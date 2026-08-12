¿Crecer?, ¿hay recetas mágicas?

Desde el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado un notable interés por construir una agenda que acelere el crecimiento económico del país, impulsar el crecimiento regional apoyado en su Plan México y garantizar ingresos fiscales para sostener el alto costo presupuestal de los programas sociales, en constante expansión.

Sin crecimiento económico en expansión y creciente, el modelo actual no será sostenible. Para ello ha organizado reuniones con el sector privado y grupos de economistas que, sin duda, llegan a la mesa presidencial con propuestas. Hoy su desafío es escuchar, analizar y gestionar cambios, porque el crecimiento económico no es un mantra para generar ganancias millonarias, sino para eliminar la pobreza.

Uno de esos grupos de economistas, plural, expertos que no tienen ese “estigma” de ser apoyadores del liberalismo y que están convencidos de que se pueden plantear cambios porque se conformó a raíz de la reunión convocada por la presidenta Sheinbaum el 17 de enero de este año en Palacio Nacional, hoy presenta sus propuestas para acelerar el crecimiento económico de México, fortalecer las oportunidades de inversión, la innovación y el desarrollo regional.

En la presentación participan Ana María Aguilar, directora del Consejo Mexicano de Negocios; Juan Carlos Moreno-Brid, de la Facultad de Economía-UNAM; Gabriela Dutrénit, de la UAM; Fausto Hernández Trillo, profesor del CIDE; Héctor Villarreal, del CIEP del TEC de Monterrey, y Mariana Rangel, también del TEC.

Me parece que por el esfuerzo de seis meses realizado, de trabajo serio e intenso, no sólo de diagnóstico, debieran ser escuchadas en la misma mesa que las originó, independientemente de que se entreguen a la SHCP, la SECIHTI y a la Secretaría de Economía, pues debieran involucrar a todos los articuladores y ejecutores de políticas públicas del gabinete de la jefa del Ejecutivo, dada la excesiva centralización del poder del actual modelo.

El desafío que plantea la propuesta es lograr que la tasa de crecimiento supere el crecimiento histórico, no sólo de los últimos siete años, sino de las últimas tres décadas, que ha sido inferior a 2%. ¡No hay recetas mágicas, sólo los puntos sobre las íes!

Bajar el déficit fiscal y controlar el endeudamiento van de la mano con impulsar el crecimiento del flujo de las empresas y la política de fiscalización no ayuda ni siquiera a incrementar inversión de capital de trabajo, como tampoco la excesiva centralización burocrática que además de reinventar las reglas cada año en los últimos siete, ha aumentado regulación y sentimiento de persecución en sectores económicos que deberían jalar la expansión del PIB, como el electrónico.

DE FONDOS A FONDO

#BancoPlata… que dirige Neri Tollardo, lanza un agresivo programa de captación a la vista, a plazo y mixta, con Plata Cuenta, que pagará 9% anual en ahorro flexible y hasta 11% a plazo fijo, ambos sin monto máximo y, lanza una cuenta más denominada Suma Ahorro Ultra, con una tasa de 15% durante 60 días sobre los primeros 25 mil pesos. De acuerdo con el registro de Banco de México, Banco Plata, autorizado para operar en marzo, ya registra un saldo superior a 15 mil mdp en captación a una tasa promedio de 9.70% a la vista (el sistema promedia 2.2%) y 13.10 a plazo (el sistema promedió 6.10%). Con depósitos o liquidez, supera los 19 mil 508 mdp.

El banco, que informa que ya supera los 4 millones de clientes activos y alcanzó una valuación de 5 mil mdd en el mercado profesional de fondeo internacional alimentado por fondos de inversión y su cartera de crédito, al cierre de junio reporta 15 mil 950 mdp, siendo la tarjeta de crédito su principal producto. La oferta para fortalecer su lado izquierdo del balance, incluirá una tarjeta de débito con cashback de hasta 15% (sobre productos o servicios de compra decididos por el cliente cada mes) y tendrá sus depósitos protegidos por el IPAB hasta por 3.5 mdp.

También avanza en el despliegue de una red propia de cajeros inteligentes para depósitos y retiros que parecen cajas fuertes, se ubican en centros comerciales de las cinco zonas urbanas más pobladas y con la meta de alcanzar 300 equipos en menos de un año.