Aunque se subraya que la Consulta Pública del Proyecto de Disposiciones de Carácter General a las que deberán sujetarse las operaciones de fideicomiso, publicado por el Banco de México el 3 de noviembre, prendió las alertas en el sistema financiero, porque podría generar menor competencia y menos oferta de este tipo de servicios legales y financieros fiduciarios en México.

La consulta termina el 15 de diciembre y, aunque seguramente el equipo de Erik Sánchez se tomó un buen tiempo para revisar las debilidades que acusa la figura del fideicomiso, que se rige por la Ley de Títulos y Operaciones del Crédito, las primeras reacciones entre instituciones bancarias y bursátiles son preocupantes porque advierten que, de nuevo, lejos de fortalecer la competencia, transparencia y adecuada administración de riesgos que encierra la administración de un fideicomiso, podría ser a dicho de algunos, “la estocada final para matar al fiduciario”.

La consulta pública abre un puente de revisión de los aspectos que generan preocupación, como pretender que el fiduciario asuma una responsabilidad solidaria en los fideicomisos, implicaría cargar al intermediario riesgos que no controla y, que podría desaparecer el capital. Más allá de la redefinición de los umbrales significativos, que incluye que los activos que administren superen los 26 mil millones de UDIS o 10 veces el capital contable de la institución financiera fiduciaria, fideicomisos emisores de valores o que actúen como infraestructura de mercados como cámara de compensación, fideicomisos de operaciones derivadas o socios liquidadores, por los cambios propuestos, pareciera que el establecimiento de un esquema de regulación estricta le carga el peso al fiduciario.

Los aspectos críticos señalados por los integrantes de ABM y AMIB consultados son: 1) el aviso de actividad significativa es en la práctica una autorización que puede tomar más de 100 días, 2) ahoga a los fideicomisos medianos y pequeños al tratarlos como significativos, 3) al imponer cláusulas obligatorias y textuales elimina la libertad contractual, 4) las instituciones son obligadas a responder por administradores que no elige, las elige el cliente o el consejo técnico, 5) la institución se vuelve auditor de los activos de las emisiones, lo que expone al banco al reclamo de los inversionistas, cuando quien instruye y quien se beneficia son los responsables, 6) se dan 180 días para el ajuste de todos los contratos y considerando que hay miles de fideicomisos, parece que no saben que todos tienen que pasar por asambleas de tenedores o partes y no hacerlo los haría sujetos de multa o demandas, y 7) las instituciones no tienen forma de saber si existen conflictos de interés de los integrantes del comité técnico con terceros. En la pasada reunión de asociados de la ABM, se abordó con los titulares de SHCP y Banxico.

DE FONDOS A FONDO

#Silvia_Lavalle, asumió el 3 de noviembre, la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Kapital, lo que muestra el compromiso de la institución con la gobernanza regulatoria y financiera. Su llegada abre el paso para que en la ABM, y en especial desde el grupo de Banco A, se incorpore una visión actualizada del marco legal y regulatorio que rige a la banca en México.

#EGADE Business School. El próximo lunes se realizará el encuentro Panorama Económico y Político de México 2027, convocado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la EGADE Business School del Tec de Monterrey, espacio donde se estarán analizando a fondo los riesgos, definiciones y oportunidades que vienen para el país con participantes que cruzan el análisis académico, con el pulso real de los negocios. Estarán Carlos Elizondo Mayer-Serra y Alejandro Poiré por parte de la Escuela de Gobierno, junto con Horacio Arredondo y Bárbara Durán, de EGADE, además de la visión directa del sector financiero e industrial en voz de Carlos López-Moctezuma, CEO de BanCoppel, y Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe. Sin duda, una conversación obligada para tomarle el pulso al tablero económico y político que marcará el cierre de año y el rumbo hacia 2027.