Salud universal para 2027

La politización de los temas relacionados con la política gubernamental de salud en ocasiones no permite conocer a detalle la intención del cambio que ha impulsado David Kershenobich al frente de la Secretaría de Salud, porque el sistema dejó de crecer en infraestructura y servicios al ritmo que se expandió la demanda de derechohabientes y población abierta desde el sexenio pasado, no puede dejar de decirse que destruyó más que avanzar en el propósito de universalización de salud.

La semana pasada, en la comparecencia con motivo de la glosa del informe, se ponderó más el circo que el contenido de la información, pero sorprenden datos relevantes ocurridos en 2025: decrecieron 8.1% las defunciones por enfermedades del corazón, 5.5% por diabetes mellitus, 6.6% por enfermedades cerebrovasculares, 3.8% por insuficiencia renal y 3.7% por tumores malignos.

Es cierto que hay mucho por avanzar, como en el caso de la mortalidad materno-infantil e infantil (25 por cada mil nacimientos en el primer caso y 14.6 por cada mil niños nacidos vivos), pero comparado con la pandemia y los dos años posteriores, cuando se dispararon estas dos tasas como las de enfermedades erradicadas, muestran cómo el avance en la estrategia de vacunación y prevención en escuelas y entre estudiantes de educación media superior, ha comenzado a retomar el rumbo correcto.

De los sistemas de salud, el de mayor rezago es evidentemente el ISSSTE, que encabeza Martí Batres, pero el IMSS, que lleva Zoé Robledo, se ha modernizado sin reducir las reservas técnicas para hacer frente al pago creciente de pensiones y contingencias y, en especial, el sistema de IMSS Bienestar, que encabeza Alejandro Svarch, ha requerido la construcción de un sistema que efectivamente funcione, se modernice, cuente con infraestructura homogénea en todos sus procesos administrativos y de atención médica y, que sirva efectivamente de base para el lanzamiento del Sistema Universal de Salud que se realizará en 2027.

DE FONDOS A FONDO

#BMV... El compromiso de equidad no está avanzando al ritmo que se esperaba en la BMV, que preside Marcos Martínez Gavica. El Ring the Bell for Equality parece confirmar que “del dicho al hecho hay un abismo”, no sólo un trecho”.

Hoy se presentan los de la evaluación de Mujeres en las Empresas 2026 que realiza desde 2021 el Imco, que preside Valeria Moy, y Kiik Consultores, cuya directora ejecutiva es Irelda Ceballos, con el apoyo de la BMV y Fundación Aleatica, además del despacho S&B. Pero si hay una forma de definir el resultado es que hay muchas guías, aunque es escasa la adopción en los primeros niveles de las empresas listadas (unas 350 si considera todo el mercado de deuda y fibras).

Simple, Mujeres en las Empresas muestra que su participación en puestos de liderazgo sigue rezagada en las emisoras mexicanas. Las mujeres ocupan apenas 14% de los asientos en los consejos de administración y sólo 3% de las direcciones generales.

Este 9 de noviembre se presentará la edición 2026 y, spoiler alert, los avances siguen siendo limitados. Además, por primera vez, el estudio incluirá datos de más de 5.2 millones de mipymes, donde 44% de los negocios son liderados por mujeres, aunque su participación disminuye una vez que aumenta el tamaño de las empresas.

#CementoHuachicol... La Cámara Nacional del Cemento (Canacem), que preside José María Barroso, logró la publicación en el DOF desde el pasado 3 de enero, de la NOM-EM-023-SE-2026 de la Secretaría de Economía, que establece especificaciones de calidad obligatorias para los cementos hidráulicos que se fabriquen, importen o comercialicen en territorio nacional, con el propósito de fortalecer la seguridad de las construcciones y contribuir a la protección de la vida de las personas.

La realidad es que Barroso, también cabeza de Cementos Moctezuma, venía insistiendo en la expansión del mercado de huachicol cementero, que más que provenir de importación (no se descarta, dado que China es uno de los principales países proveedores, seguido por India para cemento y concreto) es producto del “rellenado” de bolsas con materiales (incluyendo Clinker) de menor calidad para abatir precios.

Como sea, la trazabilidad puede ser un avance, la otra es que se exija en la incorporación de los programas de construcción de la SICT, Infonavit, Educación y Salud.