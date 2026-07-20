Abdusattórov y Gukeshjen Tablas en ronda de empates

En lucha tensa, atractiva, el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, sexto del planeta en la clasificación oficial FIDE con 2,766 puntos Elo, en el esperado duelo, ante el monarca mundial Gukesh, Dommaraju, en la posición 27 con 2,717, acordaron el empate después de 41 movimientos de una defensa Nimzo-India, en la R-4 del Quantibox Grand Masters de Chennai, en una sesión en la que las otras tres partidas finalizaron en tablas, manteniéndose la clasificación general igual con los ocho grandes maestros con medio punto más.

Se juega a 90'con 30” de añadido.

Clasificación Ronda 4: 1) Alireza Firouzja, Francia, 3; 2) Arjun Erigaisi, India, 2 ½; 3) Nihal Sarín, India, 2; 4) Dimitry Andreikin, Rusia, 2; 5) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2; 6) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 1 ½; 7) Pranesh M, India, 1 ½; 8) Gukesh, Dommaraju, India, 1 ½ puntos reales.

Resultados R-4: 1) Niemann ½ Firouzja; 2) Andreikín ½ Sarín; 3) Abdusattórov ½ Gukesh 4) Erigaisi ½ Pranesh.

Ronda 5: 1) Pranesh vs. Niemann; 2) Gukesh vs Erigaisi; 3) Sarín vs. Abdusattórov; 4) Firouzja vs Andreikin.

Azmaiparashvili, reelecto en la ECU. El gran maestro georgiano Zurab Azmaiparashvili, de 66 años de edad, ha sido reelecto en la presidencia de la Unión Europea de Ajedrez (ECU) durante la asamblea general que se realizó en Bucarest, Rumania, con la presencia de todos los delegados de Europa.

La asamblea se desarrollo en la sede del Comité Olímpico de Rumania con la presencia de la ex gimnasta Nadia Comanecci, de 64 años de edad, campeona olímpica en Montreal 76 y Mihai Claudiu Covalui, campeón olímpico de esgrima en Sidney 2,000 y Beijing 2,008 y presidente del Comité Olímpico de Rumania así como el economista Arkady Dvorkovich, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE.

Una de las ideas que se trasmitieron fue la petición de la comunidad ajedrecística europea de que el ajedrez sea reconocido como deporte en los Juegos Olímpicos; un paso que integraría a millones de jugadores y aficionados en el Movimiento Olímpico.

En la ceremonia se manifestaron los valores de excelencia, educación y juego limpio y cooperación universal que unen al ajedrez con la familia olímpica.

Arkady Dvorkovich felicitó a la ECU y la puso de ejemplo de comó deben desarrollarse los procesos democráticos.” Hemos visto una competencia reñida, programas bien pensados y excelentes ideas presentadas por todos los candidatos. Así es precisamente como debería funcionar nuestra familia ajedrecística: mediante el debate abierto, elecciones justas y la cooperación posterior”, expresó el titular de FIDE..

“Felicito a Zurab Azmaiparashvili y a su equipo por su elección y espero continuar y fortalecer la colaboración entre la FIDE y la Unión Europea de Ajedrez. Juntos, podemos hacer mucho más por el ajedrez”.

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,766.

Defensa Nimzo-India, D33.

R-4, Quantibox Grand Maters, Chennai, India, 18–07-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.Da4+ Cc6 6.e3 0–0 7.Dc2 Lo que han hecho las blancas con Da4+ es retardar un probable y rápido rompimiento tremático en c5, a cambio de ceder un tiempo y consolidar el centro. 7...b6 8.Ad2 Posición idéntica a las de las partidas: Victor Kortchnoi 1–0 Igor Zaitsev. Campeonato URSS, R-8, 02–12–1962. Le Tuan Minh 0–1 Alireza firouzja, R-3 Campeonato Mundial de ajedrez rápido, 26–12-2024. 8...Ae7 9.a3 Ca5 10.cxd5 exd5 11.b4 Cb7 [11...Cc4?! 12.Cxd5 Cxd2 (12...Dxd5? 13.Axc4+- Dd7 14.Ce5 De8 15.0–0+-) 13.Cxe7+ Dxe7 14.Dxd2±] 12.Ce5 c5 13.bxc5 bxc5 14.Ae2= c4= Las negras podrían jugar: 4...Ae6 15.0–0 Ca5 16.dxc5 Tc8 17.Cd3 Cc4 18.Ae1 Axc5 19.Cxc5 Txc5+=. 15.Af3 Ca5 16.0–0 Ae6 17.e4 Tc8= 18.exd5 Cxd5 19.Tae1 Cb3 20.Cxd5 Axd5 21.Ac3µ a5 22.a4 Ab4 23.Te3 -/+. Te8 24.Ag4 Ae6 25.Axe6 Txe6 La posición se mantiene en equilibrio. Ambos ejércitos, con dos peones aislados. 26.d5 Dxd5 27.Td1 Dc5= 28.Df5 Te7 29.Axb4 axb4= 30.Cc6 Tee8 [30...Txc6?? 31.Td8+ Te8 32.Texe8+ Df8 33.Txf8++] 31.Dd7 Df8 [31...Tf8?+- 32.Ce7+ Rh8 33.Cxc8 Dxc8 34.Dd5 Dc5 35.Dxc5 Cxc5 36.Td4+-] 32.Txe8 Txe8 33.Cxb4 c3 34.Cc2 g6 35.h4 h5=. Abdusattórov y Gukesh entran en la fragilísima zona menor de los 5 minutos. Las blancas con 4´59” y las negras con 4´51”. 36.a5 Cxa5 37.Dd5 Ta8 38.Ta1 Db8 39.Df3 Cc6 40.Txa8 Dxa8 41.Dxc3= Los antagonistas acuerdan las tablas. ½–½.