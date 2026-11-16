Un gran movimiento ciudadano (de los jóvenes)

Las preguntas inundan mi cabeza. ¿Cómo podremos cambiar el orden de cosas? ¿Podremos modificar la realidad imperante? ¿Sera posible construir un mundo diferente? Ante tanta calamidad que nos define, ¿cómo lograremos transformar esta realidad que nos oprime en distintos frentes? Veo la Bahía de Acapulco en su majestuosa inmensidad. Su belleza y lo que hemos construido en este espacio tocado por Dios.

Estoy convencido en la capacidad que tienen las sociedades de construir una realidad diferente. Antes incluso, en la posibilidad individual que tenemos de crear aquello en lo que creemos. Imaginar, soñar, sentir, emocionarnos y hacer milagros. Eso es lo que tenemos como atributo humano. Entender nuestros errores y, en libertad, tomar decisiones diferentes. Conducir este gran barco hacia un horizonte diferente.

Eso es lo que hoy me motiva a volver a participar en política.

Frente a un sistema de salud colapsado. Una situación de violencia e inseguridad que simplemente no termina. Un manejo clientelar de los programas sociales que “cosifica” a las personas, en lugar de liberarlas y dignificarlas. Un esquema de apoyos al campo y a la industria, que restringen la capacidad creativa e innovadora, para estandarizarlas bajo un discurso hueco e ideologizado. Pero, sobre todo, un escenario de liderazgo que concentra el poder en unos cuantos, en lugar de multiplicarlo y descentralizarlo en millones de personas.

Estoy convencido de que este cambio de era abre la oportunidad de una “verdadera” transformación, no una simple farsa mediática. Un cambio de fondo en el que las viejas fórmulas y estructuras verticales den paso a una lógica horizontal del poder. La tan anhelada #SociedadHorizontal que nos permita ser el todo, no simplemente partes desconectadas. Ésa en la que la cultura de liderazgo se fomente y se replique en todos los espacios, territorios y regiones. Aquella en la que cada opinión, cada expresión, cada idea sea discutida, analizada, debatida, consensuada incluso, pero, sobre todo, respetada.

Veo un México y en un primer momento un estado de Guerrero en el que los casi 650 mil jóvenes que tienen entre 18 y 29 años sean parte de un esfuerzo colectivo de planeación y ejecución de nuevas políticas públicas. Uno en el que el proceso electoral que se avecina cambie la lógica de una democracia simplemente representativa (y por ello limitada ante las nuevas capacidades de información, comunicación y organización masiva) por una en la que la práctica de una democracia directa y participativa continua sea efectiva.

¿Cómo hacer que la elección del mes de junio se convierta en la gran excusa para poner esto en práctica? ¿Cómo generar una convocatoria que no sólo saque a la gente a las calles a votar, sino a quedarse en ellas para ejercer un verdadero poder popular?

En Guerrero vamos a invitar a esos hombres y mujeres jóvenes a ir a las colonias, los barrios, los ejidos y las rancherías para que pregunten tres cosas: ¿Qué te gusta de tu estado? ¿Qué no te gusta? ¿Qué harías para cambiarlo? Sin los atavíos ni restricciones partidistas, sin las cadenas e inflexibidades de los modelos del pasado. Requerimos un esquema de participación en el que dos personas o más reunidas logren aterrizar respuestas a esas interrogantes para que se concentren, articulen y sistematicen, idea viva y dinámica de lo que se requiere, de aquello que se reclama.

Ese nuevo planteamiento de organización será la pauta para movilizar el voto y el triunfo en la elección, pero no sólo eso. Ese esquema de organización territorial nos permitirá identificar quienes, con nombre y apellido, serán los encargados de mantener viva la idea de gobierno desde la base, con programas y políticas públicas, seguimiento de ejecución, supervisión y evaluación de resultados una vez ganado el poder.

Este nuevo formato, en materias como el cuidado al medio ambiente, la salud mental o el empleo, nos permitirá mantener una base social activa y participante. Un verdadero movimiento ciudadano en el que los jóvenes dejen de ser simples expectadores a los que se les saquea la energía para convertirse en protagonistas de la construcción de un país que les permita tener oportunidades, ser libres y construir la plenitud que merecen.

Regresar a la política siempre es un desafío enorme. Te saca de la zona de confort. No obstante, te brinda la mayor de las bendiciones. Ésa en la que el reencuentro con la gente reunifica almas para construir la realidad que merecemos.

Lo haremos.