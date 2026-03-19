PLD-FT, tema de fondo para la banca

La semana pasada, encabezado por Edgar Amador, titular de la SHCP, se dio inicio a la revisión de pares de México en materia de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, el lunes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Ángel Cabrera, y la UIF, que lleva Omar Reyes, dieron a conocer la firma de un convenio entre ambas para fortalecer sus capacidades técnicas en el análisis de los millones de reportes que reciben de operaciones relevantes, sospechosas, transferencias o pagos en divisa y operaciones internas preocupantes.

Mire, no es fácil darle proceso a poco más de 3.5 millones de reportes recibidos por la UIF en enero de este año y cerca de 900 mil de actividades vulnerables, incluyendo centros cambiarios, casinos, notarios, etcétera. Sólo en enero, y aquí está el punto. La evaluación del Gafi en curso —por cierto, Estados Unidos está también iniciando su quinta revisión de pares como México— del grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones no estará centrada en las formas, sino en los fondos, esto es, en la efectividad demostrable del gobierno mexicano de identificar, perseguir y sancionar el delito de LD/FT.

Por ello, además de abrir los trabajos de la 89 Convención Bancaria con los temas de sostenibilidad e inclusión, directivos bancarios que participaron este 18 de marzo en reunión a puerta cerrada del Comité del PLD, que encabeza José Luis Stein, revisaron con autoridades de Estados Unidos, con quienes han sostenido reuniones periódicas en CDMX y Washington, los avances alcanzados para fortalecer las capacidades institucionales.

Hace un año, encabezó esa reunión, Scott Rembrandt, subsecretario para el Establecimiento de Políticas Estratégicas de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos para el combate al Financiamiento al Terrorismo, y en ella advirtió, cuentan asistentes, que vendrían acciones definitivas contra algunas instituciones en México identificadas por FinCEN como facilitadoras de lavado de dinero de actividades ilícitas. El trago ha sido amargo.

Emilio Romano, presidente de la ABM y del Comité de Dirección, propuso justo después de ocurridos los eventos de julio establecer un sistema de autorregulación bancaria, que incluye la adopción de un decálogo de buenas prácticas homologadas para todos y, la participación voluntaria en una plataforma de comunicación y alertamiento. Hasta febrero, sólo siete instituciones de las 54 autorizadas, registran un avance de entre 85% y 90 por ciento.

A la reunión de ahora, se espera que asistan los agregados de la OFAC, FinCEN y del Tesoro en la Embajada de Estados Unidos en México, pues el desarrollo de capacidades coordinadas público-privadas binacionales en materia de inteligencia financiera para identificar origen y destino de flujos transfronterizos es un gran desafío para combatir a los cárteles y los delitos en México, son el principal flagelo de la sociedad.

Uno de los puntos a revisar es el cómo está funcionando Veradat, esa plataforma, que fue construida por Arturo Rangel, exdirector de PLD de BBVA México, para que las instituciones bancarias participen en el sistema automatizado de alertas de personas bloqueadas, sospechosas, patrones de conducta inusual, comisión de fraudes y patrones de flujos inusuales detectado en alguna de las instituciones, incluyendo empleados o funcionarios bancarios y todo el país.

La conexión a la plataforma es voluntaria (por ahora) y, permite el intercambio de información en tiempo real, de manera segura, anónima, cuenta con reglas homologadas en México con las de Estados Unidos, para que no vuelva a ocurrir eso de que el FinCEN había alertado y, la UIF no notificó ni a la Secretaría de Hacienda, menos a la CNBV y a la ABM, de las operaciones que terminaron con el cierre de dos bancos y una casa de bolsa y, el sistema financiero mexicano bajo la lupa de la sospecha.

DE FONDOS A FONDO

#Amelaf… la llegada de Astrea Ocampo a la Amelaf, marca un hito no sólo por ser mujer, sino porque el grupo que representa, Neolpharma, de Efrén Ocampo, es el laboratorio mexicano que ha logrado, estableciendo producción en Puerto Rico, enviar una gran parte de la producción de sus cinco plantas al mercado de Estados Unidos bajo las reglas estrictas de la FDA. Pharma es un tema de negociación clave en la revisión del T-MEC y, en eso la experiencia cuenta. Por cierto, fue ratificado por unanimidad como presidente ejecutivo, Juan de Villafranca.