cd7 o 11…c5) 12.c4 Cf6 13.Af4 Cbd7 14.De2 c5? (esta ruptura central en un mal momento resulta el error decisivo al no prever las intenciones de su ilustre rival. Alekhine detectará el punto débil del rival, el peón de e6, para llevar a cabo una brillante combinación por medio de dos sacrificios de atracción) 15.Cf7! Rxf7 (tampoco salva al negro 15...Axf3 16.Dxe6! Dc8 17.Ch6+ Rh8 18.Dg8+! Txg8 19.Cf7++) 16.Dxe6+!! Rg6 (si 16...Rxe6 17.Cg5++ es la imagen de mate en la que están basados las dos entregas de material previas. La opción 16...Rf8 es refutada con 17.Cg5! Ce5 18.dxe5 Ad5 19.cxd5 Dxd5 20.Cxh7+! Cxh7 21.Dxd5 ganando) 17.g4! (con las amenazas mortales 18.Ch4 y 18.Axf5 que no pueden ser evitadas a la vez)

17...Ae4 18.Ch4++.

Blancas: Alekhine – Negras: Lista Bratislava, 1933 Defensa Francesa

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Cge2 (una alternativa poco usual, que era favorita de Alekhine. Lo usual es ganar espacio central con 4.e5) 4…dxe4 5.a3 Ae7 6.Cxe4 Cf6 7.C2g3 0–0 8.c3 c6 9.Ad3 b6 10.0–0 Ab7 11.De2 Cbd7 12.Af4 Cd5 13.Ad2 C5f6 14.Tad1 Dc7 15.f4 c5 16.Cg5 (otra opción, incluso mejor, era 16.f5! e5 17.dxe5 Cxe5 18.Af4 con ventaja) 16...h6 17.Cxe6! (Alekhine, fiel a su estilo, se lanza con un sacrificio de caballo preparado desde su jugada previa) 17…fxe6 18.Dxe6+ Rh8 19.Cf5 Ad8? (las negras no se defienden de la mejor manera que era 19...Tfe8! 20.Df7 Af8 21.Ch4 Ae4! 22.Axe4 Txe4 23.Cg6+ Rh7 24.Ce5 cxd4 25.Dg6+ con posición nivelada) 20.Ch4! (el campeón mundial reinante remata la partida en gran estilo aprovechando la debilidad de las casillas blancas de su oponente) 20…Te8 21.Cg6+ Rh7 22.Ce5+ Rh8 (sólo prolongaba la agonía 22...Ae4 23.Axe4+ Cxe4 24.Dg6+ Rg8 25.Dxe8+ ganando fácilmente) 23.Cf7+ Rg8 24.Cxh6+ Rh8 (sigue ahora un sacrificio que se ha vuelto temático de hace casi 400 años: el mate del Greco) 25.Dg8+ Cxg8 26.Cf7++ ¡Qué gran proeza del caballo blanco! 1–0 Hay que resaltar que la partida anterior fue jugada en una exhibición de simultaneas que ofreció Alekhine en Checoslovaquia.

Guil Russek /Especial