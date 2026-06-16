Pagos digitales sin fricción: ¡a días!

La coordinación efectiva entre la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue fundamental para afianzar la política de digitalización de pagos y servicios financieros en México en una regulación estandarizada y simplificada, lo mismo para abrir cuentas bancarias que para realizar transferencias, pagos y cobros digitales.

La semana pasada, la CNBV, que preside Ángel Cabrera, subió la propuesta para incorporar reconocimiento facial en la apertura e identificación de clientes, tanto físico como digital, para que los bancos (podremos esperar que se extienda a todos los participantes) integren expedientes y llevar a cabo procesos de identificación y autenticación de clientes de manera eficiente, asegurando la adecuada obtención de información y documentación necesaria para la celebración y seguimiento de operaciones y servicios financieros acordes con las mejores prácticas internacionales.

En la era de la IA, esta regla no olvida que la simulación de rostros puede darse tanto como el cambio o robo de identidad cuando se captura un biométrico, por lo que obliga a consultar en línea la base de datos del INE, el pasaporte de la SRE o de un registro federal certificado (anticipa la adopción masiva de la CURP biométrica) u otros métodos de identificación facial oficiales. Este tipo de identificación, bajo “confirmación de autenticidad física”, permitirá abrir cuentas y realizar operaciones mostrando el rostro, pero requerirá que el expediente bancario tenga la misma vigencia de renovación de la documentación oficial que lo avala para que se registre el paso del tiempo en las personas titulares, y se establecen obligaciones específicas para protección y el resguardo de datos a fin de evitar fraudes. Una IA que facilite el phishing y el fraude será duramente sancionada.

Por otra parte, todos los bancos integrantes de la ABM, que preside Emilio Romano, amanecerán el miércoles o jueves con la publicación en el DOF de dos noticias que han estado esperando: por un lado, se publicarán los nuevos límites para las cuentas de captación que siguen numeradas de N1 a N4, pero se incorpora la cuenta N2BIS para ampliar el monto y, por otro, la CNBV notificará el cambio de regla en la CUB para que la persona física asociada a esa cuenta esté exenta de acudir a sucursal para realizar sus trámites de identificación y comprobación de quién es. Ahora lo podrán realizar digitalmente.

Asimismo, el Banxico publicará en el DOF y en su página las guías de implementación de las nuevas experiencias de usuario en las aplicaciones móviles, que rigen para todos los participantes bancarios y los participantes del SPEI, y hacen especialmente énfasis en el uso fácil, simple y eficiente de la disposición de fondos de las cuentas corrientes o billeteras digitales para pagos y cobros con Dimo y CoDi, a elección de los usuarios. También publicarán las reglas para operaciones de pago con tarjeta y se definió un esquema progresivo de reducción de cuotas de intercambio, que no implica una reducción tan agresiva como la originalmente planeada. También será publicada la regla mañana en el DOF.

Hasta ahora, el mandato del Banxico es el siguiente: para transacciones con tarjeta de crédito, las Cuotas de Intercambio (CI) pueden ser hasta 1.91% del monto total del pago que se está realizando. Para transacciones con tarjetas de débito, las CI pueden ser hasta de 1.15% del monto total del pago que se está realizando, sin que el cobro por dicho concepto pueda exceder de 13.50 pesos. Finalmente, y en cuanto al cambio de la forma en que se calcula y comunica el Costo Anual Total (CAT) a los clientes cuando contratan crédito, será publicada también en breve junto con las respuestas del Banxico a los comentarios recibidos de intermediarios, pero lo más interesante es que la referencia también la deberán utilizar las fintech de financiamiento colectivo y, en una de ésas, todas las instituciones que dan crédito y están en el universo regulado, como sofipos y Soca’s, que corren aparte.

DE FONDOS A FONDO

#NU Banco México. Le comento que el equipo de la CNBV, que preside Ángel Cabrera, esta concluyendo la auditoría especial de inicio de operaciones como banco múltiple. El proceso de transformación de sofipo a banco les tomaría, al menos, 30 días, y están en revisión todas las propuestas que tiene la matriz para implementar desde el principio la base tecnológica que haga la operación más eficiente.