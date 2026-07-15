México es el mercado digital más caro de la región

Es mejor uno que ninguno, pero pareciera que, ante la sobrerregulación, laboral y fiscal, las plataformas digitales de reparto y conducción comienzan a tener menos empleos formales o negocios afiliados que los potencialmente formalizables.

Vea el caso del trabajo. El registro de incorporaciones promedio a la seguridad social de los trabajadores de plataformas de contacto (en su gran mayoría repartidores de Rappi y Uber), cumplió el pasado 1 de julio un año de implementación de la reforma aprobada el 25 de diciembre de 2024. La Secretaría del Trabajo, que encabeza Marath Bolaños, estimaba que podrían incorporarse 658 mil trabajadores, una vez que se conocieron las aproximaciones del programa piloto que estuvo vigente seis meses y que permitió el ajuste de la operación del programa.

Con datos del registro patronal del IMSS de trabajadores de plataformas afiliados: se incorporaron un millón 660 mil trabajadores en promedio en el lapso comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y todos ellos tienen cubierto el seguro de riesgo por accidentes de trabajo, sin excepción.

Ahora, el promedio de trabajadores que alcanzó el umbral de ingresos para recibir los cinco seguros del IMSS, cotización de Infonavit y reparto de utilidades fue 163 mil 773, una cuarta parte de la estimación oficial. ¿Realidad? La respuesta es sí, es un promedio relativamente estable desde el inicio del piloto en 2024, pues no ha aumentado de forma significativa, salvo en diciembre de 2025 que registraron 206 mil y en junio pasado (súper Mundial 26) que tuvo 237 mil.

Lo que los datos del IMSS sí muestran es que el empleo formal total en los dos últimos años ha crecido en alrededor de 300 mil trabajos anuales, y esa cifra incluye plataformas digitales, y la gran mayoría de los registros incorporados son de Rappi, Didi y Uber. El punto es que ahora la desconexión no sólo es con repartidores (que probablemente se salen para reducir el pago de impuestos), sino en comercios, pues desde que se incluyó la obligación de retención de IVA e ISR a personas morales y aumento de la retención a personas físicas en la propuesta fiscal del 2026, la desconexión de plataformas o canales digitales se vuelve en la alternativa para evitar que les afecte sobre su flujo de caja y liquidez.

No hay un número exacto de desconexiones confirmado, pero es algo que está sucediendo, y a eso sume que Uber perdió el litigio contra la CDMX ante la SCJN en diciembre, el gravamen de 2% por el uso de la vía pública comienza a verse como alternativa para elevar la recaudación local (Aguascalientes, para variar, se puso al frente) y dado que ese costo se prorratea entre repartidores y comercios, el costo lo pagan todos. Es un sobreimpuesto.

¿Más costos fiscales? Mire, sume la obligación de reporte de transacciones al SAT, también forzoso desde enero, que exige a las plataformas la entrega de información de transacciones prácticamente en tiempo real.

Se negoció al final un plazo de 24 horas, y aunque el SAT reconoció en las pláticas que la medida estaba pensada para paqueteras y empresas sin presencia formal en México (como se llevaron al baile a plataformas que llevan más de 10 años constituidas en el país).

Y así, en la comparación internacional, ya sea de nueve países o entre 70 naciones de cinco continentes, la combinación de reforma laboral, más nuevas retenciones, más impuesto de vía pública, más reporte de transacciones, la operación del delivery por plataformas en México es 50% más caro que en Brasil, Chile, Argentina, EU, Francia o Colombia. Por los datos revisados, los ingresos promedio de los repartidores superan en casi 30% por hora al salario mínimo, sin jefe ni límite de jornada. Ese diferencial es el principal incentivo para conectarse; si la carga fiscal lo erosiona, el modelo pierde atractivo.

Un dato que va en contra de la narrativa de desconexión. A pesar de la desaceleración del consumo en México, el delivery no ha caído en la misma proporción que el consumo interno porque el canal permite a los consumidores controlar su gasto frente a acudir a restaurantes. El comensal migra al canal digital, aunque gaste menos en total. Eso amortigua la caída en las plataformas, aunque no resuelve el problema estructural de costos..