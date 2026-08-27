Nueva Ley General del Equilibrio Ecológico

La revisión integral que se ha realizado al marco legal, regulatorio y normativo en materia ambiental cambiará, con certeza, la operación legal y reputacional del sector privado, pues no sólo se pasará de evaluaciones y manifestaciones iniciales, sino de hacer de la prevención de impactos ambientales un mantra, y del reciclaje y la remediación ambiental una obligación altamente sancionable.

Justo, vale la pena una revisión exhaustiva de la propuesta de Nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente,que fue presentada ayer en la mañanera por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, ley que la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido que sea el pilar de la política ambiental, porque no sólo incorpora los retos presentes de deterioro ambiental, sino además la ruta de responsabilidades de los tres órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de los sectores privado y social, para mejorar el equilibrio ecológico de toda actividad humana en el país.

Desde el 18 de agosto se envió al portal de gobernanza digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero ayer se publicó y anunció, porque será una de las iniciativas prioritarias de la agenda de Morena en el Congreso, para este periodo legislativo, pues de la actualización y modernización integral de este ordenamiento depende también en éxito y capacidad de cumplimiento que tenga la Ley de Circularidad aprobada en el periodo legislativo pasado y, la serie de adecuaciones a diferentes normas que se han estado realizando para que la prevención ambiental deje de ser un sello de pase burocrático y se convierta, les digo, en mantra nacional.

De acuerdo con el reporte de Cuentas Ecológicas del Inegi, la inacción ambiental y la maraña burocrática y de corrupción disfrazada de verificación que lo permite, generaron una pérdida económica equivalente a 4.1% del PIB al cierre de 2024, lo que equivale a 1 billón 380 mil millones de pesos.

El dato es más dramático cuando se estima el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINA), 76.6% del PIB. Un buen ejemplo de Gemini: esto significa que de cada 100 pesos que la economía mexicana produce, casi 24 pesos se “pierden” o se destruyen debido al desgaste de las máquinas (depreciación) y, sobre todo, por los daños ambientales y el agotamiento de nuestros recursos naturales (Inegi). Es un indicador de que el crecimiento actual no es sostenible a largo plazo”.

Entiendo que el proceso de consulta en mejora regulatoria será preparativo de foros y parlamentos abiertos que la Semarnat impulsará para que se socialice el nuevo marco legal, dado que está consciente del impacto que tendrá en las propuestas de inversión del sector privado y en el mantenimiento de la operación de éste, desde micronegocios hasta grandes corporativos.

La ley vigente data de 1988, fue reformada en 1999, ha tenido algunos parches, pero la nueva, tendrá que ser revisada con el sector privado, porque la emisión de los lineamientos de la Ley de Circularidad, por ejemplo, tiene que pasar por un par de responsabilidades que son las de acopio y reciclaje, en el concepto de responsabilidad compartida, que justo se alinean en el nuevo marco legal de responsabilidades públicas y privadas.

DE FONDOS A FONDO

#AFAC… Aunque no hay declaración de un aeropuerto con “potencial de saturación nivel 2”, sólo hay declaratoria de “saturación nivel 1” formalmente decretada por AFAC sobre el ACIM, la especulación se fue hasta el cielo ayer señalando que la Agencia, que encabeza Emilio Avendaño, se prepara para determinar nivel 2 en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. En realidad estos aeropuertos civiles han estado en “permanente obra” y el despegue y aterrizaje se ha vuelto tortuoso en horas pico, tanto como la entrada y salida peatonal del aeropuerto, pero en términos de aviación, esto es, de reducción del espacio aéreo por capacidad instalada, sería una ridiculez reducir slots. En lugar de eso, la AFAC y la SICT deberían ponerles la obligación a los administradores privados de los aeropuertos GAP, OMA y Asur, para que diseñen mejor el flujo de sus obras y no generen saturación en las áreas de carretaje o, en el embarque y desembarque de aviones. Los lineamientos los subieron ayer a la página de la ATDT.