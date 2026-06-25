Política monetaria, ¿cuánto podría durar la pausa?

Aunque la gran mayoría de los economistas y analistas encuestados, tanto por Citi como por el Banco de México, no anticipa un movimiento de tasas derivado de un cambio en la decisión de pausa en política monetaria en el corto plazo, sino hasta finales de 2026, si las condiciones de presión inflacionaria globales, la liberación hacia el alza del estancamiento de la economía mexicana y, cierta certidumbre proveniente de la negociación del T-MEC por mensajes del 1 de julio, podrían cambiar el escenario.

En lo interno (y pese al dato que publicó ayer el Inegi sobre el IGAE), el que la economía mexicana siga transitando por un periodo de marcada debilidad, originada en una caída importante de la demanda interna y la inversión fija bruta, y si la inflación continúa corrigiéndose a la baja, las posibilidades de una baja adicional en la tasa de referencia se acentúan.

La gobernadora Victoria Rodríguez ha sido vocal en sus últimas dos intervenciones públicas al respecto. La actualización a 1.1% de la perspectiva de crecimiento del PIB en 2026, es algo para tomar en cuenta, tanto como la moderación de la inflación, que fue ratificada en el dato de la primera quincena de junio.

Banxico no tiene ningún mandato sobre el crecimiento y la creación de empleo, pero la búsqueda de la estabilidad de precios no puede ser un “amarre” para la reducción de la tasa, o el alza de ésta, si las condiciones cambian.

Las decisiones monetarias por eso son tan difíciles de tomar, porque miran el bosque completo, trayectorias y datos de coyuntura que hoy utiliza la data, no sólo la trayectoria de un algoritmo econométrico que no siempre se alimenta de la data oportuna.

Si la inflación continúa bajando, como se ha observado en las últimas tres lecturas tanto para la general como para la subyacente, es posible que aumenten las posibilidades de que la tasa baje a un nivel inferior a 6.5%, pero no en la reunión de hoy. Esto se muestra en el promedio de la encuesta de Citi. De los 35 encuestados, 28 no esperan un movimiento en el corto plazo, mientras que dos anticipan un recorte en diciembre de 2026 y seis participantes esperan un movimiento durante 2027.

La mediana del pronóstico para la tasa de política monetaria a finales de 2026 se mantiene sin cambios en 6.50%, con estimaciones que van de 6.50% a 6.25 por ciento.

Las proyecciones de inflación de mediano plazo disminuyeron también, pero se están ubicando por encima de la realidad, porque en su mayoría no incorpora los efectos del prolongado subsidio al IEPS, y las acciones de política agropecuaria que han incidido sobre precios de los básicos.

La proyección mediana para la inflación general a finales de 2026 se ubica en 4.23% desde 4.35% hace dos semanas, pero el resultado acumulado hasta el 15 de junio deberá proyectarla por debajo de 4% y, para el componente subyacente se mantiene la proyección privada en 4.20%, contra 4.12% y la proyección ligeramente superior a 4% que mantuvo Banxico en su informe monetario.

DE FONDOS A FONDO

#MonitorJurídicoCoparmex… Pues con la novedad que la comisión Nacional de Seguridad y Justicia, que encabeza Jorge Peñuñuri, y con acuerdo del Comité Nacional, que preside Juan José Sierra, crea el Comité Jurídico Nacional que integrará a especialistas jurídicos de todos los colegios, barras, asociaciones de abogados y especialistas. La coordinación derivará en la integración de un Monitor Jurídico Nacional que arrojará data clara del número y causa violatoria del derecho, de resoluciones judiciales contrarias al Estado de derecho, sea propiciada por la implementación de reformas constitucionales o legales o por la actuación “alineada” de jueces, magistrados y ministros a la línea del acordeón o a la política ordenada desde el Ejecutivo, y que dejan sin defensa frente al estado al sector privado.

No se trata de ir en contra de opiniones, sino subrayar que todo lo que no esté apegado a derecho y que afecte de manera importante los derechos privados, la libertad económica y los derechos humanos de empleados y empleadores. Nos dicen que es una especie de consejería jurídica al interior de la Coparmex, un contrapeso político, no partidista, que exponga la afectación a inversiones privadas y socios de Coparmex.