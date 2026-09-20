Cimientos de una vida humana plena: la educación, la cortesía y la sensatez (1era parte)

Educar la mente sin educar el corazón, no es educación en absoluto.

Aristóteles

Vivimos en una paradoja incómoda: nunca la humanidad dispuso de tanta información, y sin embargo nunca fue tan fácil confundir el ruido con el conocimiento. Nunca estuvimos tan conectados, y sin embargo la soledad y la hostilidad crecen. Nunca corrimos tanto, y sin embargo decidimos peor.

En este paisaje de tiempos acelerados, tres virtudes clásicas —la educación, la cortesía y la sensatez o prudencia— no son piezas de museo ni buenos modales de otra época: son respuestas concretas a los dilemas de nuestro tiempo. No bastan por sí solas, pero sin ellas cualquier otra conquista se vuelve frágil. La vida no se mide sólo por lo que se tiene o se logra, sino por la manera que se comprende, se convive y se decide.

Con este ruido externo, vivimos y convivimos. Nos vemos orillados, que nos orilla demasiadas veces, de manera inconsciente la mayoría de las ocasiones, a no reflexionar en temas básicos. El sentido común cada vez es menos común. Escasean la reflexión y el respeto.

Hablar de estas tres virtudes —no confundir con valores, porque las virtudes son atemporales—, es hablar de herramientas concretas que deberíamos tener presentes siempre en nuestras vidas. No se trata de superficialidades ni de demagogia.

La educación, ante todo, es mucho más que acumular títulos o dominar técnicas. La instrucción llena la mente de datos; la educación forma el carácter, despierta el juicio y refina la sensibilidad. No es casual que la palabra educar venga del latín educere, “sacar de dentro”: la verdadera educación no se limita a introducir contenidos, sino que hace emerger lo mejor de cada persona.

Séneca lo resumió para siempre: no aprendemos para la escuela, sino para la vida. Kant fue aún más radical: “El hombre no es más que lo que la educación hace de él”. Es decir, nacemos como posibilidades, no como seres terminados; la humanidad plena es una conquista. Ortega y Gasset lo decía a su manera: educar es formar al hombre para la vida, no sólo adiestrarlo para una función.

Por eso Mandela tenía razón al llamar a la educación “el arma más poderosa para cambiar el mundo”, no porque elimine los conflictos, sino porque transforma a quienes han de afrontarlos. Educarse es aprender a preguntar, a dudar sin caer en el cinismo, a escuchar sin rendirse al primer prejuicio.

Educarse y formarse es también una tarea permanente. La persona educada no es la que ya sabe, sino la que sigue aprendiendo con humildad.

Pero saber no basta. El hombre sabio sabe ir hacia adentro procesar el conocimiento y aprender a convivir con respeto. Aquí aparece la cortesía, con frecuencia despreciada como simple etiqueta. Nada más injusto. La cortesía no es una máscara: es la forma visible del respeto, un modo cotidiano de reconocer que el otro existe y merece consideración. Reconocimiento práctico de la dignidad ajena.

Joseph Joubert la definió con exactitud: “La cortesía es la flor de la humanidad; quien no es suficientemente cortés, no es suficientemente humano”. Lady Mary Wortley Montagu añadió una verdad pragmática: “La cortesía no cuesta nada y compra todo”.

En efecto, los pequeños gestos —escuchar sin interrumpir, ceder el paso, agradecer, pedir disculpas, moderar el tono— no son triviales: son los ladrillos con los que se construye la confianza. Sin ellos, la convivencia se degrada en un choque de egos.

(Continuará).