Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 3 de septiembre de 2026

CUÁL NO

¿Cuál es la vitamina que no debe tomarse con café?

R. El café puede interferir especialmente con la vitamina B12. La cafeína y ciertos compuestos del café reducen la absorción de B12 en el estómago, algo relevante para adultos mayores, personas con gastritis o quienes toman medicamentos que disminuyen la acidez gástrica.

Además, el café actúa como diurético suave, lo que acelera la eliminación de vitaminas del complejo B. No es peligroso, pero sí puede disminuir su eficacia si se consumen juntos de manera habitual.

La recomendación general es tomar suplementos de B12 con alimentos y lejos del café, para asegurar una absorción adecuada. En cambio, otras vitaminas como C, D o E no muestran interacciones relevantes con el café.

EN EL RESTAURANTE

¿Cuáles son las actitudes más groseras que un comensal puede tener en un restaurante?

R. La mala educación en un restaurante suele ser silenciosa, pero evidente. Lo más grosero es tratar mal al personal, desde chasquear los dedos hasta hablar con desdén. También destaca llegar tarde a una reservación y exigir mesa inmediata.

Usar el teléfono en voz alta, especialmente en espacios pequeños, rompe la atmósfera. Mover mesas sin permiso, traer comida externa o ignorar el código de vestimenta comunica falta de consideración.

Otra falta común es dejar un desastre en la mesa, como si alguien estuviera obligado a recogerlo todo.

Finalmente, discutir sobre la propina o abandonar el lugar sin dejarla completa es una descortesía universal. Comer fuera implica convivencia; la cortesía es parte del menú.

SÁBANAS

Don Alfredo, ¿con qué frecuencia la gente lava sus sábanas y cuál es la recomendación real?

R. Las encuestas muestran que la mayoría las lava menos de lo ideal. En promedio, la gente cambia sus sábanas cada dos o tres semanas, y un porcentaje menor lo hace sólo una vez al mes. El problema es que las sábanas acumulan sudor, células muertas, ácaros y bacterias, incluso en personas que duermen “limpio”.

Los expertos en higiene del sueño recomiendan lavarlas una vez por semana, especialmente en climas cálidos o para quienes tienen alergias. Las fundas de almohada, por su contacto directo con la piel, idealmente deberían lavarse con la misma frecuencia. Dormir en ropa de cama fresca mejora la calidad del sueño y reduce irritaciones. La cama es un refugio, pero también un laboratorio microscópico.

SILENCIO

¿Por qué el gobierno de Netanyahu tarda tanto en condenar públicamente a los colonos violentos?

R. Porque condenarlos en serio significaría admitir que forman parte de la base política que sostiene a su gobierno. Netanyahu prefiere el silencio calculado, dejando que sean funcionarios menores o la propia embajada estadunidense quienes usen palabras fuertes mientras él evita comprometerse. Mientras tanto, el ejército israelí llega después de los hechos, nunca antes, a sitios donde colonos ya cortaron agua y electricidad a familias enteras. Esta semana, Washington presionó directamente a Netanyahu para que hablara públicamente sobre el tema, algo insólito entre aliados tan cercanos. El silencio, cuando se vuelve estrategia política, deja de ser silencio y se convierte en complicidad.