Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 31 de agosto de 2026

KAREN VS. LADY

Karen vs. Lady, ¿son lo mismo?

¿Quién es la Karen estadunidense?

La Karen es un personaje que encarna el enojo convertido en trámite. Es la mujer que exige hablar con el gerente, que reclama derechos imaginarios y que trata el espacio público como si fuera extensión de su sala. Su poder está en la escalada burocrática. Su escenario natural es el suburbio y su arma es la queja formal.

¿Quién es la lady mexicana?

La lady es hija del video viral. No pelea políticas de tienda, sino que protagoniza escenas caóticas en la calle, en el tráfico o frente a la autoridad. Su enojo es espectáculo. Su arma es la teatralidad. La cultura digital mexicana la convirtió en meme y en espejo de nuestras tensiones sociales.

¿Comparten rasgos?

Comparten el ADN del privilegio. Ambas sienten que las reglas deben acomodarse a su voluntad. Sin embargo, la Karen opera en un sistema rígido y ordenado, mientras la lady surge en un entorno donde el orden es frágil y negociable.

¿Qué revela cada una sobre su país?

La Karen exhibe la obsesión estadunidense por los procedimientos. La lady exhibe la dificultad mexicana para hacer que las reglas funcionen. Una es la pesadilla del gerente. La otra es la protagonista involuntaria del caos nacional.

¿Son equivalentes?

Son primas, no gemelas. La Karen es un síntoma del exceso de control. La lady es un síntoma de la falta de él. Ambas muestran cómo la dignidad se vuelve un espectáculo en tiempos de cámaras encendidas..

DALÍ

¿Es cierto que Salvador Dalí diseñó un cartel para el ejército de Estados Unidos sobre enfermedades venéreas?

R: Sí, en 1942 el ejército estadunidense encargó a Dalí un cartel para su campaña de prevención contra enfermedades venéreas entre los soldados. En lugar de un mensaje directo, el pintor surrealista aplicó su método paranoico crítico, una técnica de ilusión óptica que oculta una imagen dentro de otra. A primera vista, la obra muestra dos mujeres con medias y ligueros bajo una estructura brillante. Visto de lejos, sin embargo, la escena se transforma en una calavera, con las cabezas de las mujeres como cuencas oculares y sus piernas formando los dientes. La intención era vincular de forma visceral la tentación sexual con la enfermedad y la muerte, algo más memorable que cualquier eslogan militar. Lo curioso es que nadie sabe con certeza dónde está la obra original hoy. Sólo se conocen litografías firmadas por Dalí que circulan en subastas, pero el archivo militar o la colección privada que resguarda la pieza original sigue siendo un misterio sin resolver. A veces hasta el arte se esconde mejor que sus propios secretos.

COLOR DEL AUTO

¿Qué dice el color de tu auto sobre tu personalidad, y cuáles son los más populares?

R: Según el reporte anual de Axalta, el blanco lidera con 29% de los autos en el mundo, seguido de cerca por el negro y el gris, ambos con 23%, mientras que plata y azul quedan muy por debajo. Estos tres neutros dominan porque proyectan elegancia y seguridad, además de conservar mejor su valor de reventa. Quienes eligen rojo suelen asociarse con personalidades impulsivas y seguras de sí mismas. El azul sugiere calma y preferencia por lo tradicional. El plateado y el gris se relacionan con perfiles prácticos que priorizan la funcionalidad. El amarillo y el naranja se vinculan con espíritus optimistas. Son generalizaciones comerciales, no estudios psicológicos serios. Al final, la mayoría prefiere no destacar, aunque conduzca como si quisiera hacerlo.