Negociación del T-MEC en dos mesas

Le confirmo que el próximo 1 julio se realizará la conferencia virtual de negociadores del T-MEC (no hay sede física), en el que participarán México, Estados Unidos y Canadá. En esa fecha, nueve días desde hoy, se hará explícito el interés de las partes de extender el tratado, cuyo aviso formal fue hecho público por México y Canadá, y la USTR de Jamieson Greer no ha comunicado públicamente nada, a nueve días del plazo.

Por lo pronto, el equipo de negociación de la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, y Roberto Velasco, de Relaciones Exteriores, acuden sin dejar de trabajar en la agenda bilateral (quedan 13 puntos pendientes y el de revisión del mecanismo de respuesta rápida).

Recordemos que, de 50 puntos, hoy el equipo técnico que encabeza Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, avanzó en lo relativo a plataformas digitales y derechos de autor, marco legal de cumplimiento en propiedad intelectual, y en la reunión de la semana pasada se avanzó en los temas de energía y 10 sectores estratégicos de las dos economías para aumentar el grado de integración y onshoring de proceso que desarrollan firmas externas a la región, particularmente asiáticas.

Independientemente de lo que ocurra en la reunión virtual, el mensaje de continuidad de las mesas bilaterales es clave. El próximo 20 de julio se desarrollará la siguiente ronda de negociaciones técnicas y, aunque el tema energético y el nuevo marco jurídico bajo control del Estado, de empresas y del sector no se han puesto sobre la mesa; sí se mostró mucho interés en la participación de los proyectos de inversión mixta, tanto de la CFE como de Pemex.

En cuanto a reglas de origen, sobre todo automotriz, algo que se ha dejado en claro es que México no está dispuesto a ceder 50% del contenido de origen en las partes porque, además de muy elevado para la región de Norteamérica, abriría la puerta para incrementar el contenido estadunidense en nuestras exportaciones, no sólo de autos, acero y aluminio.

Por eso se ha encaminado la negociación a una visión sistémica y global, en la que se debe resolver la distorsión creada por los acuerdos que alcanzaron EU, Japón, Alemania y Corea, que pagan 15% de arancel directo al exportar de origen hacia ese mercado y, al hacerlo desde Canadá o México, si no cumplen con el T-MEC, pagan 25 por ciento. La negociación se encamina a tener un arancel en Norteamérica para todo el mundo y en el reconocimiento de las inversiones realizadas por las plantas establecidas en México para cumplir con las reglas de origen vigentes. Otras industrias en proceso de negociación para fortalecer cadenas nacionales para aprovechar la fortaleza del mercado interno son farmacéutica y equipos médicos, industria cosmética, del vestido y calzado, y las llamadas industrias críticas que tienen que ver con producción de equipo de soporte tecnológico, lo que implicará la homologación de regulaciones comunes contenidas en el Capítulo 12 del T-MEC.

DE FONDOS A FONDO

#ORBIA… El 15 de mayo pasado, la Presidencia de la República presentó el Programa Nacional Hídrico 2026-30, desde el cual se ha iniciado una discusión sobre la competitividad industrial, agrícola, minera y energética, a partir del diagnóstico de escasez hídrica estructural que señaló la Conagua, de Efraín Morales. Orbia, que encabeza Sameer Bharadwaj, en La Presa, ubicada en México, ha logrado recuperar cerca de 70% del agua que usa en sus procesos productivos, y el proceso de reúso de agua se ha extendido a todas sus operaciones. En Brasil, sus soluciones de gestión inteligente de redes y detección de fugas permitieron ahorrar más de 370 mil metros cúbicos de agua durante su primer año de operación, con potencial para superar los 2.5 millones de metros cúbicos anuales. Y como el buen juez por su casa empieza, la empresa presidida por Tania Rabasa ha desarrollado soluciones para la restauración de ecosistemas estratégicos, como en Koura, en la Sierra de Álvarez, San Luis Potosí, para fortalecer la recarga hídrica y la resiliencia de esta cuenca y otras del país. Inclusive en Londres la empresa ha sido reconocida en los International CSR Excellence Awards por su iniciativa Time4Water, proyecto de movilización colectiva en materia de concientización para el buen uso del agua, que involucran a más de 2,500 colaboradores en 31 países que participan activamente más allá de las operaciones de la empresa.