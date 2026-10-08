COLOR

¿De qué color es la noche?, ¿negra?

R. La noche no es realmente negra. Es un matiz cambiante que depende de la luz que aún queda en el cielo, de la contaminación lumínica y de cómo nuestros ojos se adaptan a la oscuridad. A veces es azul profundo, casi violeta; otras, gris tenue como una sombra extendida. El negro absoluto es raro: incluso en los lugares más remotos, la atmósfera deja pasar un brillo mínimo que suaviza la oscuridad. La noche es, en realidad, un lienzo que absorbe colores y los transforma. Y en esa transformación ocurre algo esencial: sin noche no veríamos las estrellas. Necesitamos esa oscuridad para que el universo se revele, para que la luz más distante encuentre un espacio donde brillar.

ESPERANZA

¿Quién podría encabezar a los demócratas en la próxima elección presidencial en Estados Unidos?

R. El panorama demócrata aún no tiene candidatos oficiales, pero sí nombres que concentran atención. La figura más visible es Kamala Harris, cuyo perfil nacional la coloca como frontrunner natural. Le siguen dos gobernadores con reputación de eficacia: Gretchen Whitmer y Josh Shapiro, ambos capaces de ganar en estados competitivos. Entre los emergentes destacan Wes Moore, con narrativa generacional, y Alexandria Ocasio‑Cortez, cuya influencia marca el debate progresista, aunque no sea candidata declarada. Pete Buttigieg representa el aspirante “demasiado perfecto”, disciplinado y preparado, pero a veces percibido como excesivamente tecnocrático. Los análisis periodísticos no predicen resultados; explican fuerzas en movimiento. Lo relevante es cómo cada figura interpreta el momento y cómo el electorado interpreta a cada figura. Confirma siempre esta información con fuentes confiables.

Nota: La familia en pleno esta con Gavin Newson.

PAGAR O AHORRAR

¿Conviene pagar deudas antes de empezar a ahorrar?

R. La respuesta fácil es “sí, primero liquida tus deudas”. Pero la realidad financiera rara vez es tan lineal. Todo depende del tipo de deuda y del costo de no ahorrar. Si tienes un saldo con intereses altos —tarjetas de crédito que te cobran 40% anual—, cada peso que pagas ahí rinde más que cualquier cuenta de ahorro. En ese caso, priorizar la deuda es casi obligatorio.

Pero hay otro escenario: deudas manejables con tasas bajas y plazos claros. Ahí surge la pregunta incómoda: ¿tiene sentido quedarte sin un peso en el banco mientras pagas disciplinadamente? Para muchos, no. Un pequeño fondo de emergencia evita que cualquier imprevisto te obligue a endeudarte otra vez, creando el ciclo que intentas romper.

La fórmula práctica es simple: si la deuda es cara, págala primero; si es barata, equilibra pagos y ahorro. No es una decisión moral, es una estrategia de estabilidad. Lo importante es que cada peso tenga un propósito y no se vaya por inercia.

LA SAL

¿Por qué la sal hace que todo sepa mejor?

R. La sal no sólo aporta sabor: modifica cómo percibimos los alimentos. En pequeñas cantidades, amplifica los sabores naturales porque reduce la sensación de amargor y permite que emerjan notas dulces y umami (el umami es el quinto sabor básico, caracterizado por ser un gusto intenso y sabroso que aportan los glutamatos presentes en alimentos como la carne, los quesos curados y los jitomates).

También actúa sobre la textura: en frutas y verduras, extrae humedad y concentra el sabor; en proteínas, ayuda a que retengan agua y se vuelvan más jugosas. Además, la sal despierta receptores gustativos que hacen que el cerebro interprete la comida como más equilibrada y satisfactoria. Por eso, un plato bien sazonado no sabe “salado”, sino completo. El truco está en la medida: demasiada sal domina, pero la cantidad justa revela lo que ya estaba ahí, sólo que escondido.