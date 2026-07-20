EU/México: ¿cuándo se vuelven pragmáticos?

La USTR, que encabeza Jamieson Greer, ha organizado información inexacta e irreal para empujar —en la tercera ronda de conversaciones bilaterales México-USA— más contenido estadunidense en la negociación de las reglas de origen, tanto automotriz como en acero y aluminio. México cumple y de sobra.

El argumento insiste en la reducción de su déficit comercial y el reshoring de sus plantas a su país, pues destacan el incremento en el primer semestre de 2026 de 25 a 28% en ventas de autos chinos al mercado doméstico, a pesar del incremento de 50% en más de 1 mil 463 productos de países asiáticos con los que no se tiene TLC.

Llegan con verdades a medias porque las ventas domésticas de autos chinos crecieron por los inventarios acumulados en México entre septiembre-diciembre de 2025, dado que las importaciones a México de autopartes, autos ligeros y pesados de China, desde enero, se ha reducido entre 30 y 45% en promedio, como lo puede constatar el equipo de la USTR de la embajada que encabeza Ronald Johnson.

De enero a mayo de 2026, el efecto del incremento de 50% a los países con los que México no tiene tratado, incluyendo China, fue de -23.2%, al pasar de 15 mil 383 millones de dólares a 11 mil 808 millones, pero considerando sólo China, la reducción fue de 28.4%, al pasar de 10 mil 99 millones de dólares en enero-mayo 2025 a 7 mil 228 millones entre enero y mayo de 2026.

Si lo considera por país, la segunda contracción en la importación más drástica, por el aumento de 50% a mil 463 productos a países sin tratado de libre comercio fue para Corea, con 21.9%; India, 12.3%, y Brasil, con 29 por ciento. Bangladesh, Tailandia y otras asiáticas tienen caídas considerables, salvo las economías TIPAT, como Vietnam, a quien se le ha reforzado la inspección aduanera y técnica de cumplimiento de reglas de origen para inhibir el contrabando técnico.

Si vemos el efecto del aumento arancelario en la caída de las importaciones por producto en enero-mayo 2026, comparado con el mismo lapso del año pasado, tenemos el siguiente resultado: tráileres con 54.5%, 39.5% en autopartes, 29.7% en vehículos ligeros, 37.9% en zapatos y tenis, 32.8% en motocicletas, 30% en acero, 30.4% en enseres domésticos y electrónicos, 16.5% en aluminio, 15.6% en ropa y 12% en textiles, por citar los más relevantes.

Por producto y sólo considerando las importaciones chinas, el efecto del aumento arancelario fue el siguiente: -45.7% en autopartes, 43.2% en vehículos ligeros, 49.5% en tráileres, 60.5% en calzado y tenis, 47.8% en motocicletas, 28.5% en equipo para hogar y electrónicos, acero 21.2%, aluminio 20.3%, siendo los más significativos, además de textiles, ropa y cosméticos, que también tuvieron caídas significativas.

Con estos datos reales y medibles, la postura estadunidense en esta negociación requerirá algo más que declaraciones políticas, porque también se ha reorganizado una buena parte de la política de industrialización doméstica para fomentar la producción de esos bienes importados.

Hechos: de 54 puntos específicos incluidos en el 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, quedaron 14 para el Reporte de 2026, y en autopartes y reglas de origen, The American Automotive Policy Council (AAPC), que representa a Ford Motor Company, General Motors Company y Stellantis; muestra que, al cierre de junio, el componente norteamericano en los autos vendidos y producidos en la región tiene 55% estadunidense, mientras que las plantas que operan en Estados Unidos que son su competencia, incluyendo Tesla y las asiáticas, sólo tienen 5% o menos de contenido estadunidense, y las exportaciones desde México.

Respecto a otros temas de cumplimiento negociados en la mesa de este año, resumo: en Seguridad Económica se publicó la nueva regla para exportación de artículos de doble uso en los términos del Acuerdo de Wassenaar; la USTR reconoció en el Informe Especial 301 de 2026 los avances en propiedad intelectual en farmacéutica, aumento de penas corporales y administrativas por violación a la ley, control fronterizo y piratería en línea; ventanilla única de comercio exterior y aduanas; un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas y el programa de agentes de aduanas en todos los puertos mexicanos.

En medio ambiente se está implementando el sistema de certificación de exportación de aguacates para asegurar que su cultivo no proceda de tierras deforestadas ilegalmente, se estableció el acuerdo para tratar las aguas residuales industriales de Tijuana y Mexicali; y en equipos de telecom se emitieron los cambios regulatorios para allanar pruebas, facilitando así las exportaciones de equipos de telecomunicaciones estadunidenses a México.

¡Lo demás es pretexto político!