ANAM y SAT, ¿y el consejo está operando?

Mientras avanzan las negociaciones comerciales entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y la USTR, que encabeza Jamieson Greer, crece la demanda para que la Hacienda revise la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, porque sólo va a congestionar más el despacho aduanero y, aumentar el costo operativo de las actividades de comercio exterior. De hecho, se considera la segunda barrera no arancelaria a superar en el contexto de la revisión del T-MEC, porque la primera tiene que ver con la devolución del IVA en las importaciones que se realizan de bienes de EU, que se carga a todos los productos aun cuando algunos están exentos, como los alimentos procesados o medicinas. La segunda tiene que ver con la relación entre la ANAM, que encabeza Héctor Romero, desde abril (de 2019 a 2026 se han realizado ocho cambios que incluyen las dos veces de Rafael Marín) y el SAT, de Antonio Martínez.

Mire, entre los cambios al DODA del SAT, el AVC de la ANAM y la sustitución del VUCEM del SAT por la VUTCE de la ANAM (como se ve, así de enredado), México sigue sin proporcionar una notificación previa suficiente sobre los cambios en los procedimientos y reglas y, cuando hacen cambios, muchos van en contra de las prácticas de facilitación aduanera comprometidas en el T-MEC.

Las modificaciones a la Ley Aduanera que se promulgaron el 27 de diciembre de 2025, apenas entraron en vigor el 1 de enero de 2026 y, ahora se está introduciendo un cambio que, lejos de facilitar, coincide con el diagnóstico del CBP y Homeland Security.

Una observación puntillosa es que frente a cambios regulatorios o legales, “los plazos para formular comentarios sobre las propuestas legales o regulatorias suelen ser breves e irregulares”, porque “no todas las partes interesadas tienen la oportunidad de aportar sus observaciones y, cuando se presentan (parlamentos abiertos), su aceptación y utilización por parte de la autoridad, es nula”.

La USTR reconoce que para combatir la corrupción se cancelaron 50 patentes anuales, pero el proceso de examen y solicitud para la autorización de nuevos agentes aduanales no se ha abierto desde 2023. También, que, aunque la ley vigente establece que se integrará un nuevo Consejo Aduanero, encargado de supervisar la concesión de licencias y la autorización de agentes aduanales mexicanos, pero nadie sabe que ha hecho.

Otro punto: hay mercancías cuya importación no está permitida en todos los puntos de entrada de México y, esa restricción, dificulta a los exportadores de EU la organización del transporte y la logística de dichos productos, especialmente en el caso de compras de comercio electrónico realizadas a pymes exportadoras de EU. Además, el T-MEC prohíbe imponer límites arbitrarios al número de aduanas en los que puede operar un agente aduanal, y los retrasos se derivan de la separación entre la ANAM y el SAT.

Y lo que le vengo subrayando: la USTR y CBP coinciden en que la ANAM, aunque es responsable de elaborar las políticas y procedimientos aduaneros, los sistemas informáticos y el equipo que implementan dichas políticas siguen siendo responsabilidad del SAT y, aunque en el discurso y la presidenta Sheinbaum, la coordinación entre ambas entidades está mejorando, “sigue siendo compleja”.

DE FONDOS A FONDO

#50-50 WOB… El pasado 15 de septiembre, el nombre de Elena Robles fue reconocido en Nueva York, en la reunión anual de 50/50 Women on Boards 2026, y es que la directora de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo y Asuntos Públicos en Estafeta Mexicana, fue una de dos mexicanas que fueron seleccionadas por el comité entre más de 300 líderes de México, EU y Canadá.

Esta distinción, constituye un avance significativo para la profesionalización del gobierno corporativo en México, ya que su liderazgo ha contribuido a ser punta de lanza donde la voz empresarial se expresa con rigor técnico y responsabilidad social, tal y como lo ha venido haciendo en Estafeta, donde su trayectoria ha sido determinante para consolidar una representación institucional robusta ante cámaras industriales, organismos empresariales y espacios regulatorios.