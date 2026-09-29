LAS SEÑALES

¿Cuáles son las señales que un dentista dice que nunca debes ignorar?

R: Hay cinco advertencias clave que merecen atención inmediata.

1. Sangrado de encías al cepillarte. No es normal; puede indicar gingivitis o enfermedad periodontal.

2. Sensibilidad extrema al frío o al calor. Podría señalar una caries profunda o esmalte dañado.

3. Mal aliento persistente. Si no desaparece con buena higiene, puede haber infección bacteriana.

4. Dolor de mandíbula o rechinar de dientes. Es señal de bruxismo, que desgasta los dientes con el tiempo.

5. Llagas bucales que no sanan en dos semanas. Requieren evaluación urgente para descartar problemas más serios.

¿Qué hacer si notas alguna de estas señales?

Agenda una cita cuanto antes; ignorarlas sólo empeora el problema.

ARIO

¿De dónde viene realmente la palabra “ario”?

R: De un lugar mucho más aburrido de lo que sus usuarios modernos quisieran. “Arya” era la autodenominación de antiguos hablantes de lenguas indoiraníes, documentada en el Rig-Veda y el Avesta hace 3,500 años –de ahí también el nombre de Irán–. Describía idioma, no sangre. El giro racial llegó en el siglo XIX, cuando filólogos europeos confundieron parentesco lingüístico con parentesco genético, y Max Müller, arrepentido, pasó años intentando deshacer el malentendido que él mismo había sembrado. Nadie escuchó. Los nazis heredaron la versión distorsionada y la convirtieron en mito racial nórdico –ironía mayúscula, tratándose de pueblos morenos del Cáucaso y el sur de Asia–.

ULTRAPROCESADOS

¿Por qué México consume tantos ultraprocesados?

R. La respuesta combina economía, cultura y urbanización. Los ultraprocesados son baratos, duraderos y omnipresentes: están en cada tiendita, en cada esquina y en cada escuela. El país vive una jornada laboral extensa, lo que favorece opciones rápidas en lugar de cocinar. Además, la publicidad masiva desde los años 60 moldeó hábitos: personajes infantiles, jingles y promociones crearon lealtades que aún persisten. A esto se suma la falta de regulación estricta y la enorme penetración de refrescos, pan dulce y botanas. En zonas urbanas, donde el tiempo escasea y la cocina se reduce, los ultraprocesados se vuelven la solución inmediata. El resultado es un entorno donde lo industrial es más accesible que lo fresco.

IDENTIFICAR

¿Cómo identificar un ultraprocesado sin leer la etiqueta?

R. Hay señales visibles. Si el producto tiene colores intensos, formas imposibles en la naturaleza o sabores “explosivos”, es casi seguro que es ultraprocesado. Los snacks de colores como Takis o Doritos delatan aditivos. Si cruje de manera exagerada, mantiene textura perfecta por días o huele igual en cualquier clima, también es industrial. Otro indicador es el empaque: si promete “sabor extremo”, “crunch infinito” o “energía instantánea”, está diseñado para enganchar. Y si puedes dejarlo en la mochila una semana sin que cambie, no es comida tradicional. En resumen, cualquier alimento que parezca más producto que ingrediente es un ultraprocesado.

EL ROUND-ROBIN

¿De dónde se originó este sistema de round-robin para programar competencias?

R. Le comparto que el round-robin es una expresión inglesa que originalmente se refiere a una petición o protesta firmada en círculo por marineros para ocultar quién inició la queja. Su uso se remonta al siglo XVII en contextos náuticos ingleses, en los que las firmas se colocaban de forma circular para evitar identificar al líder.

Proviene de la práctica marítima del siglo XVIII, aunque hay menciones previas en el siglo XVI como apodo para un estafador (“round-robin” como sinónimo de “Jack-in-the-Box”). El término “robin” podría derivar de aliteración o del francés “rond ruban” (cinta redonda para peticiones anónimas), evolucionando de ahí a usos modernos, y actualmente, como usted sabe, significa un torneo donde todos compiten contra todos, común en deportes, debates y programación informática (planificación round-robin). En español, se traduce como “ronda de todos contra todos” o “liguilla”.