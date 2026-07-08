Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 8 de julio de 2026

CHINO

¿Es cierto que el origen del futbol es chino?

R: Mucho antes de que Inglaterra codificara las reglas del futbol en 1863, China ya pateaba balones hace más de dos mil años. El cuju, cuyo nombre significa, literalmente, “patear la pelota”, surgió durante la dinastía Han, entre 206 antes de Cristo y 220 después de Cristo. Se jugaba impulsando un balón de cuero relleno de plumas hacia una red suspendida entre dos cañas de bambú. Con el tiempo, evolucionó hacia una práctica más acrobática, donde se valoraba la destreza técnica y la elegancia del movimiento. Lo practicaban soldados como entrenamiento militar, la corte imperial como entretenimiento y el pueblo llano como diversión, incluyendo las mujeres, lo cual era notable para la época. En 2004, la FIFA reconoció oficialmente al cuju como el antecedente histórico más antiguo del futbol. Así que la próxima vez que China quede eliminada en el Mundial, recuerde que, al menos, inventaron el juego.

BORRAR TODO

Hace años tuve un problema legal que, desgraciadamente, salió publicado en varios medios. Recientemente leí un anuncio donde decían que, por una suscripción, me garantizan borrar toda huella mía en internet, ¿será verdad?

R: Estos “servicios”, como Incogni, envían solicitudes automáticas a los intermediarios de datos, esas empresas que venden su nombre, dirección y teléfono por unos cuantos pesos. Es un avance real: sin ellos, tendría que contactar a cada empresa individualmente. Sin embargo, hay limitaciones importantes. Los intermediarios suelen volver a agregar su información después de eliminarla, por lo que se requiere una suscripción continua. Además, estos servicios no pueden borrar sus datos de redes sociales, artículos periodísticos, registros judiciales ni de estafadores que ya compraron su información. Reducen su huella digital, pero no la eliminan por completo. Pensar que es invisible en internet porque pagó una suscripción mensual es casi tan ingenuo como creer que una gorra le hace irreconocible.

FINANCIADO EN EU

¿Qué pasa cuando un auto financiado en EU cruza a México sin terminar de pagarse?

R. El mito dice que el banco estadunidense manda un “repo man” a México. La realidad es menos cinematográfica: no puede hacerlo. Para recuperar un vehículo en territorio mexicano, el acreedor debe “domesticar” la deuda, es decir, pedir a un juez mexicano que reconozca el contrato firmado en EU. Ese trámite —lento, caro y lleno de requisitos— abre la puerta a un embargo judicial ejecutado por un actuario, no por un agente privado.

Mientras tanto, el coche queda en un limbo legal: el dueño puede circular, pero el vehículo sigue siendo garantía impaga. Y, si intenta venderlo, aparece otro problema: la importación irregular lo vuelve casi invendible.