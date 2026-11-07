Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 7 de noviembre de 2026

COVID

¿Sigue valiendo la pena vacunarse contra el covid en México, o ya es cosa del pasado, como el cubrebocas en el Metro?

R. Sí, y además es gratis. La Secretaría de Salud prepara la campaña invernal 2026-2027 con dosis gratuitas contra influenza y covid-19. La prioridad son niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y adultos mayores, pero si estás fuera de esos grupos, pregunta en tu clínica o con tu médico por la dosis. Se puede aplicar en la misma visita que la de influenza, así que ahórrate el segundo viaje. La protección se desgasta y el frío ya llegó. Confía en tu médico, no en el audio reenviado de la tía.

EL MÁS FAMOSO

¿Quién es el científico mexicano más famoso?

R. El científico más famoso de México es, probablemente, Mario Molina (1943-2020), el químico que compartió el Premio Nobel de Química en 1995 por demostrar que los CFC agotan la capa de ozono. Su trabajo condujo directamente al Protocolo de Montreal, y es el único científico nacido en México que ha ganado un Premio Nobel en el ámbito de las ciencias. Existen otros candidatos destacados, dependiendo de cómo se defina el término “famoso”:

Luis E. Miramontes fue coautor del descubrimiento del compuesto clave (noretisterona) del primer anticonceptivo oral en 1951.

Luis Álvarez, físico galardonado con el Nobel y de ascendencia mexicana (nacido en Estados Unidos), es conocido por la teoría de que la extinción de los dinosaurios fue causada por el impacto de un asteroide.

Sor Juana Inés de la Cruz, aunque no es una científica en el sentido moderno, es la figura más célebre de la historia intelectual de México y mostró un serio interés por la ciencia.

Si hablamos de reconocimiento popular dentro de México, Molina es la respuesta habitual.

JEANS

¿Por qué los jeans suelen ser azules?

R. El azul no se eligió por estética, sino por una cuestión práctica y económica. A mediados del siglo XIX, el índigo era el tinte más disponible y asequible para la ropa de trabajo. Además, este colorante tiene una peculiaridad: no penetra por completo en la fibra, sino que se adhiere a la superficie del hilo, dejando el centro blanco. Por eso, con el uso y los lavados, el tejido se desgasta y se aclara de forma gradual, creando esos desvaídos únicos que hoy tanto se valoran.

Cuando Levi Strauss y Jacob Davis patentaron los remaches en 1873, el denim azul ya era sinónimo de resistencia para mineros, obreros y vaqueros. Con el tiempo, figuras como James Dean convirtieron ese color utilitario en símbolo cultural de rebeldía e identidad.