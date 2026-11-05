Política monetaria: ¡sin sorpresas!

La inflación (el dato) se ha mantenido por debajo de 4% (el rango más alto del objetivo definido por Banco de México). Arrancó en enero en 3.79%, tuvo su mínimo en 3.37% en junio y para la primera quincena de octubre regresó a 3.62 por ciento.

La inflación subyacente, la medición que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, como agropecuarios y energéticos, ha mostrado una trayectoria descendente a lo largo de 2026. En enero se situó en 4.47% a tasa anual y se desaceleró para ubicarse en 3.78% durante la primera quincena de octubre.

El consenso de mercados y economistas, muestra que las expectativas están ancladas. De 36 economistas encuestados por Citi, 20 no esperan que la Junta de Gobierno de Banxico, que encabeza la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, modifique su postura, pero no dejan de estar inquietos por el último ajuste en el tipo de cambio y sus eventuales repercusiones en la inflación, ya que la economía tiene un alto componente de bienes y servicios importados, igual para manufactura y consumo final. Sin dejar de apuntar que la política monetaria no tiene un objetivo cambiario, dada la flexibilidad que mantiene la paridad, la realidad es que la evolución del peso-dólar ha sido ordenada, aun con el último ajuste.

Al peso le dicen el “sube y baja”, porque siempre llega a la línea de equilibrio; alcanzó su mayor fortaleza frente al dólar el 4 de septiembre pasado, cuando cerró en 16.89 pesos por dólar (con mínimos intradía de 16.87 pesos según registros de Banxico), un nivel no visto desde mayo de 2024, pero es foto de un día.

Entre enero y el 3 de noviembre pasado, mostró un recorrido desde un arranque estable de entre 17.90-18.00 pesos a principios de año, pasando por mínimos cercanos a 17.15 pesos a finales de enero, hasta una depreciación gradual presionada por factores globales que fortalecieron al dólar, incluyendo la elevación de tasas por la FED y las elecciones intermedias, que lo llevó a cerrar en 18.59 pesos por dólar el 3 de noviembre. ¿Es el nivel más alto?

El diferencial de tasas de interés, entre México y Estados Unidos es bastante razonable y se ubica en rango promedio: 250 puntos base. Si se quiere apostar al carry trade, se olvida que diferenciales de más de 400%, ya se fueron.

DE FONDOS A FONDO

#IKÉ… La asistenciadora líder en el mercado mexicano de servicios para el hogar, salud, movilidad y entretenimiento, que encabeza José Fernando Canasí, ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos tres años, porque el volumen de programas de asistencia ligados a cuentas de nómina en bancos e instituciones financieras aumentó 147% al pasar de 1,509 servicios en 2024 a 3,725 servicios en 2026.

Iké es una marca blanca que ofrece los servicios empaquetados de asistencia para usuarios de tarjetas de crédito, débito y nómina, con el que operan sus programas de fidelización siendo marcas líderes. Éstos se han convertido en un pilar clave para la propuesta de valor de las instituciones financieras, porque bancos y emisores de tarjetas tienen un diferenciador en estos programas y los usuarios una gran conveniencia en usarlos acudiendo a un solo lugar para reparaciones o asistencias,

El crecimiento interanual del volumen total de servicios prestados es de 90% y el repunte de los programas de fidelización bancarios que contratan Iké creció a 72% en el mismo periodo (2024–2026).

La mayor demanda la tienen los servicios del ecosistema médico (check ups preventivos y citas con doctores), que representaron 43%; de asistencia psicológica, 37%; seguidos de asistencia funeraria, 22%, y atención a mascotas con 20% (veterinario, vacunas y desparasitación).

Los usuarios de tarjetas de crédito analizados por Iké siguen prefiriendo servicios más tradicionales como asistencia en hogar (electricista, cerrajero o plomería) y movilidad (grúa y asistencia vial), además, un rubro que destaca en crecimiento por la demanda de beneficios es el entretenimiento como el boleto 2x1 en el cine, hasta la reserva (consierge) de espectáculos masivos. El banco o la aseguradora no contratan las grúas ni los servicios médicos de forma directa, sino que lo hacen con esta asistenciadora que tiene 95% de reconocimiento de calidad de servicio.