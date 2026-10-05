CRT: Cobertura social e impulso económico

Aunque fue poco “comentado” —supongo que fue conversado con el equipo de Telmex, que capitanea Carlos Slim—, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, estableció una obligación de cobertura social a los operadores, nada nuevo en muchos países, pero ante la falta de capacidad de inversión de la red mayorista (Altán y CFE Telecom) por insuficiencia presupuestara para alcanzar la meta de cobertura que dio a conocer la ATDT, que encabeza Pepe Merino, para este año, por primera vez le fijaron la obligación a Telmex y Telnor.

Si mal no recuerdo, era avanzar la cobertura para incorporar a un millón 411 mil habitantes y el programa se definió con tres componentes: el de cobertura indirecta para llevar la red a poblaciones incluidas en el PCS 2026 a fin de que proveedores locales puedan conectarse a esta red extendida para proveer la conexión en 501 localidades con menos de 130 mil habitantes, y la de cobertura directa en 60 localidades donde viven alrededor de 140 mil personas. El segundo componente es que se probará la ventanilla única de construcción de infraestructura que establece mismo pago en todo el país y, aunque se exenta de pagos, las entidades más preocupantes son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se identificaron aproximadamente 9 mil 364 Áreas de Atención Prioritaria que no cuentan con cobertura donde residen 2.85 millones de habitantes, 34% de la población total sin cobertura, y 45% de la meta a 2030 del Plan Nacional de Conectividad 2026-2030.

El tercero es impulso económico. Se abrió la consulta para “redes inteligentes” de uso industrial, clave para el desarrollo de centros de datos en México y su conexión con empresas y parques industriales donde hoy la demanda de conectividad y electricidad definen el costo de la renta de naves industriales en el país. De acuerdo con Alba Rodríguez, especialista en tendencias inmobiliarias de Spot2, el mercado de rentas industriales ha incorporado una prima energética y una digital, prima que se ha vuelto el criterio que separa a los activos con alta tasa de absorción de aquellos condenados a periodos largos de desocupación.

En un trimestre en el que se publicaron más de 3 mil 300 nuevos espacios industriales —32.2% de toda la actividad registrada en la plataforma, frente a 21.37% del trimestre previo—, la demanda no se distribuyó de manera uniforme: se concentró en naves Clase A capaces de sostener manufactura automatizada, procesos intensivos en electricidad y, cada vez con más frecuencia, infraestructura de Data Centers. En la consulta se priorizó asignar espectro al sector productivo en 72 regiones con canales exclusivos de comunicación orientados a la automatización de procesos industriales y logísticos que abren la puerta para reducir costos de rentas industriales y avanzar en la viabilidad del Plan México.

La consulta de esta primera licitación de 60 MHz de espectro en la banda de 2.3 GHz se realizará del 10 al 23 de octubre, tiempo suficiente para que los actores industriales de la Concamin y todos los integrantes de la AMITI la revisen y comenten, lo que seguramente ocurrirá en el Mexico Digital Summit. La asignación de este espectro se orienta al desarrollo de redes inteligentes para uso de sensores, robótica avanzada, inteligencia artificial, análisis de data en tiempo real, monitoreo remoto, primero en 72 regiones para proyectos de alcance regional y, si no se agotara la disponibilidad del espectro, se asignaría para proyectos específicos en una segunda fase.

DE FONDOS A FONDO

#GasNatural… En el S&P México Market Briefing se analizaron retos del sector energético y contó con participaciones de Carlos Pascual, de S&P Global Energy; Abraham Zamora, de Sempra Infraestructura, y a la especialista Alma América Porres, entre otros. Una de sus conclusiones fue el potencial de México para aprovechar su cercanía e integración con EU y así fortalecer su posición en el mercado energético global. México tiene acceso al abundante gas natural estadunidense. Además, Norteamérica cuenta con importantes reservas de petróleo y concentra aproximadamente 13% de la capacidad renovable en el mundo. Esta riqueza de recursos es una ventaja competitiva, la oportunidad está en que México desarrolle la infraestructura fronteriza para aprovecharla e impulsar crecimiento.