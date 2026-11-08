Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 8 de noviembre de 2026

LOS MÁS POPULARES

¿Quiénes son los 10 mexicanos más populares hoy?

R. Esta respuesta no es resultado de una encuesta científica, sino todo lo contrario.

1. Política: Claudia Sheinbaum. Científica de formación, gobierna con 70% de aprobación y la paciencia de quien sabe que el experimento nunca termina.

2. Cine: Guillermo del Toro. Hace monstruos tan entrañables que uno termina simpatizando con ellos más que con los humanos.

3. Música: Peso Pluma. Llevó los corridos tumbados de la sierra al mundo entero, y las abuelas todavía preguntan quién es.

4. Deporte: Canelo Álvarez. Perdió ante Crawford en 2025 y volvió el 31 de octubre en Riad contra Mbilli. En el boxeo, como en la política, nadie se retira: sólo se le reprograma.

5. Gastronomía: Enrique Olvera. Convirtió el taco en alta cocina, con un precio que el taco de la esquina nunca perdonaría.

6. Ciencia: José Sarukhán. Defendió la biodiversidad antes de que fuera tendencia, lo cual en México es casi un acto de rebeldía.

7. Literatura: Elena Poniatowska. A sus 94 años sigue escribiendo lo que el poder preferiría no leer, y hasta desmintió su propio rumor de enfermedad.

8. Televisión y comedia: Eugenio Derbez. Pasó de la parodia de la tele mexicana a Hollywood, y se llevó el humor en la maleta.

9. Artes plásticas: Gabriel Orozco. Es capaz de volver arte un objeto cotidiano y cobrarlo como tal.

10. Medios digitales: Luisito Comunica. Viaja por el mundo contando lo que ve, y millones lo ven a él verlo.

Categorías adicionales:

• Moda y diseño: Carla Fernández. Rescata textiles artesanales indígenas y los lleva a las pasarelas, donde por fin se les paga como merecen.

• Empresarios: Carlos Slim. Su fortuna es tan grande que ya forma parte del paisaje nacional, como el Popocatépetl.

• Periodismo: Carmen Aristegui. Pregunta lo que incomoda, y por eso la audiencia no la suelta.

• Futbol: Santiago Giménez. Cambió el Milan por el Porto, cedido y con opción de compra, a ver si allá recupera el gol que un país entero le reclama.

• Lucha libre: Hijo del Santo. Heredó una máscara y la convirtió en patrimonio cultural.

• Activismo: las madres buscadoras. Hacen el trabajo que debería hacer el Estado, y lo hacen sin máscara ni aplausos. Aquí no hay ironía posible.

• Mexicanos en el extranjero: Salma Hayek. Abrió camino en Hollywood cuando casi nadie lo hacía, y sigue vigente.

DOS LITROS

¿Tomar dos litros de agua al día es ciencia o truco de marketing de las embotelladoras?

R. Con gusto le comparto que mitad y mitad. La cifra no es ley: tu necesidad depende del clima, tu peso, el ejercicio y lo que comes, porque cerca de una quinta parte del agua que consumes viene de los alimentos. Las referencias de la Academia Nacional de Medicina de EU hablan de unos 2.7 litros totales al día para mujeres y 3.7 para hombres. Guía práctica: si tu orina es amarillo pálido, vas bien; si parece jugo de naranja, bebe más. Y no necesitas una botella de 40 dólares con nombre de montaña.