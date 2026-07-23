En la era digital, plataforma digital

La Plataforma de Compras Consolidadas del Sector Salud (PCCSS) inicio ayer el proceso de consultas y aclaraciones de participantes, segunda fase tras el lanzamiento de la convocatoria para 3,831 claves que están sujetas a compra consolidada para el periodo 2026-27.

Habrá una segunda convocatoria en unas semanas, pero en la de ayer, la que arranca el nuevo modelo en el que han trabajado la Secretaría de Salud con el subsecretario Eduardo Clark, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, y se dio espacio a la industria para que opinara, también digitalmente, en un proceso de consulta que ponderó máxima transparencia para lograr reducir costos, pero asegurando calidad, mejor gestión de demanda de productos e inventarios, mejor distribución, simplificación administrativa y un subsistema que le quita el sueño a más de uno porque desde la notificación de adjudicación se inicia el monitoreo de compras y entregas.

Me cuentan que la PCCSS no se cayó ni tuvo interrupciones, aunque participaron cientos de representantes de la industria, y se esperaría que Birmex, que dirige Carlos Alberto Ulloa, comience a abrir los archivos y dar respuesta a las dudas o aclaraciones, también a través de la plataforma, tan pronto como mañana, pues sabe que la tercera fase, la de presentación de propuestas económicas, es dentro de siete días hábiles a partir de ayer, un espacio corto, pero, como dicen por ahí, se pusieron reglas como las de la FIFA a Argentina.

Pero si quieren que la adjudicación termine a más tardar en octubre, ya han tenido tiempo para planearla y también para preparar la producción y entrega.

Además, si el equipo de Ulloa no responde en cualquiera de las fases del nuevo modelo de la compra consolidada, la plataforma tendrá el registro de quien falló y, considerando que esta PCCSS tiene un portal espejo de la compra consolidada que contrató Birmex en el portal del gobierno de ComprasMX, es evidente que todo el proceso tendrá seguimiento y huella dactilar, por aquello del “mentiroso crónico”.

Algunos piensan que este proceso de aclaraciones, complemente digitalizado, podría tomar algunos días, pero los participantes saben que no se aceptarán posturas de quienes no hayan subido el registro vigente de productor y clave, y que tampoco podrán participar si no cumplieron en la entrega en los procesos de la compra 2025-26 o en las extraordinarias. Son 25 instituciones de salud gubernamentales participantes, se consultaron 3,831 claves que representan la compra de 4,846,199,500 piezas por un monto de 348 mil 820 millones de pesos en esta primera compra.

DE FONDOS A FONDO

#Samsung… El Galaxy Unpacked que realizó Samsung en Londres este martes presentó tres nuevos teléfonos inteligentes plegables: el Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy Z Flip8, dispositivos que cuentan con un hardware más delgado y resistente, integraciones de inteligencia artificial Galaxy y un diseño más amplio desde fábrica. René Castillo, VP de la división de Móviles en México, dijo que éstos lo mantendrán como el rey de los móviles plegables y de los equipos de alta gama, donde, según Circana, Samsung retiene 30% del mercado.

El equipo se ha preparado para lanzar una oferta agresiva acompañada de crédito al consumo con todos los bancos participantes y la posibilidad de que cambies tu viejo por uno nuevo, opción adecuada cuando el lineup dejó buenas cuentas para la primera jornada.

#Pensiones… Ayer se efectuó en la Cámara de Diputados un foro organizado por la Comisión de Seguridad Social, en el que el discurso de “el destino nos alcanzó” ha puesto a sonar alarmas en todo el país. La razón: dice Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la Cámara de Diputados, que están preparando en Morena una iniciativa de reforma al sistema de pensiones para unificar los más de 1,000 sistemas estatales, municipales y nacionales que subsisten, y acotar el gasto público creciente asociado al rubro pensionario.

La alarma suena en todos los sindicatos, encabezados por la CTM y la CROC, porque, tras la reforma al 127 constitucional, que dejó con menos de un cuarto de su ingreso mensual a pensionados que obtuvieron su retiro de condiciones contractuales específicas, con un sistema judicial que reconoce la inconstitucionalidad de la reforma, pero recibe línea directa bajo el mandato del acordeón presidencial, es posible que el grupo parlamentario de Morena dé un albazo en el siguiente periodo de sesiones y ya sabe cómo se las gastan.