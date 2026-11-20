En días recientes se ha mencionado en los círculos financieros dos posibles relevos: el primero en la SHCP y hay quien especuló que la presidente Sheinbaum había decidido proponer al secretario Edgar Amador como subgobernador de Banxico, pero no tomó en cuenta que el proceso de relevo en esta ocasión y para mantener el equilibrio de género que mandata la Constitución, se requiere que quien llegue en lugar de Jonathan Heath sea una mujer.

Alguien familiarizada con la Junta de Gobierno, es la subsecretaria María del Carmen Bonilla, pues recuerde que acompaña normalmente al secretario del ramo que es el miembro con voz, sin voto, en la instancia que preside Victoria Rodríguez Ceja.

Amador tiene un perfil no protagónico y, la grilla sobre su salida se fundamenta en tres cosas: que la presidenta Sheinbaum lo trata mal en las sesiones de gabinete donde lo ha llegado a insultar y él no repela, que no la acompañó recientemente a giras por el país (tampoco lo hace Bertha Gómez y mire que ella tiene la chequera) y, que el relevo por Bonilla era lo esperado. Lo último parece que no ocurrirá.

Su nombramiento puede llegar al Senado ésta o la siguiente semana, para que ocurra el primer día hábil de enero y por un periodo de ocho años. Heath no puede repetir porque superó la edad límite para ocupar el cargo, no por diferencias de opinión.

Respecto al secretario de Hacienda, en ningún lugar del mundo es Mr. Simpatía, pero en particular, cuando la presión financiera es aguda en la hacienda pública, el secretario es el gestor de muchos equilibrios al interior del gabinete, porque todas las acciones políticas de gobierno cuestan y es difícil saber decir que no, como también para un presidente que ejecuta, es difícil aceptar un “no se puede porque no hay recursos”. Están ambos sentados en una papa caliente.

Es evidente que la Presidenta no le manda un beso a Amador, como lo hace con Rosa Icela, secretaria de Gobernación, pero no creo que ambos hayan llegado al punto de no retorno en el trato personal como al que llegaron la mandataria y el exsecretario de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O, siempre ha sido prudente, no tonto. Por cierto, la secretaria de Energía, Luz Elena González y Amador siguen trabajando estrechamente.

Por último. Arrancó el proceso de elección de los copresidentes del Grupo A y, de la presidencia de la ABM. Se comentó que Emilio Romano, de BofA, podría no buscar la reelección y que estaría interesado Eduardo Osuna de BBVA México, pero aunque es todavía temprano para una decisión que se conocerá en febrero, todo apunta a que la petición y el voto sigue pidiendo a que Romano permanezca en el cargo por un año más.

En el caso del grupo A. Bueno, la grilla siempre es más intensa. Son más de una treintena de bancos, y los neobancos están muy interesados en ser tomados en cuenta. Al interior de ABM, la opinión es que Mauricio Naranjo y Tomás Ehrenberg lo han hecho bien, pero en el grupo las opiniones están encontradas.

DE FONDOS A FONDO

#Incode… ¿Quién autoriza a un agente de IA para que opere en tu nombre? Si un agente de inteligencia artificial (ejecutor de órdenes) intenta hacer una compra o un pago en nombre de un cliente, ¿cómo puede saber la empresa quién lo autorizó y qué se le había permitido hacer? La pregunta cobra importancia para bancos, fintechs y comercios digitales en un entorno en el que crear identidades falsas cuesta menos y los ataques agénticos pueden automatizarse.

Esta semana sorprendió Incode, la empresa de verificación de identidad de Ricardo Amper, pues adelantándose a lo que genera desconfianza por desconocimiento, la tecnología de IA agentica, presentó una herramienta para comprobar quién está detrás de un agente. “Incode Know Your Agent” permite vincular al agente con una persona cuya identidad ya fue verificada y comprobar si la operación que intenta realizar está dentro de los permisos otorgados en la empresa.

Estos permisos definen las tareas autorizadas, el límite de gasto y el plazo durante el cual el agente puede actuar. Cada operación queda registrada a nombre de quien la autorizó. Si el agente carece de ese vínculo, el sistema bloquea su acceso.