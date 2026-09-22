Medios de Disposición: cierre interesante

El jueves de esta semana vence el plazo para que termine el periodo de consulta de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Redes de Disposición que han elaborado la CNBV, que preside Ángel Cabrera, y Banxico, que gobierna Victoria Rodríguez Ceja, y, a diferencia de las reglas que fueron retiradas del sistema de mejora regulatoria en diciembre de 2025, en esta ocasión sólo se han subido tres comentarios y, en general, son precisiones que apuntan a que la industria de medios de pago, en general, está de acuerdo con las propuestas. Esto no ocurre en la segunda consulta pública que tiene en curso el Banco de México sobre el proyecto de reglas para la organización, funcionamiento y operación de las cámaras de compensación para pagos con tarjeta, cuya vigencia vence el 24 de septiembre, en dos días hábiles.

En este caso no son cinco los comentarios, sino tres (dos se retiraron), pero esos tres son dignos de tomar en cuenta por su capacidad de apuntar conductas anticompetitivas o que pudieran inhibir la identificación de conductas fraudulentas a través de los distintos participantes en el ecosistema de pagos y que en el proceso de compensación deben cuidarse. Una de ésas hace preguntas interesantes cuando se establecen reglas de interoperabilidad, como el por qué en México se quiere implementar un sistema donde la supervisión, registro de cuotas de intercambio o cambios, puede generar un costo y carga regulatoria extraordinaria para el propio Banxico o la CNBV, en lugar de que sea el mercado, con la mayor participación de cámaras, el que pueda definir los precios de adquiriencia, porque, hasta ahora, bajar la cuota de intercambio, no implica que se reduzca la cuota que paga el comercio.

Hay otro grupo de comentarios que tienen que ver con la necesidad de revisar los cargos no reconocidos e identificar y mapear en la interconexión entre cámaras, conductas que pudieran representar patrones de fraude o de lavado de dinero, por ejemplo, que para el momentum de penetración de los pagos digitales en México, no sólo es necesaria, sino urgente.

Según Banxico, al cierre del 2025, el mercado de pagos con tarjeta (débito y crédito) continuó la expansión de dos dígitos, así como la entrada de nuevos competidores que han expandido de manera importante el servicio.

Por último, hay una extraordinaria contribución de Riho Vedler, responsable de dar respuesta a la consulta iniciada por Banxico sobre la consulta por parte de DigitalTrade4.EU de la Unión Europea, para asegurar que se transite desde la compatibilidad de los mensajes que se enrutan en el pago desde el emisor hasta el pagador, hasta el sistema que permita verificar que sean efectivamente interoperables.

El volumen total de pagos fue de 12 mil 118.9 millones de operaciones por un monto de 6.9 billones de pesos, lo que representó incrementos anuales de 22.6% en volumen y 14.6% en monto, en términos reales. El segmento de crédito registró crecimientos de 27.4% y 24.2%, tanto en volumen como monto, respectivamente, mientras que el de operaciones con tarjetas de débito creció de forma más lenta, a tasas de 20.7% y 15.2%.

DE FONDOS A FONDO

#Aeroméxico... que dirige Andrés Conesa, reconoció que la filtración de una parte de su base de datos y puesta en venta a través de LinkedIn, se realizó a través de un tercero (para variar los call center son siempre los malos de la película). “En nuestro caso, el acceso no autorizado ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo”. El breach de datos, no incluyó datos financieros, pero en este mundo digital, robar el número de teléfono es tan sensible como el número premier, y debería dar paso a que se sancione fuerte a los “terceros”. Si no, ¡pregunten en la ABM!

#CNBV… En otro orden, la semana pasada, la CNBV, que preside Ángel Cabrera, subió al sistema regulatorio una propuesta que exige actualizar y mantener a los bancos múltiples sus Planes de Contingencia, detalla los casos en que se requerirá actualización o modificación de los mismos, los tiempos de respuesta de la autoridad una vez sometidos para que, en caso de que un banco requiera restablecer su situación financiera en escenarios adversos, lo hagan en tiempos estrictos. En pocas palabras, que estén conscientes de la importancia de contar con planes efectivos en su gestión de cumplimiento, incluyendo los sistémicos.