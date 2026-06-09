¿Y ahora… Prodecon?

Seria preocupación causó en el sector privado, y está siendo objeto de análisis y revisión en las comisiones fiscales de todos los organismos, una iniciativa que llegó al Senado impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum —ya sabe cómo va esto de la disciplina legislativa de Morena cuando llegan iniciativas presidenciales— que tiene por objeto, simple y llanamente, eliminar la autonomía de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo público autónomo que fue creado en México para actuar como el ombudsman o defensor de los pagadores de impuestos en nuestro país.

Siendo un organismo no sectorizado y con autonomía técnica legal funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, su mejor atributo, pese a que ha vivido en constante astringencia presupuestal, es defender legalmente y de forma gratuita a los contribuyentes contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales (SAT, IMSS, Infonavit), y la propuesta presidencial es eliminarle la autonomía y volverlo organismo sectorizado —con capacidades aún más limitadas— en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro. Fue creado en 2006 como un fuerte impulso político de la izquierda de entonces contra el llamado “terrorismo fiscal” de la administración Fox. Siempre ha sido una instancia “incómoda”, porque una de sus herramientas más exitosa en favor de los ciudadanos pagadores fiscales ha sido la realización de acuerdos conclusivos, que permiten al contribuyente llegar a un acuerdo para corregir o rectificar la situación fiscal durante una auditoría.

Mire, para la millonada de auditorías, la Prodecon ha logrado unos 15 mil acuerdos conclusivos de 2012 a la fecha. Poco, pero es lo que se puede. Operó hasta que, en 2011, siendo Luis Videgaray presidente de la Comisión de Presupuesto, PRI, PAN y PRD alcanzaron un acuerdo para asignar presupuesto y nombrar a Diana Bernal como la primera titular del organismo.

Desde entonces, la Prodecon ha sido ahorcada presupuestalmente y, también en varios periodos, por decisión política, ha carecido de presidente. En la administración pasada no hubo presidente de 2019 a 2023, cuando se ratifica en el Senado a Armando Ocampo, pero desde que éste se movió a la ASEA, la dirección del organismo ha estado a cargo de un subprocurador porque la titular del Ejecutivo no ha mandado su propuesta de designación al Senado. Hoy, la iniciativa establece que la persona titular del Ejecutivo designa directamente al titular del organismo, ratificado por el Senado. Se vuelve órgano centralizado, con un órgano de gobierno que sería presidido por la persona titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y de 6 se reduce a 4 el número de integrantes de su órgano de gobierno, y lo dice bien la iniciativa, “alineará a la Prodecon con el nuevo diseño Institucional de la Administración Pública”, donde el control político y central impera sobre la independencia y autonomía que requiere un ombudsman que defiende los derechos de los ciudadanos contribuyentes frente a actos irregulares de gobierno (fiscalización).

El proyecto de iniciativa, que ha circulado entre asociaciones profesionales de auditores y contadores, con cerca de 30 páginas, muestra cómo, en el tiempo, los integrantes de un gobierno en funciones no son capaces de defender aquello por lo que se comprometieron cuando sus integrantes no eran gobierno.

DE FONDOS A FONDO

#ATDT… El esfuerzo de eliminación de 1,397 trámites de gobierno y haber digitalizado 80% de los que han quedado en el catálogo le valió el primer lugar al gobierno de México y a la Agencia de Transformación Digital, que encabeza José Peña Merino, durante la décimo tercera edición de los Premios Latam Digital, celebrada en Bogotá, Colombia.

#EmpresasGlobales… Vaya que le tomó tiempo al Consejo de Empresas Globales, que preside Manuel Bravo, de Bayer, encontrar un buen reemplazo para Erika Quevedo, quien desde marzo pasado asumió la posición de directora ejecutiva de la AMIIF. Ayer se confirmó el nombramiento de Guillermo Bernal como director general, quien dejó vacante la Dirección de Asuntos Públicos de la AmCham en el equipo de Pedro Casas y que preside Óscar del Cueto, de CPKC, lo que da cuenta del foco que están poniendo en la Cámara de Comercio Americana en asegurar el diálogo entre sector privado y autoridades de México y Estados Unidos.